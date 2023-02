Les avis d'inscription sont expédiés pour l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Élections Québec invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne à s'assurer que leur nom se trouve sur l'avis d'inscription qu'ils recevront par la poste au cours des prochains jours. Cette vérification est importante, puisqu'ils doivent être inscrits sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile pour voter. Le jour de l'élection, ils ne pourront pas s'inscrire ni faire leur changement d'adresse.

Les électrices et les électeurs peuvent aussi vérifier leur inscription en ligne, sur le site Web d'Élections Québec, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les demandes d'inscription ou de modification à la liste électorale doivent être faites auprès d'Élections Québec au plus tard le jeudi 9 mars. La date limite pour faire une demande en ligne est toutefois le 27 février; par la suite, les électrices et électeurs devront faire leur demande en personne. En période électorale, les changements effectués à l'aide du Service québécois de changement d'adresse ne s'appliquent pas à la liste électorale utilisée pour l'élection. Les électeurs doivent donc aussi changer leur adresse directement auprès d'Élections Québec.

Lieux de vote par anticipation

L'avis d'inscription indique aussi l'adresse du bureau de vote par anticipation ainsi que ses dates et ses heures d'ouverture. L'avis est accompagné du Guide pour l'élection partielle provinciale, qui présente les options de vote disponibles.

Les renseignements sur le vote du lundi 13 mars, jour d'élection, seront transmis dans un deuxième temps : les électrices et les électeurs doivent surveiller la carte jaune qui leur sera transmise par la poste au cours de la semaine précédant le jour de l'élection. Ils n'ont pas à avoir leur carte en main pour voter, mais elle peut faciliter le travail du personnel électoral.

Pour en savoir plus

