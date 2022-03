Les bonnes pratiques en cyber défenses deviennent des enjeux individuels et collectifs

Cyber Hygiénique célèbre ses deux ans au service de l'élimination de la fracture numérique au Canada. Des jalons ont été franchis, mais les récents développements du conflit ukrainien remettent sous les projecteurs la préparation nécessaire pour contrer les nouvelles menaces cybernétiques.

MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'organisation Cyber hygiénique célèbre son deuxième anniversaire au service de la réduction de la fracture numérique au Canada. L'engagement contre les inégalités d'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et retombées ne reflètent toujours pas les réalités de l'avancement de la société canadienne.

« La démographie et la composition de la société canadienne demandent davantage d'efforts, d'investissement dans l'élimination de la fracture numérique et une meilleure réponse aux menaces auxquelles nous faisons face », plaide Bolivar Louis, Président de la structure œuvrant à Montréal. Le télétravail mis en place suite aux mesures sanitaires contre la pandémie de COVID-19 a mis de l'avant les défis en matière d'accès à Internet et de bonnes pratiques cybernétiques.

De plus, le positionnement du Canada face aux récents développements du conflit ukrainien laisse planer le spectre de nouvelles menaces contre les individus, entreprises et infrastructures critiques de notre société. Il devient alors crucial d'apporter une réponse locale à un problème global.

En effet, il faut réadapter la gouvernance publique de la cybersécurité, définir les rôles et les compétences fédérales et provinciales et arriver à mettre en commun les connaissances et les ressources nécessaires à cette lutte de tous les jours.

Ainsi, Cyber hygiénique profite de ce moment important de son développement en tant qu'organisme communautaire pour réitérer son appel à placer le citoyen au centre des réflexions de manière à appréhender les enjeux de la cybersécurité. Davantage de mobilisation et d'investissements sont le point d'ancrage de la préparation du Canada.

À propos de Cyber Hygiénique

Nous sommes une organisation canadienne à but non lucratif, conscient des enjeux cybernétiques auxquels fait face la société. Nous encadrons les immigrants et les nouveaux arrivants au Canada pour leur pleine intégration numérique. Depuis 2 ans, grâce à l'appui financier de différents partenaires, nous contribuons à la formation de plus de 2000 personnes et petites entreprises sur des thématiques telles que sécurité informatique, cyberintimidation en ligne, fraudes et autres menaces en ligne

