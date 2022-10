La surveillance du Temps dans la cible permet de minimiser les fluctuations de la glycémie et d'atténuer les complications du diabète.

LAVAL, QC, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Peu de temps après le début de la pandémie de la COVID-19, il est devenu de plus en plus évident que les mesures de contrôle des infections nécessaires avaient également entraîné des conséquences inattendues pour les Canadiens vivant avec le diabète.1 Malgré les meilleurs efforts des fournisseurs de soins de santé, les interruptions qui en résultent dans l'accès à des soins complets pour le diabète - y compris des rendez-vous réguliers avec leurs professionnels de la santé à des fins d'éducation, de réévaluation et de renouvellement des médicaments, de prévention et de gestion des complications - sont connues pour mener à la morbidité et à la mortalité.1 Au fil du temps, des taux de glycémie même légèrement supérieurs à l'intervalle cible peuvent accroître le risque de complications graves, notamment des lésions des vaisseaux sanguins, une neuropathie, une rétinopathie, une néphropathie, une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral, voire un cancer.2 Sanofi Canada s'engage à faire équipe avec les professionnels de la santé et les Canadiens qui vivent avec le diabète afin d'aider à réduire les complications potentielles en jouant un rôle actif pour les aider à gérer leur diabète en maîtrisant leur glycémie.

Depuis 1993, le test A1C constitue la mesure standard de la glycémie moyenne utilisée pour dépister et diagnostiquer le diabète, et pour aider les personnes vivant avec tous les types de diabète à gérer les effets de leur maladie.3,4 Plus récemment, des données probantes appuient le fait que la mesure du Temps dans la cible aide à mieux cerner les tendances et les fluctuations de la glycémie, ce qui aide à atténuer les complications à court et à long terme du diabète.5

Le Temps dans la cible, une autre façon de mesurer la glycémie, reflète la durée pendant laquelle la glycémie d'une personne se situe dans un intervalle cible qui correspond à ses besoins personnels.5 Contrairement à l'A1C, qui mesure la quantité moyenne de glucose dans le sang sur des périodes de deux à trois mois, le Temps dans la cible saisit la variation de la glycémie sur une période de 24 heures et au fil du temps, offrant ainsi un résumé plus pertinent et plus précis de la façon dont les taux peuvent fluctuer.5

Dre Marie-Andrée Corbeil

FRCPC, endocrinologie, M.D., B. Pharm.

« La mesure du temps dans l'intervalle cible va au-delà des taux d'A1C en nous permettant non seulement de surveiller les fluctuations de la glycémie sur une période plus courte, mais aussi l'impact de certains facteurs liés au mode de vie sur un individu. En utilisant le Temps dans la cible comme mesure, nous pouvons déterminer quels facteurs peuvent provoquer une hausse de la glycémie chez une personne, ce qui nous permet de fournir de meilleurs conseils sur la façon dont les Canadiens vivant avec le diabète peuvent maintenir leurs niveaux sous contrôle. »

Plus de quatre millions de Canadiens ont reçu un diagnostic de diabète de type 1 et de type 2 et on s'attend à ce que ce nombre augmente au cours de la prochaine décennie.6,7 Si le diabète n'est pas traité ou s'il est mal pris en charge, il peut entraîner diverses complications, y compris une maladie cardiaque, une maladie rénale, une maladie oculaire, une impuissance et des lésions nerveuses.6 En outre, les complications du diabète sont liées à la mort prématurée et peuvent réduire la durée de vie de cinq à quinze ans7. La prise en charge de la glycémie est essentielle pour retarder ou prévenir les complications liées au diabète.8

Ahmed Moussa

Directeur général, Médecine générale, Sanofi Canada

« Chez Sanofi Canada, nous sommes fiers de notre héritage de longue date en matière de diabète, qui a commencé avec la découverte de l'insuline il y a plus de 100 ans aux Laboratoires Connaught, le prédécesseur de Sanofi. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous demeurons déterminés à perturber le statu quo en exploitant le pouvoir des médicaments, de la technologie et de l'éducation pour soutenir une approche holistique et personnalisée de la gestion du diabète. Les données probantes montrent que les personnes vivant avec le diabète ont de la difficulté à atteindre les cibles de contrôle glycémique fondées sur des lignes directrices. Le Temps dans la cible est une innovation qui fournit des renseignements précieux sur les taux de glycémie d'une personne vivant avec le diabète, lui permettant d'avoir des discussions plus éclairées avec les médecins sur la meilleure façon de gérer son état afin de vivre pleinement sa vie. Nous sommes déterminés à continuer de travailler avec les Canadiens vivant avec le diabète, leurs fournisseurs de soins de santé et la communauté du diabète pour sensibiliser les gens à la façon dont des solutions novatrices - comme le Temps dans la cible - peuvent aider ceux qui vivent avec le diabète à prendre le contrôle et à prévenir les complications à court et long terme. »

Dre Sarah Linklater

Scientifique en chef, FRDJ Canada

« Vivre avec le diabète de type 1 est un emploi de tous les instants. Cela exige une autogestion vigilante et un nombre incalculable de décisions à prendre quotidiennement en vue de réduire les risques de complications. La mesure du Temps dans la cible est essentielle puisqu'elle saisit les hauts et les bas mieux que ne le ferait l'A1C. Un autre avantage est que la mesure du Temps dans la cible peut se faire à la maison, procurant aux personnes vivant avec le diabète des renseignements en temps réel sur la façon dont leur comportement et leurs choix affectent leur glycémie, les habilitant à apporter des changements, favorisant ainsi une approche plus holistique et personnalisée des soins. »

L'engagement de Sanofi Canada envers le diabète

Un diagnostic de maladie chronique, comme le diabète, est souvent accompagné d'un niveau élevé d'incertitude, de changements de mode de vie et de nouveaux traitements. Sanofi Canada s'engage à s'associer aux professionnels de la santé et aux personnes vivant avec le diabète pour leur fournir des soins et un soutien de manière optimale. S'appuyant sur son solide héritage dans le domaine du diabète et de son approche agile, l'engagement de Sanofi Canada à aider les Canadiens vivant avec le diabète va bien au-delà de la médecine. Nous travaillons d'arrache-pied pour combler les lacunes et faire en sorte que les besoins des personnes vivant avec le diabète passent en premier, leur permettant ainsi de bien vivre et de prendre en charge leur maladie de façon simple et pratique.

À propos de Sanofi Canada

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale. Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en recherche et développement au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

1 Diabetes Canada. "The Impact of COVID-19 on Access to Diabetes Care, Management, and Related Complications". https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Campaigns/COVID-19%20and%20Diabetes/impactcovid.pdf. Récupéré le 18 mai 2022. 2 Diabetes UK. "Complications of Diabetes". https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/complications. Récupéré le 18 mai 2022. 3 Cleveland Clinic Journal of Medicine. "The role of hemoglobin A1c in the assessment of diabetes and cardiovascular risk". https://www.ccjm.org/content/83/5_suppl_1/S4. Récupéré le 18 mai 2022. 4 Diabetes Care Community. "A1C…what should it mean to me!". https://www.diabetescarecommunity.ca/living-well-with-diabetes-articles/monitoring/monitoring-blood-glucose/a1c-what-it-should-mean-to-me/. Récupéré le 18 mai 2022. 5 FRDJ Canada. "Que veut dire Temps dans la cible?". https://www.frdj.ca/ressources/temps-dans-la-cible/?_ga=2.159111229.647585289.1663619777-994564871.1663619777. Récupéré le 18 mai 2022. 6 Diabetes Canada. "Diabetes Fact Sheet." https://www.diabetes.ca/diabetescanadawebsite/media/managing-my-diabetes/tools%20and%20resources/diabetes-fact-sheet.pdf?ext=.pdf. Récupéré le 18 mai 2022. 7 Diabetes Canada. "Diabetes in Canada Backgrounder". https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Advocacy-and-Policy/Backgrounder/2022_Backgrounder_Canada_English_1.pdf. Récupéré le 18 mai 2022. 8 Diabetes Canada. "Managing your blood sugar". https://www.diabetes.ca/resources/tools---resources/managing-your-blood-sugar#:~:text=Blood%20sugar%20is%20the%20amount,affect%20your%20blood%20sugar%20levels. Récupéré le 18 mai 2022.

SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

Renseignements: Lori Bogdanis, responsable, Communications de l'entreprise, Sanofi Canada | + 514 233-9549 | [email protected]