Les bains sonores immersifs sont maintenant offerts sur la chaîne Music for Wellbeing dans l'application RoundGlass Living

BELLEVUE, Washington, 24 juin 2022 /CNW/ - RoundGlass Living, l'application créée par RoundGlass, une entreprise internationale de bien-être holistique qui se consacre à aider les gens à prendre en main leur parcours de mieux-être personnel, annonce que des bains sonores sont maintenant offerts sur sa chaîne Music for Wellbeing. Les dix nouvelles compositions musicales de cette expérience méditative qu'est le bain sonore sont conçues pour bloquer le conscient et « baigner » l'auditeur dans les ondes sonores qui vont lui permettre de se connecter à son corps.

Souvent considérés comme un concept du « nouvel âge », les bains sonores existent depuis des milliers d'années dans toutes les cultures, sous des formes différentes et avec différents instruments. Cette expérience immersive enveloppe l'auditeur dans le son. Elle peut se faire seule ou en groupe. Les bains de son offerts sur la chaîne musicale permettent aux auditeurs d'entreprendre un voyage de guérison, qu'ils éprouvent des difficultés liées au stress, à l'anxiété, à l'insomnie ou à la gestion d'émotions complexes.

En 2020, 105 participants ont pris part à un bain sonore de 40 minutes dans le cadre d'une étude sur les changements d'humeur et du rythme cardiaque qui se produisent après ce type de méditation. Après cette séance, une réduction de l'humeur négative et une augmentation de l'humeur positive ont été observées chez tous les participants selon l'échelle d'affects positifs et d'affects négatifs1.

« RoundGlass embrasse tous les types de méditation. L'ajout de bains sonore à notre chaîne musicale offre plus de diversité à nos abonnés dans leur parcours de bien-être. Nous sommes, après tout, le bien-être holistique », a déclaré Sunny Singh, fondateur de RoundGlass.

À propos de RoundGlass Living

Nous sommes le bien-être holistique. RoundGlass Living est une application qui vise à ouvrir un nouvel univers joyeux de bien-être holistique pour ses utilisateurs. Grâce aux connaissances et aux conseils des meilleurs enseignants du monde, l'entreprise accompagnera ses utilisateurs dans leurs parcours de bien-être. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une vaste gamme de parcours de pratique, comme la méditation, le yoga, une alimentation saine et la musique, pour atteindre le bien-être holistique. RoundGlass Living offrira à ses utilisateurs un accès à des cours, à des ateliers et à des séances en direct, à des articles pertinents et à des outils de bien-être comme un chronomètre de méditation et des rappels personnalisés. Que ce soit en réponse au stress et à l'anxiété de tous les jours, pour gérer des émotions difficiles ou pour composer avec le deuil, l'application aidera les utilisateurs à vivre mieux et plus joyeusement.

