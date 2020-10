TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Le solde annuel le plus emblématique du Canada est de retour! La Baie d'Hudson est ravie d'annoncer le début de ses bien-aimés Jours la Baie le vendredi 16 octobre. Avec leurs prix incroyables et des avantages additionnels pour les membres Primes, les Jours la Baie font peau neuve et offrent un vaste assortiment d'articles lors du plus gros solde de la saison, juste à temps pour les fêtes. De plus, les Canadiens pourront se procurer le meilleur en matière de cadeaux, de décoration, de mode et bien plus encore dans le marché de Noël de La Baie d'Hudson afin d'ajouter aux festivités.

« Alors que le temps des fêtes approche, notre clientèle est à la recherche d'articles utiles et tendance qui rehausseront son mode de vie, » a mentionné Meghan Nameth, première vice-présidente du Marketing, La Baie d'Hudson. « Nous savons que ce sont des moments difficiles pour les Canadiens et nous sommes heureux de leur rappeler l'esprit des fêtes avec nos emblématiques Jours la Baie. »

Repoussé à cause de la pandémie de COVID-19, l'événement de cette année se déroulera sur deux semaines et proposera des offres sur une multitude de catégories clés, notamment les vêtements, les accessoires, les produits de beauté et les articles pour la maison. Les clients pourront découvrir les offres des Jours la Baie en magasin ou à labaie.com, jusqu'au 29 octobre.

Offres en vedette :

50 % de rabais sur des bijoux fins

Jusqu'à 50 % de rabais sur des dessous

40 % de rabais sur des vêtements et des vêtements d'extérieur pour enfant

Jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements pour homme et femme

35 % de rabais sur des vêtements d'extérieur pour homme et femme

Jusqu'à 30 % de rabais sur des vêtements d'exercice pour homme et femme

15 % de rabais sur des jouets

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

