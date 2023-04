La section du champ extérieur, qui offre une expérience moderne aux fans, fait entrer la ville dans le stade avec cinq zones distinctes et de nombreux nouveaux espaces sociaux.

La trousse pour les médias sur les rénovations du champ extérieur et la cérémonie d'inauguration est disponible ici.

TORONTO, le 6 avril 2023 /CNW/ - Au cours d'une journée qui marquera l'histoire de l'équipe, les Toronto Blue Jays ont officiellement dévoilé la première phase terminée des rénovations du Rogers Centre. Le stade de 34 ans comprend une toute nouvelle section dans le champ extérieur, qui transformera l'expérience des partisans et partisanes des Blue Jays. Les fans n'ont que cinq jours à attendre avant le match d'ouverture à domicile de 2023, présenté par la TD le 11 avril, où ils et elles pourront profiter des cinq zones distinctes et des nombreux nouveaux espaces sociaux supplémentaires, auxquels chaque personne avec un billet pourra accéder.

Mark Shapiro, président et chef de la direction des Toronto Blue Jays, était accompagné d'Edward Rogers, président du conseil des Toronto Blue Jays et président du conseil de Rogers, et de Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers, pour une cérémonie d'inauguration visant à dévoiler le projet d'infrastructure le plus important depuis l'ouverture du Rogers Centre, en 1989. La nouvelle section du champ extérieur fait partie d'un projet de rénovation pluriannuel de 300 millions de dollars et financé par le secteur privé, qui sera terminé entre 2024 et 2025.

« Nous avons le privilège unique de représenter une ville dynamique; nous avons reflété cette énergie en réinventant le stade, a déclaré M. Shapiro. Nous sommes extrêmement heureux d'inaugurer ces espaces tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux partisans et partisanes des Blue Jays. »

« Le Rogers Centre héberge l'équipe de baseball du Canada, et je suis ravi de voir la première phase de ce projet de rénovation prendre vie pour les fans des Blue Jays, a indiqué M. Rogers. Nous sommes fiers de l'équipe, et nous sommes fiers d'investir dans le stade de baseball, un point d'intérêt au cœur du centre-ville de Toronto. »

« Nous nous engageons fermement à soutenir l'équipe et à offrir la meilleure expérience possible aux partisans et partisanes, tant sur le terrain qu'à l'extérieur, a dit M. Staffieri. Ces rénovations permettront de faire entrer le cœur de la ville dans le stade et de créer un sentiment d'appartenance à la communauté pour les fans qui assistent aux matchs. »

Les Blue Jays ont commencé la première phase de la construction le 14 octobre 2022 avec PCL Construction. La démolition de la structure a pris 35 jours et environ 21 000 heures de travail, et la nouvelle construction a commencé le 14 novembre 2022.

Les partisans et partisanes pourront profiter d'une expérience radicalement différente au Rogers Centre, comme ils pourront le constater dès leur entrée dans le stade. Conçue en collaboration avec Populous, la nouvelle section du champ extérieur, à laquelle pourront accéder toutes les personnes avec un billet, comprend des espaces sociaux pour se réunir avec ses proches et se rapprocher de l'action, des divertissements en direct hors du terrain et des menus de nourriture et de boissons qui reflètent la ville de Toronto.

Cinq zones du champ extérieur

Corona Rooftop Patio (niveau 500, champ droit) : cette oasis sur le toit, nichée dans l'emblématique silhouette de Toronto , est le nouvel endroit à visiter où on peut se réunir avec ses proches tout en écoutant de la musique en direct sous la Tour CN.

Points saillants du menu : tout ce qu'on veut sur une terrasse d'été, avec en vedette la gamme complète des produits de Corona, dont Corona Sunbrew 0,0 % et Corona Tropical , ainsi qu'un cocktail spécial, Corona Sunshine .

: tout ce qu'on veut sur une terrasse d'été, avec en vedette la gamme complète des produits de Corona, dont et , ainsi qu'un cocktail spécial, Également au menu : des cocktails de terrasse uniques comme des margaritas glacées et le Foul Pole Frosé, et des classiques revisités du stade comme des sandwichs de bacon enrobé de farine de maïs et des saucisses végétaliennes.





Park Social (niveau 500, champ gauche) : espace dans le stade pour les gens de tous âges, proposant des jeux et des endroits confortables où se balader tout en regardant le match.

Points saillants du menu : repas inspirés de camions de restauration qui donneront aux gens l'impression d'être des enfants dans un magasin de bonbons : lait frappé Souvenir d'ACE, glace pilée, churros, mur de bonbons, et, pour les amateurs de plats salés, piments au bacon et sandwich grillé aux trois fromages.





The Stop (niveau 100, champ centre, derrière le panneau central) : votre bar de quartier pour prendre un petit verre et grignoter en route vers votre destination dans la section du champ extérieur; une ode à l'histoire du stade dans un espace originalement conçu pour être une escale.

Points saillants du menu : s'inspire des repas variés et faciles à emporter des lignes de métro de Toronto , comme des galettes de bœuf jamaïcaines, des sandwichs bánh mì et des bols de riz. On propose différents cocktails uniques, dont le Ball Four Blood Orange Mule, le Gold Glove Dark & Stormy, le Touch 'Em All Joe Aperol Spritz et le Cold Brew Martini.





The Catch Bar (niveau 100, champ droit, au-dessus de l'enclos des releveurs des visiteurs) : l'endroit à voir et où être; prenez un cocktail et observez l'enclos des releveurs des visiteurs avec une vue unique pour être au milieu de l'action.

Points saillants du menu : cocktails sur mesure fabriqués à la main, dont le 5-4-3 Lemonade, le Walk-Up Music Watermelon Margarita et le Blue Jays Bramble, ainsi que trois cocktails favoris du Keg, le César Keg, la limonade au gin et au basilic et le mojito classique ainsi que des bouchées à la mode à jumeler avec les cocktails, comme des paninis cubains, des sandwichs pressés à la viande fumée, du macaroni au fromage et des bouchées de bretzel.





WestJet Flight Deck (niveau 200, champ centre) : l'endroit que les fans connaissent (et adorent!), entièrement rénové, proposant des jeux d'arcade rétro et offrant la même ambiance géniale.

Des billets de groupe sont offerts pour les deux premières rangées. Les autres places sont réservées à l'admission générale.

Points saillants du menu : vaste sélection de bières canadiennes, internationales, artisanales et de qualité supérieure, ainsi que des cocktails, dont le Dug Out Sangria et le OK Blue Jays Rum Punch. On propose également un menu de brasserie comprenant notamment des nachos avec poitrine de bœuf fumé au bois de pommier, des sandwichs à la poitrine de bœuf fumé pendant 12 heures et des nachos au poulet à la Jamaïcaine.

Nouveaux espaces sociaux

Schneiders Porch (niveau 200, coin du champ droit) : porche à ciel ouvert offrant une vue époustouflante du champ droit et proposant des créations culinaires uniques en leur genre faites de hot-dogs ainsi qu'un accès direct au bar afin que vous ne manquiez pas une minute de l'action.

Des billets de groupe sont offerts pour la première rangée. Les autres places sont réservées à l'admission générale.

Faits saillants du menu : créations culinaires uniques en leur genre faites de hot-dogs Schneiders, comme le hot-dog signature à la poutine et le hot-dog canadien César.





Rogers Landing (coin du champ droit à côté de l'enclos des releveurs des visiteurs) : apportez votre appétit dans cette aire ouverte avec une vue ininterrompue donnant directement sur le champ extérieur et l'enclos des releveurs des visiteurs.

Des billets de groupe sont offerts pour la première rangée. Les autres places sont réservées à l'admission générale.





Gradins (niveau 100, derrière l'enclos des releveurs des visiteurs) : appel aux fans… observez les lanceurs de l'équipe adverse dans ces gradins rétro, directement derrière l'enclos des releveurs des visiteurs.





Balcons des champs gauche et droit (niveau 100, lieux de confluence des coins du champ extérieur, au-dessus des enclos des releveurs des Blue Jays et des visiteurs) : profitez d'une vue inégalée des enclos des releveurs en train de se réchauffer, tout en observant l'action sur les champs gauche et droit.





Rampes avec porte-verres (partout dans le stade) : prenez un verre et installez-vous debout à un nouvel endroit à chaque manche, avec d'innombrables options dans les lieux de confluence.

Autres projets terminés

Enclos des releveurs surélevés (champs gauche et droit) : vous êtes plus près de l'action pour encourager les lanceurs des Blue Jays.



Salle de musculation des joueurs (niveau du terrain) : installation de 5 000 pieds carrés idéale pour aider les joueurs à se préparer, à compétitionner et à récupérer.



Espaces familiaux des joueurs (niveau du terrain) : salle réservée aux enfants des joueurs et salon pour leurs partenaires afin de soutenir ceux et celles qui soutiennent les Blue Jays.



Espaces pour le personnel (niveau 100) : installations rénovées destinées aux 1 000 membres du personnel des jours de match, essentiels à l'expérience des fans des Blue Jays.

Nouveaux comptoirs et nouveautés

Tap N Go (section 104) est un nouveau marché automatisé pour accélérer le service. Les partisans et partisanes n'ont qu'à toucher le dispositif de paiement à l'entrée, à prendre leurs aliments et leurs boissons, et à repartir; la facture est automatiquement portée à leur carte lorsqu'ils sortent.



Les comptoirs libre-service Walk Thru Bru (sections 125 et 519) sont axés sur les boissons et permettent aux gens de passer plus de temps à apprécier le match.



Oppo Taco (section 137) sert des tacos uniques et des margaritas glacées.



Kofta Bowls & Wraps (section 134) propose des plats au poulet, ou du bœuf végétalien.



Mary Brown's Chicken est de retour avec un nouveau comptoir à la section 511 (en plus de celui à la section 134) et offre maintenant des poutines aux tater tots, en plus de ses sandwichs au poulet fraîchement préparés et de ses filets de poulet.

Les menus complets des aliments et des boissons se trouvent dans la trousse pour les médias, et tous les renseignements supplémentaires sur les rénovations du Rogers Centre se trouvent sur bluejays.com/renovation. Tous les billets pour la saison régulière sont maintenant en vente sur bluejays.com/tickets.

