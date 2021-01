Voilà l'une des grandes conclusions tirées du premier concours La meilleure conduite au Canada, organisé par Parachute avec l'appui de Desjardins en soutien aux initiatives Vision Zéro de sécurité routière.

TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Les conducteurs qui ont participé au concours La meilleure conduite au Canada ont rapidement appris à améliorer leurs habitudes de conduite, et s'il a été difficile pour certains de maintenir ces bonnes pratiques, les conducteurs les plus imprudents ont quant à eux réduit leurs comportements à risque de 30 % en tout.

De Terre-Neuve-et-Labrador jusqu'en Colombie-Britannique, 582 résidants du Canada se sont inscrits au concours qui avait lieu du 1er octobre au 26 novembre 2020. Les participants ont téléchargé l'application de télématique La meilleure conduite au Canada, créée par Cambridge Mobile Telematics (CMT), le plus gros fournisseur de solutions de télématique pour téléphones intelligents au monde. L'application mesurait cinq indicateurs d'une conduite sécuritaire et responsable : la vitesse, le freinage, l'accélération, les virages et la distraction causée par le téléphone.

Selon l'analyse des notes des participants effectuée par CMT, pendant la première moitié du concours, les conducteurs ont globalement amélioré leurs habitudes de conduite par rapport aux valeurs de référence calculées pendant les trois premiers jours de suivi. Toutefois, à la fin du concours, les mesures démontrent que la majorité d'entre eux avait repris ses vieilles habitudes, surtout en ce qui concerne la conduite agressive (reflétée par la vitesse et l'accélération) et la distraction causée par le téléphone.

Les principales constatations qui ressortent du concours :

Pour conduire prudemment, il faut être vigilant : pendant les premiers jours, les facteurs de risque ont diminué de 13 %, mais au jour 28 la diminution n'était plus que de 3 %. Au jour 56, les participants étaient revenus au même degré de risque qu'avant le concours.

On peut y arriver : les conducteurs se situant dans la tranche inférieure du classement (25 % des participants) ont démontré une amélioration constante, pour terminer au jour 56 avec une diminution de 30 % de leurs comportements dangereux, ce qui est encourageant.

Les comportements les plus dangereux : pendant toute la durée du concours, la vitesse et l'accélération brutale ont été les facteurs de risque les plus marqués. Ces deux indicateurs ont respectivement augmenté de 11 % et de 6 %. Dans le cas de la distraction causée par le téléphone, on a constaté une diminution de 30 % au début du concours, mais au jour 56, l'indicateur reflétait finalement une augmentation de 5 %.

Les conducteurs les plus dangereux, dont la note se situait dans la tranche inférieure de 25 %, font figure d'heureuse exception. En effet, leur conduite s'est considérablement améliorée pendant le concours, ce qui s'est traduit par une diminution globale de 30 % des comportements dangereux.

« Les résultats du concours nous prouvent que lorsque les conducteurs sont attentifs, ils peuvent devenir meilleurs et plus prudents », affirme Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute. « Ils ralentissent, se concentrent sur la route et conduisent avec application. Nous voulons motiver les gens à conserver ces bonnes habitudes, même quand il n'y a aucune somme d'argent en jeu. »

Julian Piccioli, d'Ottawa (Ontario), a remporté le grand prix de 10 000 $ pour avoir obtenu la note globale la plus élevée. Julian a également remporté le prix de 500 $ pour avoir obtenu la meilleure note pour le critère du freinage en douceur, mesuré du 12 au 26 novembre, en plus du prix de 500 $ qui était attribué au conducteur ayant la meilleure note globale après les deux premières semaines du concours.

« Pour obtenir des notes élevées dans toutes les catégories, ma principale stratégie était de conduire de façon proactive plutôt que réactive », explique Julian. « En ne me laissant pas distraire, en respectant les limites de vitesse et en me concentrant sur le pilotage du véhicule, j'avais plus de facilité qu'avant à concentrer mon attention sur la conduite elle-même. Je me suis rendu compte des risques que je prenais auparavant, pour rien. »

David Wakulich, de Victoria (Colombie-Britannique), a remporté le deuxième prix d'une valeur de 5 000 $ pour la deuxième note globale la plus élevée, tandis que Timothy Schewe, de Nanoose Bay (Colombie-Britannique), a remporté le troisième prix, d'une valeur de 2 000 $.

Partenaire de Parachute depuis 2008, Desjardins Assurances est un allié précieux des initiatives Vision Zéro, qui visent à rendre les routes canadiennes sécuritaires pour tous.

« C'est formidable que des conducteurs soient récompensés pour les efforts qu'ils font afin de se protéger et de protéger les autres sur la route, déclare Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation, Desjardins Groupe d'assurances générales. Il faut rester vigilants en matière de sécurité routière. Pour que les conducteurs adoptent et maintiennent de bonnes habitudes, nous devons continuer à informer et à sensibiliser la population, en plus d'encourager les conducteurs à ranger leur téléphone, à ralentir et à rester concentrés sur la route. »

Découvrez les vidéos présentant les trois grands gagnants : (en anglais uniquement)

À propos de Parachute

Parachute est un organisme à but non lucratif national qui vise à mettre un frein aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de mortalité chez les Canadiens de 1 à 34 ans. En moyenne, chaque jour, un enfant subit des blessures mortelles. Au moyen de l'éducation et de la sensibilisation, Parachute met tout en œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus de renseignements, consultez le site parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de CMT

La mission de CMT est de rendre les routes et les conducteurs du monde plus sûrs. Depuis son premier lancement de produit en 2012, qui a été le pionnier de l'assurance basée sur l'utilisation mobile, CMT est devenu le premier fournisseur mondial de télématique et d'analyse pour les assureurs, les covoiturages et les flottes. La plateforme DriveWell de CMT utilise la détection mobile et la science du comportement pour mesurer le risque de conduite et inciter à une conduite plus sûre. Sa technologie Claim Studio réduit le temps de cycle des réclamations avec la détection des accidents en temps réel, la reproduction des accidents et l'évaluation des dommages à l'aide de la télématique et de l'intelligence artificielle. CMT a plus de 65 programmes actifs avec des assureurs et d'autres partenaires, améliorant ainsi la sécurité de millions de conducteurs chaque jour dans 26 pays. Pour en savoir plus, visitez www.cmtelematics.com et suivez CMT sur Twitter @cmtelematics.

À propos de Vision Zéro

Vision Zéro est une initiative multinationale de sécurité routière, née en Suède à la fin des années 1990 et fondée sur le principe que personne ne devrait être tué ou grièvement blessé sur le réseau de transport routier. L'objectif fondamental de Vision Zéro est de parvenir au chiffre zéro décès ou blessure grave sur les routes. Parachute, le chef de file national du Canada, s'emploie à coordonner et à diffuser les pratiques exemplaires auprès des municipalités et communautés qui cherchent à améliorer la sécurité routière. Sur les réseaux sociaux, nous utilisons le mot-clic #ParachuteVZ pour véhiculer le message et encourager le public à soutenir Vision Zéro.

