Les documents ont tous été transférés à Stanford, à la suite de la signature d'une entente de transfert en juin dernier.

La collection complétera les documents d'archives existants de Stanford en Californie et dans l'Ouest américain et sera une ressource précieuse pour les universitaires, les étudiants et le grand public qui étudient le passé de la région, a déclaré Michael A. Keller, bibliothécaire de l'Université Ida M. Green de SUL.

« Depuis ses origines, la California Historical Society s'est concentrée sur la collecte et la préservation de l'histoire de l'Occident et a accumulé des archives remarquablement riches et diversifiées au fil des ans, a déclaré M. Keller. "Ses collections de livres, de revues, de lettres et de cartes postales, de cartes, de photographies, de journaux et plus encore constituent une ressource énorme et relativement inexploitée pour la recherche historique, l'enseignement et la compréhension de l'histoire de la Californie et de la région de l'Ouest."

Les objets de la collection du SHC remontent au début du 18e siècle. S'étendant sur environ 16 000 pieds linéaires, la collection CHS est réputée pour sa gamme rare et diversifiée de matériaux, ce qui en fait l'une des collections les plus importantes de l'histoire de l'État et de la région de la Californie.

Certains éléments d'importance historique comprennent des matériaux originaux provenant d'événements importants comme la ruée vers l'or, l'État et le séisme et le feu de 1906 à San Francisco. Il présente également des collections uniques, y compris les archives de l'American Civil Liberties Union of Northern California, qui remontent au début des années 1900.

L'historien de Stanford, Gordon H. Chang, professeur d'Olive H. Palmer en sciences humaines, connaît bien l'importance d'avoir accès à la riche histoire de la Californie. « Le projet Chinese Railroad Workers in North America de Stanford a consacré beaucoup d'attention à l'extraction des archives du SHC et a trouvé du matériel qui n'avait jamais été utilisé par d'anciens universitaires du domaine ferroviaire, a déclaré M. Chang. Ses recherches montrent la profondeur de la collection du SHC et sa synergie avec les propres fonds de SUL sur l'histoire des Américains d'origine asiatique, africaine et mexicaine avec les Chinese American Citizens Alliance Papers, les dossiers du Mexican American Legal Defense and Educational Fund, et les Huey P. Newton/Black Panther Party Papers.

Un autre boursier de Stanford qui s'est tourné vers la collection du SHC pour ses propres recherches est Richard White, professeur émérite d'histoire américaine Margaret Byrne à Stanford et auteur de Railroaded et de California Exposures.

« Pour moi, la collection CHS est l'une des collections les plus précieuses et les plus sous-utilisées en Californie, a déclaré M. White. Elle enrichira les actifs de SUL dans l'Ouest américain, aidant à combler les lacunes de la Californie du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle. « Il s'agit d'une occasion extrêmement rare d'apporter une archive de cette importance à Stanford. »

David M. Kennedy, professeur émérite d'histoire Donald J. McLachlan à Stanford et directeur fondateur du Lane Center, a déclaré que l'acquisition de cette collection « fera de Stanford l'endroit de choix pour la recherche historique sur la Californie et l'Ouest nord-américain en général. »

Le conseil du SHC a examiné plusieurs institutions publiques et de recherche de premier plan en Californie et a finalement décidé que SUL était le meilleur choix pour gérer et faire croître la collection du SHC. « SUL dispose d'une solide infrastructure qui couvre un réseau de vingt bibliothèques sur le campus de Stanford et d'une vaste équipe possédant des connaissances et une expertise dans le développement, la numérisation et la préservation des collections et le développement des technologies, a déclaré Jen Whitley, chef de la direction par intérim du SHC. « Grâce au partenariat de SUL avec le Bill Lane Center for the American West, la collection du SHC continuera d'accroître notre compréhension de la Californie et de la région de l'Ouest.

Richard Saller, douzième président de Stanford et professeur de famille Kleinheinz en études européennes, a déclaré que l'ajout de la collection soutient la mission fondamentale de l'université en matière de recherche et d'éducation. "À un moment où la perspective historique est si importante, la collection de la California Historical Society fournira une mine de renseignements sur les trajectoires à long terme au cours des deux derniers siècles."

