Les camps de la Fondation Tim Hortons et Jack.org s'unissent pour remédier à la situation critique des jeunes Canadiens en matière de santé mentale

Pendant que la dépression, l'anxiété et le sentiment d'isolement sont en hausse, deux des principaux organismes de soutien envers les jeunes Canadiens forment un partenariat pour leur donner les moyens de combattre les préjugés associés aux problèmes de santé mentale.

TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Alors que l'espoir d'un retour à la « normale » se manifeste à l'échelle du pays, des études confirment ce que plusieurs parents ont déjà observé : bien que la COVID-19 ait eu des répercussions sur la santé physique de milliers de Canadiens, l'expérience de la pandémie a plus que jamais mis en évidence les besoins en matière de santé mentale chez les jeunes.

Jeunes, isolés et déprimés

Près de 64 % des Canadiens âgés de 15 à 24 ans ont rapporté souffrir de problèmes de santé mentale (le taux le plus élevé par rapport aux autres groupes d'âge) et 49 % ont déclaré que leur enjeu le plus important concernait la solitude et l'isolement.1 Le plus alarmant dans tout ça : une hausse de 100 % des hospitalisations dues à une tentative de suicide par rapport aux taux observés avant la pandémie.2

Aujourd'hui, les camps de la Fondation Tim Hortons, l'une des principales organisations caritatives venant en aide aux jeunes provenant de milieux défavorisés à l'aide de programmes de développement des compétences échelonnés sur plusieurs années dans des camps, et Jack.org, le seul organisme de bienfaisance national du Canada à offrir de la formation et à encourager les jeunes à redéfinir la santé mentale, annoncent un partenariat pour braquer les projecteurs sur le bien-être psychologique.

« La santé mentale ne prend pas de vacances estivales », indique Katie Wheatley, directrice principale du développement de la jeunesse des Camps Tims. « Le stress provoqué par la pandémie a été ressenti de manière disproportionnée par les participants de nos programmes. Nous donnons les moyens à nos jeunes participants de découvrir leur capacité de résilience, de développer des compétences essentielles et de s'affirmer en tant que leaders. Avec les enjeux auxquels ils font face, nous devons aussi leur permettre de comprendre leurs besoins en matière de santé mentale et d'obtenir les outils nécessaires à leur bien-être. Jack.org dispose d'une grande expertise en matière d'éducation à la santé mentale des jeunes. »

Les relations avec les pairs : la clé pour faire tomber les préjugés

Tirant parti de leur statut de chef de file en éducation entre pairs à la santé mentale des jeunes et d'organisme de défense au Canada, les intervenants jeunesse spécialisés de Jack.org présenteront des exposés sur la santé mentale à plus de 5 000 participants des camps de la Fondation Tim Hortons. Déjà investis dans un modèle d'apprentissage rigoureux axé sur les forces et le développement de compétences essentielles pendant leurs séjours aux Camps Tims, les participants pourront désormais contribuer à combattre les préjugés en matière de santé mentale.

« Ce partenariat reconnaît l'importance des jeunes et intègre une formation en santé mentale concrète et pertinente aux programmes des camps, un milieu où les jeunes sont libres de s'exprimer, d'apprendre de nouvelles choses et de tisser des relations d'amitié et de soutien », explique Eric Windeler, fondateur et directeur général de Jack.org. « Nous partageons la même vision d'un Canada où tous les jeunes savent prendre soin de leur santé mentale et se soutiennent mutuellement. Un Canada dépourvu de honte, où tous ceux qui ont besoin de soutien en santé mentale peuvent obtenir l'aide qu'ils méritent. »

La santé mentale constitue la pièce manquante de tout programme de perfectionnement des jeunes

L'approche de Jack.org met l'accent sur l'éducation en amont et la prévention des problèmes de santé mentale en préconisant la réduction de la stigmatisation, la sensibilisation et la promotion des ressources d'aide. Ces présentations virtuelles en direct du nom de « présentations Jack » informent les participants quant aux notions de base de la santé mentale, en plus de leur apprendre à reconnaître les signes de difficultés sur le plan personnel et relationnel. Elles proposent également des stratégies en matière de soutien et de soins personnels et font la promotion de ressources à utiliser au besoin. Les présentations Jack s'ajoutent à la programmation existante des camps Tim, qui met l'accent sur la croissance sociale et émotionnelle ainsi que sur le développement des compétences en matière d'innovation.

Jack.org aura également recours à sa plateforme numérique Etrela.org pour former le personnel des camps de la fondation, déjà des chefs de file spécialisés en perfectionnement des jeunes, en les éduquant en matière de santé mentale pour les aider à soutenir les participants. Les ateliers interactifs enseigneront au personnel des camps à cerner les problèmes de santé mentale, à prendre part à des discussions difficiles, à écouter activement, à établir des limites saines et à orienter les autres vers des ressources et des services au sein de leur collectivité. Les ateliers expliquent également au personnel comment « Prendre soin de soi » afin de porter attention à leur propre santé mentale tout en aidant les campeurs.

_____________________________ 1 Commission de la santé mentale du Canada

2 Santé des enfants Canada

À propos des camps de la fondation Tim Hortons

Les camps de la fondation Tim Hortons®, une organisation à but non lucratif fondée en 1974, a pour objectif d'aider les jeunes à élargir leur champ de possibilités. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, les camps de la fondation Tim Hortons accueillent des participants de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu et à une période déterminante de leur vie, pour les aider à façonner leur avenir. Ils offrent un programme de camps pluriannuel permettant à ces jeunes de développer leur leadership, leur persévérance et leur sens des responsabilités, afin de les amener à croire en leur potentiel. Tout au long de l'année, au moyen de programmes estivaux et scolaires dans ses sept emplacements en Amérique du Nord, l'organisation appuie les jeunes afin qu'à leur retour à la maison, ils puissent poursuivre des études postsecondaires, réussir au travail et contribuer positivement à leur communauté. À ce jour, plus de 300 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais ni pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus à propos des camps de la fondation Tim Hortons®, visitez le campstimhortons.com.

À propos de Jack.org

Jack.org est la seule organisation caritative canadienne qui donne aux jeunes leaders les moyens de révolutionner le paysage de la santé mentale partout au pays. Grâce aux Présentations Jack, aux Sections Jack et aux Sommets Jack, les jeunes leaders déterminent et surmontent les obstacles en matière de santé mentale dans leur communauté. Au moyen d'ambitieuses innovations, comme la plateforme Être là, l'organisation offre aux jeunes les ressources nécessaires pour soutenir les personnes de leur entourage souffrant de problèmes de santé mentale. Jack.org rêve d'un Canada où tous les jeunes savent prendre soin de leur santé mentale et se soutenir mutuellement. Un Canada dépourvu de honte, où tous ceux qui ont besoin de soutien en santé peuvent obtenir l'aide qu'ils méritent. Des milliers de jeunes leaders dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada participent actuellement à ce mouvement. Et ce n'est qu'un début.

SOURCE Tim Hortons Foundation Camps

Renseignements: Camps de la fondation Tim Hortons, Jesse Mintz : [email protected], 416-704-9642 ; Jack.org, Jérémie Gabourg : [email protected], 514-244-5250