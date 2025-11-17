Les cafés Trema s'invitent dans tous les coins du Québec grâce à La Brasserie Labatt

SAINT-HYACINTHE, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Lancée il y a presque un an jour pour jour (19 novembre 2024), Trema confie la distribution de leurs prêts à boire à un acteur majeur de l'industrie : La Brasserie Labatt. Cette collaboration permettra à Trema d'assurer une distribution complète à travers le Québec grâce à la plateforme BEES, permettant dès maintenant d'atteindre un public québécois encore plus large.

1 an de Trema en chiffres

De gauche à droite: Marc-Olivier Bourgeois (La Brasserie Labatt), Louis Morissette (Trema Café), Patrick Simard (Trema Café) (Groupe CNW/GROUPE BEV INC.)

Après un an d'opération, l'entreprise fondée par les hommes d'affaires et humoristes Louis Morissette et Phil Roy affiche une croissance remarquable.

- Plus de 1,7 million de canettes vendues pour le marché québécois;

- Déjà plus de 2 000 points de vente offrent les cafés Trema à leurs clients. Ce nombre passera à plus de 4 500 en début 2026 grâce à BEES;

- Distribuée dans plus de 25 bannières au Québec.

Le dernier objectif que s'était fixé Trema pour conclure sa première année en force était d'assurer une présence à travers tout le Québec, afin de maximiser ses efforts en 2026 sur le déploiement du marché canadien. Grâce à cette collaboration stratégique avec La Brasserie Labatt, Trema franchit une étape déterminante de son expansion, consolidant ainsi sa position parmi les marques québécoises émergentes les plus dynamiques.

Trema, c'est quoi?

Des cafés prêts à boire aussi savoureux que pratiques, pensés pour simplifier la journée.

4 saveurs : Latté, Moka, Vanille et Extra

: Latté, Moka, Vanille et Extra 125 à 175 mg de caféine par canette

par canette Fabriqués avec du lait 100 % canadien

Sans gluten, sans agents de conservation

Peu d'ingrédients, beaucoup de goût

Et surtout… plusieurs nouveautés à découvrir dès 2026 !

Un accès inédit à tout le territoire québécois

Grâce à la plateforme BEES et au réseau de distribution de La Brasserie Labatt, Trema peut désormais rejoindre des points de vente qui lui étaient jusqu'ici inaccessibles. Cette collaboration permet d'assurer une présence dans toutes les régions du Québec, y compris les marchés plus éloignés, là où une jeune entreprise locale n'a pas encore la capacité logistique de se rendre.

En s'appuyant sur la force de vente et la couverture territoriale de La Brasserie Labatt, Trema franchit une étape clé de son développement, tout en conservant son identité québécoise et sa proximité avec les consommateurs d'ici.

Pour plus de détails, citations, photos ou questions :

SOURCE GROUPE BEV INC.

