Le nombre de visites aux banques alimentaires canadiennes a bondi de 20 % à l'échelle nationale pendant la pandémie.

Il y a eu plus de 1,3 million de visites aux banques alimentaires en mars 2021; la plus forte augmentation depuis la récession de 2008.

Une banque alimentaire sur quatre a vu la demande augmenter de plus de 50 %.

TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Selon le nouveau rapport Bilan-Faim 2021 de Banques alimentaires Canada, le mélange explosif de la hausse des prix du logement et de la nourriture, des pertes d'emplois liées à la pandémie et du retrait anticipé du soutien gouvernemental crée une « tempête parfaite » qui fait que les banques alimentaires du Canada se préparent à un « raz de marée » de nouveaux clients dans les mois à venir- https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php

Moment déterminant : L'occasion de bâtir un Canada où personne ne souffre de la faim

Le rapport historique - la seule étude de recherche regroupant plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires du pays - montre l'incidence frappante de la façon dont la pandémie exacerbe la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la faim au Canada, et plaide en faveur de programmes sociaux à long terme pour aider les Canadiens à faible revenu et sans emploi à traverser la tempête. Selon le Bilan-Faim 2021, en mars 2021, les Canadiens ont effectué 1,3 million de visites dans les banques alimentaires. Il s'agit d'une augmentation de 20,3 % par rapport à mars 2019, soit la plus forte augmentation du nombre de visites depuis la récession de 2008.

Résultats du Bilan-Faim 2021

Plus d'une banque alimentaire sur quatre située dans les grands centres urbains a vu son taux d'utilisation plus que doubler par rapport à deux ans plus tôt.

Le tiers des clients sont des enfants, même s'ils ne représentent que 19 % de la population générale.

Parmi les Canadiens qui ont recours aux banques alimentaires, 27 % ont un revenu fixe, comme une pension ou des prestations d'invalidité.

La demande auprès des banques alimentaires dans les grands centres urbains était plus susceptible d'être attribuée aux pertes d'emploi.

Les personnes issues de groupes racisés avaient également plus tendance à recourir aux banques alimentaires urbaines que celles situées dans les autres régions.

Moment déterminant : L'occasion de bâtir un Canada où personne ne souffre de la faim

« Nous avons un choix crucial à faire : revenir à un cycle de pauvreté d'avant la pandémie ou bâtir un Canada meilleur où personne ne souffre de la faim et où la pauvreté est combattue à partir de ses causes profondes, affirme David Armour, chef de la direction par intérim de Banques alimentaires Canada. Tôt dans la pandémie, les mesures gouvernementales de soutien au logement et au revenu ont contribué à stabiliser la demande auprès des banques alimentaires du Canada, mais au cours des derniers mois, les visites ont commencé à grimper. Près d'une banque alimentaire sur sept a vu sa demande doubler, et les visites des banques alimentaires ont grimpé en flèche au Québec, en Alberta et en Ontario », souligne-t-il.

Provinces où les besoins ont le plus augmenté par rapport à 2019

Québec 474 000 visites 38 % Ontario 419 000 visites 23 % Alberta 116 000 visites 29,6 %

Les soutiens sociaux démontrent leur capacité à prévenir les visites aux banques alimentaires

Selon le Bilan-Faim 2021, les effets des mesures de soutien gouvernementales liées à la COVID-19 (p. ex. la PCU) et des mesures d'aide au logement ont été ressentis immédiatement dans les banques alimentaires, car ces mesures ont contribué à stabiliser temporairement les visites aux banques alimentaires en soutenant les Canadiens vulnérables durement touchés par la pandémie.

« L'expérience que nous avons vécue pendant la pandémie prouve que de bonnes politiques sociales ont une incidence considérable sur la réduction de l'insécurité alimentaire lorsqu'elles visent véritablement les causes des faibles revenus, du chômage, des coûts du logement et de la pauvreté », affirme Kirstin Beardsley, chef des Services du réseau de Banques alimentaires Canada. Kirstin Beardsley explique que Banques alimentaires Canada demande cinq mesures pour réparer les filets de sécurité sociale brisés et désuets du Canada afin d'endiguer le raz de marée de pauvreté et d'insécurité alimentaire auquel le Canada sera confronté dans les mois à venir.

Points saillants des recommandations du Bilan-Faim 2021

Adopter de nouvelles mesures de soutien pour les locataires à faible revenu



Parmi les clients actuels des banques alimentaires, 67 % vivent dans des logements locatifs.

Actuellement, 46 % des Canadiens affirment que le coût du logement est le principal obstacle à l'achat de nourriture - une hausse de 21 % par rapport à 2020.

Mettre immédiatement en œuvre un programme de soutien au loyer fondé sur une version élargie de l'Allocation canadienne d'aide au logement afin que les Canadiens ayant de la difficulté à payer leur loyer puissent bénéficier de cette mesure d'aide en attendant que la Stratégie nationale sur le logement soit appliquée dans son intégralité.

Moderniser et élargir les mesures de soutien pour les travailleurs à faible salaire et sans emploi

Bilan-Faim 2021 plaide en faveur d'un remaniement majeur de la politique, des prestations et des exigences d'admissibilité désuètes du Canada en matière d'assurance-emploi, qui permettrait notamment aux travailleurs de conserver une plus grande part de leurs revenus tout en demandant des prestations d'assurance-emploi, en élargissant de façon permanente les critères d'admissibilité pour inclure les travailleurs autonomes canadiens, en créant une stratégie d'embauche pour les personnes handicapées, et en mettant en place des incitatifs gouvernementaux destinés aux employeurs qui offrent un salaire de subsistance.

Travailler à l'établissement d'un seuil de revenu minimum

« Il est temps de bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Cela signifie qu'il faut adopter une nouvelle approche vers un filet de sécurité sociale qui crée un seuil de revenu minimal afin que chaque Canadien dispose du soutien dont il a besoin pour se relever et aller de l'avant », affirme Kirstin Beardsley, qui explique que le Bilan-Faim 2021 recommande une approche progressive pour collaborer avec les provinces afin de mettre à l'essai de nouveaux programmes progressifs de seuil de revenu minimum visant à briser le cycle de la pauvreté.

Offrir un soutien du revenu aux adultes à faible revenu vivant seuls

Près de la moitié des personnes qui ont besoin de l'aide d'une banque alimentaire sont des adultes vivant seuls.

Les adultes vivant seuls sont nettement surreprésentés dans les banques alimentaires, et un tiers de tous les adultes vivant seuls au Canada vivent dans la pauvreté.

Considérer les adultes vivant seuls à faible revenu comme une priorité dans toutes les mesures à venir en matière de réduction de la pauvreté, incluant un élargissement et une modernisation de l'assurance-emploi et du soutien en santé mentale, afin de veiller à ce que cette population vulnérable ne soit plus oubliée.

Accroître les mesures de réduction de l'insécurité alimentaire dans le Nord

« L'insécurité alimentaire dans le Nord demeure une préoccupation importante pour Banques alimentaires Canada. Nous prévoyons des répercussions durables de la pandémie au cours des prochains mois qui nécessiteront des réformes réfléchies et progressives du revenu minimum, la création d'un nouveau plan de développement et de revitalisation du Nord et des occasions de formation axée sur les compétences », affirme Kirstin Beardsley.

Le Bilan-Faim 2021 recommande aussi une collaboration avec le nouveau groupe de travail entre les Inuits et la Couronne pour entamer un examen exhaustif du programme Nutrition Nord Canada afin de déterminer les raisons pour lesquelles il n'atteint pas ses objectifs de réduction du coût des aliments dans le Nord.

À propos du Bilan-Faim 2021

Lancé par Banques alimentaires Canada en 1989, le Bilan-Faim constitue la seule étude nationale sur les banques alimentaires et les autres programmes alimentaires au Canada. Les renseignements fournis dans le rapport dressent un portrait juste des causes profondes de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté au Canada. https://hungercount.foodbankscanada.ca/index-fr.php #Bilan-Faim 2021

À propos de Banques alimentaires Canada



Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, selon les données du Bilan-Faim, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

