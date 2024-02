Près de la moitié des répondants ont acheté des légumes surgelés le mois dernier et 85 % s'en sont procuré au cours de la dernière année.

BROSSARD, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Pour donner le coup d'envoi de la toute première Semaine nationale des légumes surgelés (du 19 au 23 février), Nortera, chef de file nord-américain dans la transformation de légumes, a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage sur la consommation de légumes surgelés par les Canadiens. Selon ce sondage, 85 % des Canadiens se sont procuré ces légumes pratiques et nutritifs au cours de la dernière année et près de la moitié d'entre eux (48 %) ont déclaré en avoir acheté au moins une fois par mois.

« Alors que nous célébrons la première édition de la Semaine des légumes surgelés, nous sommes ravis de constater à quel point les Canadiens aiment la polyvalence et les avantages qu'ils présentent, se réjouit Christian Malenfant, vice-président des initiatives stratégiques, de la communication corporative et de l'ESG à Nortera. Quand vous achetez des légumes surgelés, vous optez pour des produits cultivés localement, récoltés à l'apogée de leur fraîcheur, puis congelés rapidement pour préserver leurs nutriments essentiels. »

Principaux facteurs motivant l'achat de légumes surgelés

Le sondage omnibus mené par Léger* a également exploré les principales raisons pour lesquelles les Canadiens, qui ont acheté des légumes surgelés dans le passé, en font l'achat.

Ils se conservent longtemps : 51 % des répondants apprécient le fait que les légumes surgelés se conservent plusieurs mois au congélateur. Le pourcentage de ceux qui ont choisi ce facteur à titre de raison principale, par province : Manitoba / la Saskatchewan (33 %); Colombie-Britannique (27 %); Ontario (26 %); Alberta (22 %); Québec (18 %) et provinces de l'Atlantique (16 %).

51 % des répondants apprécient le fait que les légumes surgelés se conservent plusieurs mois au congélateur. Ils sont pratiques : 37 % des répondants disent les avoir choisis entre autres raisons pour leur aspect pratique, qui leur permet de gagner du temps dans la cuisine. 26 % des Québécois, 24 % des Ontariens, 13 % des Albertains et 11 % des Canadiens des provinces de l'Atlantique ont choisi ce facteur à titre de raison principale.

37 % des répondants disent les avoir choisis entre autres raisons pour leur aspect pratique, qui leur permet de gagner du temps dans la cuisine. Ils sont disponibles en tout temps : 34 % des répondants affirment les avoir choisis entre autres raisons pour leur disponibilité à l'année, peu importe la saison. 22 % des répondants âgés de 55 ans et plus ont choisi ce facteur à titre de raison principale (beaucoup plus nombreux que les autres groupes d'âge); 18 % des répondants québécois, 16 % des répondants ontariens et 16 % des répondants du Manitoba et de la Saskatchewan ont choisi ce facteur à titre de raison principale.

34 % des répondants affirment les avoir choisis entre autres raisons pour leur disponibilité à l'année, peu importe la saison. Ils permettent de faire des économies : 27 % des répondants affirment les avoir choisis entre autres raisons pour faire des économies, leurs prix demeurant stables tout au long de l'année. 20 % des répondants âgés de 18 à 34 ans et 20 % de ceux âgés de 35 à 54 ans ont choisi ce facteur à titre de raison principale. Seulement 9 % des Canadiens âgés de 55 ans et plus (pourcentage nettement plus faible que celui des autres groupes d'âge) ont choisi ce facteur à titre de raison principale pour l'achat de légumes surgelés.

27 % des répondants affirment les avoir choisis entre autres raisons pour faire des économies, leurs prix demeurant stables tout au long de l'année. Ils contribuent à réduire le gaspillage alimentaire : 23 % des répondants affirment les avoir choisis entre autres raisons parce qu'ils contribuent à réduire le gaspillage alimentaire. Ils conservent longtemps au congélateur et seule la quantité nécessaire est utilisée. 33 % des répondants des provinces de l'Atlantique ont choisi ce facteur à titre de raison principale.

23 % des répondants affirment les avoir choisis entre autres raisons parce qu'ils contribuent à réduire le gaspillage alimentaire. Ils conservent longtemps au congélateur et seule la quantité nécessaire est utilisée. Ils sont tout aussi nutritifs que les frais (17 %) et savoureux : 5 %.

Évolution des tendances

Devant la flambée des prix des produits alimentaires, un tiers des Canadiens (33 %) ayant déjà acheté des légumes surgelés affirment qu'ils les achètent maintenant plus fréquemment à cause de l'augmentation des prix. Cette tendance est statistiquement plus marquée chez les 18-34 ans (42 %), les répondants qui ont des enfants à la maison (42 %) et les 35-54 ans (38 %).

« Les résultats du sondage confirment le rôle essentiel que jouent les légumes surgelés en cuisine en offrant des solutions nutritives et pratiques aux ménages partout au pays, explique Mario Lalancette, directeur général de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. La Semaine des légumes surgelés représente une occasion idéale de braquer les projecteurs sur le rayon des légumes surgelés et sur toutes les possibilités culinaires qu'ils offrent. »

Le légume qui gèle la concurrence

Les pois verts sont les légumes surgelés les plus couramment achetés au Canada, représentant 14,2 %** de tous les légumes surgelés achetés. Ces légumes verts polyvalents sont non seulement en tête du palmarès, mais ils constituent l'élément culinaire de base dans une myriade de délicieuses recettes faciles à préparer, allant des soupes aux plats de pâtes. Viennent ensuite le maïs, la macédoine de légumes et le brocoli.

Téléchargez le cahier Zéro Gaspi, sur le site du Mouvement J'aime les fruits et légumes, et consacré aux petits pois verts surgelés. Réalisé en collaboration avec Florence-Léa Siry, experte zéro gaspillage, ce cahier gratuit propose des idées de recettes pour les cuisiner, ainsi que des trucs culinaires.

Légumes-surgelés.ca

Dans le cadre de la Semaine des légumes surgelés, Nortera lance le site www.legumes-surgeles.ca , qui propose de délicieuses recettes nutritives, rappelle les avantages des légumes surgelés et présente des conseils pour intégrer facilement davantage de légumes dans son alimentation.

Les avantages des légumes surgelés :

Polyvalence et valeur nutritive : les légumes surgelés constituent une option pratique et nutritive pour bonifier vos repas quotidiens.

Fraîcheur à son apogée : récoltés à leur paroxysme, les pois verts sont surgelés dans les deux heures suivant leur cueillette pour préserver leurs nutriments essentiels.

Soutien local : en achetant des légumes surgelés, vous soutenez des agriculteurs locaux, la majorité de ces aliments étant cultivés au Canada , notamment au Québec, en Ontario et en Alberta .

, notamment au Québec, en et en . Magasinage intelligent : l'achat de légumes surgelés représente un choix économique offrant un excellent rapport qualité-prix tout en permettant de réduire le gaspillage alimentaire.

Accès à l'année : savourez des légumes tout au long de l'année en soutenant les agriculteurs locaux, et ce, même lorsque les produits frais ne sont pas de saison.

Selon Pascal Forest, président des Producteurs de légumes de transformation du Québec : « L'engouement des consommateurs pour les légumes surgelés est une source de fierté pour les producteurs qui travaillent au développement de la production et à la mise en marché des légumes destinés à la transformation. Cette initiative contribue à mettre en lumière les bénéfices que procure la consommation des légumes surgelés, des produits de haute qualité, qui représentent non seulement une option pratique et santé, mais qui ont également un impact positif sur l'économie locale. Nous soutenons cette tendance porteuse pour l'industrie alimentaire et le travail des producteurs agricoles d'ici. »

La Semaine des légumes surgelés est une initiative de Nortera, en collaboration avec les Producteurs de légumes de transformation du Québec et le Mouvement J'aime les fruits et légumes.

À propos de NORTERA

Avec un chiffre d'affaires annuel de 1,15 milliard de dollars, Nortera remplit sa mission en contribuant au bien-être de la société en lui donnant accès à la richesse des légumes. Si aujourd'hui l'entreprise se retrouve sur les tables des consommateurs d'Amérique du Nord, c'est qu'elle met tout en œuvre pour offrir une alimentation saine et durable. Nortera exploite 13 usines de transformation au Canada et aux États-Unis, toutes dédiées à la préparation de légumes en conserve ou surgelés.

En plus d'assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants, Nortera commercialise également ses propres marques, notamment Arctic Gardens et Del Monte au Canada, et procure de l'emploi à quelque 3 500 personnes en Amérique du Nord.

* Source : Un sondage omnibus en ligne mené par Léger auprès de 1 536 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été réalisé du 19 au 21 janvier 2024.

** Source : Données de Nielsen, 2023.

