SHERBROOKE, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Quantum Industry Canada (QIC), le consortium national dédié à l'avancement du secteur des technologies quantiques au Canada, est fier d'annoncer l'arrivée de six nouveaux membres et affiliés québécois au sein de sa communauté grandissante. Ces nouveaux ajouts représentent un éventail d'organisations tout au long de la chaîne de valeur quantique, soulignant le statut du Québec comme pôle majeur d'innovation en technologies quantiques au Canada et dans le monde. Il est à noter que DistriQ, la Zone d'innovation quantique de Sherbrooke, et Québec Quantique sont les premiers grands accélérateurs d'écosystèmes d'innovation quantique régionaux au Canada à se joindre à la communauté QIC.

Le gouvernement du Québec a investi de façon substantielle dans le développement de l'écosystème des technologies quantiques de la province, par le biais d'investissements stratégiques visant à permettre aux innovateurs quantiques d'ici de s'épanouir et à attirer les investissements étrangers, les entreprises internationales et les talents de haut calibre dans le secteur quantique effervescent du Québec.

Voici les dernières organisations québécoises à rejoindre le réseau en pleine expansion de QIC:

DistriQ, la Zone d'Innovation Quantique de Sherbrooke et Québec Quantique forment un écosystème accélérateur d'innovation quantique basé à Sherbrooke et Montréal qui relie et intègre des initiatives collaboratives entre chercheurs, entreprises, installations et investisseurs dans la province du Québec.

et forment un écosystème accélérateur d'innovation quantique basé à et Montréal qui relie et intègre des initiatives collaboratives entre chercheurs, entreprises, installations et investisseurs dans la province du Québec. Qubic Technologies est une start-up de matériel quantique basée à Sherbrooke développant la prochaine génération de systèmes avancés de télédétection par micro-ondes.

est une start-up de matériel quantique basée à développant la prochaine génération de systèmes avancés de télédétection par micro-ondes. Exaion , une filiale montréalaise du groupe français EDF, soutient l'accélération responsable du traitement des données, assurant leur sécurité et facilitant l'accès et le contrôle pour les utilisateurs.

, une filiale montréalaise du groupe français EDF, soutient l'accélération responsable du traitement des données, assurant leur sécurité et facilitant l'accès et le contrôle pour les utilisateurs. Numana est est un macro-accélérateur pour les technologies émergentes au Québec et travaille actuellement au déploiement et à l'accès au banc d'essai de communications quantiques Kirq .

est est un macro-accélérateur pour les technologies émergentes au Québec et travaille actuellement au déploiement et à l'accès au banc d'essai de communications quantiques . Basé à Sherbrooke , QV Studio est le premier "startup Studio" canadien voué à la création et à la réduction des risques des entreprises œuvrant dans les technologies quantiques.

« Avec un spectre complet d'atouts et de capacités couvrant toute la chaîne de valeur des technologies quantiques, le Québec est exceptionnellement bien positionné pour propulser l'innovation quantique, des concepts fondamentaux jusqu'à la création de valeur commerciale », a déclaré Lisa Lambert, PDG de QIC. « Les investissements quantiques du Québec font déjà des progrès significatifs, et nous sommes ravis de collaborer avec et de soutenir ces nouveaux ajouts à la communauté QIC, ainsi que les innovateurs quantiques partout dans la province, afin d'avoir un impact mondial et d'améliorer la prospérité au Canada. »

Quantum Industry Canada représente désormais près de 60 organisations quantiques et alliées parmi ses membres et affiliés, soulignant le rôle central du consortium dans l'unification et la propulsion de l'industrie quantique canadienne. Les entreprises du secteur quantique et les organisations soutenant l'écosystème quantique du Canada sont invitées à explorer les avantages de l'adhésion et de l'affiliation à QIC et à poser leur candidature pour rejoindre le consortium pancanadien ici.

CITATIONS

« Rejoindre Quantum Industry Canada marque une étape stratégique pour DistriQ, la Zone d'Innovation Quantique de Sherbrooke. Grâce à notre intégration dans ce réseau influent, nous obtenons un engagement direct avec des figures clés dans le domaine des technologies quantiques. Ce partenariat alimente notre capacité à amplifier la valeur que nous apportons à notre écosystème. Ensemble, nos efforts propulseront le développement de solutions innovantes, renforçant la position du Québec sur la scène quantique mondiale. » -- Martin Enault, PDG, DistriQ, la Zone d'Innovation Quantique de Sherbrooke

« Rejoindre Quantum Industry Canada représente une étape cruciale pour Québec Quantique dans la promotion de l'innovation et de la collaboration au sein de l'écosystème national des technologies quantiques. Ce partenariat accélérera notre mission de positionner le Québec et le Canada en tant que leaders mondiaux. »

-- Olivier Gagnon-Gordillo, Directeur exécutif, Québec Quantique

« Qubic Technologies a entrepris un incroyable voyage pour amener les systèmes avancés de télédétection micro-ondes du concept au marché. Notre ajout à Quantum Industry Canada marque un moment clé de ce voyage. L'avenir de la technologie quantique dépend non seulement des innovations révolutionnaires, mais aussi des réseaux de soutien solides qui favorisent la collaboration et la croissance. Faire partie de cette communauté distinguée amplifiera nos efforts et accélérera l'application pratique de nos technologies. Avec QIC et ses membres, nous sommes prêts à repousser les limites du possible et à solidifier le Québec et le Canada en tant que phares de l'avancement quantique sur la scène mondiale. »

-- Jérôme Bourassa, PDG, Qubic Technologies

« Rejoindre Quantum Industry Canada représente une étape stratégique pour Exaion alors que nous nous alignons avec les pionniers des technologies quantiques au Canada. Cette collaboration nous permet de puiser dans un riche écosystème d'innovation quantique, améliorant nos capacités en calcul quantique hybride. En nous intégrant à QIC, nous repoussons activement les frontières des avancées quantiques, contribuant à de nouvelles solutions pour la durabilité et l'efficacité qui bénéficieront aux industries du monde entier. » -- Fatih Balyeli, PDG et cofondateur, Exaion

« En tant qu'initiateur du tout premier banc d'essai ouvert pour les communications quantiques au Canada, il était évident pour Numana de s'associer à Quantum Industry Canada afin de favoriser de nouvelles collaborations autour de notre projet et de contribuer au développement de l'industrie. » -- Jacques McNeill, Coordinateur, Kirq Quantum Communication Test Bed, Numana

« QV Studio est l'un des tout premiers studios de création de start-ups quantiques au monde. Les initiatives menées par Quantum Industry Canada nous aideront à rester connectés aux besoins des différentes industries qui seront perturbées par la technologie quantique, afin de prendre des décisions stratégiques et d'initier des partenariats clés. »

-- Sarah Jenna, Directrice exécutive, QV Studio

