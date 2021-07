Les blessures demeurent la première cause de décès chez les Canadiens âgés d'un an à 44 ans. Elles occasionnent 17 475 décès, 231 530 hospitalisations et 4,6 millions de consultations aux services des urgences. La grande majorité d'entre elles sont prévisibles et évitables

TORONTO, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Les blessures évitables coûtent à l'économie canadienne 29,4 milliards de dollars par an, dont 20,4 milliards en coûts directs de soins de santé.

Telle est l'une des conclusions du rapport intitulé Potentiel perdu, Potentiel de changement : Le coût des blessures au Canada 2021, publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée Nationale de la Prévention des Blessures de Parachute, organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures.

« Ce rapport dévoile les coûts économiques des blessures ainsi que les causes majeures de blessures, mais ce n'est qu'un aspect de la situation », explique Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute. « Le coût humain des blessures est synonyme de douleur, de souffrance et d'une santé et d'un bien-être moindres des personnes et de leurs familles. Les blessures réduisent les chances de profiter pleinement de la vie. »

Élaboré par Parachute en collaboration avec la BC Injury Research and Prevention Unit et financé par l'Agence de la santé publique du Canada, ce rapport réunit des données sur les blessures subies au Canada en 2018, soit la dernière année pour laquelle toutes les données statistiques ont été compilées.

Principales conclusions

Pour la première fois, les empoisonnements involontaires ont été plus nombreux que les incidents de transport, et ont représenté la troisième cause de décès liés à des blessures au Canada . Alors que les décès causés par des incidents de transport ont diminué, le nombre de décès par empoisonnement a plus que doublé depuis 2010, ce qui est largement attribuable à l'intoxication aux opiacés.





Les blessures involontaires, notamment causées par des chutes et des incidents de transport, ont représenté 86 % du coût des blessures (25,3 milliards de dollars). En 2018, le coût total des chutes a été plus élevé que celui de toute autre cause de blessure, s'élevant à 10,3 milliards de dollars, soit 35 % du coût total des blessures.

L'histoire des blessures au Canada est une histoire de potentiel perdu

Comme l'explique madame Fuselli, « les blessures constituent la principale cause de décès chez les Canadiens âgés d'un à 44 ans, avant même le cancer et les maladies cardiaques. Le potentiel humain et sociétal perdu à cause des blessures est immense quand la vie de jeunes personnes est écourtée. En 2018, les blessures ont volé 333 791 années de vie potentielles, des célébrations, des étapes de vie importantes, des souvenirs de famille et des occasions de travail et de bénévolat. »

« Le coût total des blessures s'élève à 29,4 milliards de dollars, ce qui représente chaque jour 80 millions de dollars pour l'économie canadienne. » explique le Dr Ian Pike, membre du conseil d'administration de Parachute, directeur de la BC Injury Research and Prevention Unit, professeur du département pédiatrique de l'University of British Columbia, et chercheur au BC Children's Hospital. « Le coût direct total, soit 20,4 milliards de dollars, représente en moyenne 56 millions de dollars dépensés par jour dans le système canadien de soins de santé. Investir ne serait-ce qu'une fraction de ce montant dans la prévention des blessures permettrait de libérer des ressources pour combler d'autres besoins importants. À titre d'exemple, une diminution du nombre de blessures permettrait de libérer un plus grand nombre de lits dans les unités de soins intensifs d'hôpitaux pour des patients ayant d'autres problèmes de santé. »

On peut changer les choses

« Toutes ces blessures et tous ces décès, ou presque, auraient pu être évités, de même que les coûts qui en ont découlé », explique Pamela Fuselli. « On sait comment prévenir les incidents et quoi faire pour changer les choses et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. »

Voici les principaux types d'investissement que les auteurs du rapport recommandent pour réduire les blessures et leurs coûts au Canada :

Investir dans la défense des droits pour que les lieux dans lesquels nous vivons, jouons, travaillons et voyageons, et les produits que nous utilisons, soient tous construits selon des normes permettant de réduire le plus possible les risques de blessure.

pour que les lieux dans lesquels nous vivons, jouons, travaillons et voyageons, et les produits que nous utilisons, soient tous construits selon des normes permettant de réduire le plus possible les risques de blessure. Investir dans des mesures préventives dont nous savons qu'elles permettent de réduire ou de supprimer les risques de blessures, et de sensibiliser les gens à leur efficacité pour qu'elles soient largement adoptées.

dont nous savons qu'elles permettent de réduire ou de supprimer les risques de blessures, et de sensibiliser les gens à leur efficacité pour qu'elles soient largement adoptées. Investir dans la recherche pour comprendre encore davantage ce qui est efficace, de manière à pouvoir endiguer la perte tragique de potentiel du Canada en prévenant les blessures et en sauvant des vies dans les années à venir.

« L'Agence de la santé publique du Canada est fière de soutenir Parachute. Nous voulons avoir une meilleure connaissance de ce que représente le coût réel des blessures dans notre pays. » déclare Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique du Canada. « De nombreuses blessures sont prévisibles et évitables, et la clé de la prévention est la sensibilisation. J'encourage tous les Canadiens à s'informer sur ce qu'ils peuvent faire pour minimiser le risque des blessures évitables. »

Découvrez le rapport complet à parachute.ca/coutdesblessures.

À propos du rapport Le coût des blessures

Parachute a créé le rapport intitulé Le coût des blessures au Canada 2021 en collaboration avec la BC Injury Research and Prevention Unit et avec le soutien de l'Agence de la santé publique du Canada. Le présent rapport est le quatrième de la série. Le dernier, paru en 2015, a été réalisé à l'aide de données de 2010. Utilisant une méthodologie semblable mais mise à jour, le rapport de 2021 présente des données sur toutes les blessures subies à l'échelle nationale en 2018, dernière année pour laquelle on dispose de données exhaustives. Pour la première fois dans l'histoire de cette publication, le présent rapport renferme des visualisations de données interactives pouvant être filtrées par le spectateur.

Parachute

Parachute est l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la réduction de l'impact dévastateur des blessures évitables. Les blessures sont la cause numéro 1 de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 34 ans et coûtent chaque année 29,4 milliards de dollars à l'économie canadienne. À travers la sensibilisation et la défense des droits, Parachute œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

