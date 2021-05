Les aventures du cœur de l'île : Un projet collaboratif pour la relance du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans une volonté de contribuer à la relance du centre-ville de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville et Tourisme Montréal sont fiers de se joindre à près de 200 partenaires pour dévoiler Les aventures du cœur de l'île, une mobilisation rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Les aventures du cœur de l'île sont le fruit de cette importante démarche collaborative : des aménagements urbains accueillants et une programmation diversifiée qui visent à mettre en valeur le centre-ville de Montréal et y attirer et divertir les visiteurs. Parcours ludiques et sécuritaires, animations culturelles, rues piétonnes, espaces verts et activités spéciales seront au rendez-vous dès le mois de juin et jusqu'à l'automne pour divertir les grands et les petits qui viendront nombreux redécouvrir et faire battre le cœur de l'île.

LE RETOUR DES MONTRÉALAIS·ES DANS LEUR CENTRE-VILLE

« Avec son plan de relance de 25 M$, annoncé plus tôt ce printemps en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal avait pour objectif d'animer le centre-ville pour y attirer les visiteuses et les visiteurs, et ainsi augmenter l'achalandage dans les commerces, les restaurants et les bars, qui ont tant souffert de la pandémie. Je suis heureuse de voir l'ampleur de la mobilisation des acteurs impliqués et le fruit de leur créativité. Nul doute que le centre-ville sera vibrant cet été et j'invite les Montréalaises et les Montréalais à en profiter et à vivre leur ville au cours des prochains mois », a affirmé Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

LA MÉTROPOLE ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE DU QUÉBEC

« En tant que ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, je suis heureuse que le centre-ville soit aujourd'hui à l'honneur. Au cours des derniers mois, il a été grandement affecté par l'absence prolongée des travailleurs, touristes et étudiants, mais on sait qu'il a conservé son ADN. Et il le faut, parce que c'est tout Montréal et tout le Québec qui profitent de l'influence d'un centre-ville fort, attractif et animé », a précisé Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

UN PROJET FÉDÉRATEUR

« Le grand projet que nous dévoilons aujourd'hui est le résultat d'une démarche de mobilisation sans précédent. Avec ce cet important projet collaboratif, nous démontrons toute la vitalité culturelle et économique du centre-ville, mais aussi toute la force créative de son écosystème. Les aventures du cœur de l'île proposent une programmation estivale foisonnante, de nombreux aménagements urbains et des projets artistiques inspirants qui, nous en avons la conviction profonde, permettront au cœur de Montréal de sortir de cette crise plus fort, uni et encore plus rayonnant », a mentionné Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

UN MOTEUR POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE

« La relance du centre-ville passera inévitablement par un achalandage accru et la réappropriation des lieux par les Montréalais·es et les Québécois·es cet été. Cette alliance entre le milieu des affaires, le milieu culturel et l'industrie touristique vise, entre autres, à soutenir nos restaurants, nos détaillants, nos hôtels ainsi que nos grands employeurs qui ont hâte de retrouver leurs travailleurs au bureau. Les aventures du cœur de l'île mise sur l'importance des places publiques, des zones piétonnes, des terrasses et d'animations uniques afin de rehausser l'expérience au centre-ville. C'est ce travail collaboratif qui nous permettra de mettre en valeur les atouts qui font de notre centre-ville une destination de calibre mondial et une fierté nationale. Ainsi, à la sortie de cette crise sanitaire, nous serons fins prêts pour accueillir à nouveau des gens de partout sur la planète », a ajouté M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

LES AVENTURES DU CŒUR DE L'ÎLE ET LA CAMPAGNE UNE ÎLE À VISITER

« Tourisme Montréal est heureux de la campagne des aventures du cœur de l'île pour que le centre-ville retrouve sa vivacité avec des activités et initiatives attrayantes. Cette initiative s'inscrit dans notre campagne qui invite les Montréalais et les Québécois à s'évader sur l'île de Montréal et à y découvrir un terrain de jeu exotique. En s'aventurant aux quatre coins de l'île, on peut découvrir une multitude d'attraits, d'ambiances, de cultures et de saveurs différentes dans chaque quartier. Comme pour une destination tropicale, nous dévoilerons prochainement des forfaits tout-inclus et un passeport d'attractions, en plus d'une édition hors sentiers de MTLàTABLE. Nous invitons les Montréalais et les Québécois à se tenir au courant auprès de Tourisme Montréal, leur agence de voyages pour cet été ! », a indiqué Mme Manuela Goya, vice-présidente développement de la destination et affaires publiques de Tourisme Montréal

DES AMÉNAGEMENTS ACCUEILLANTS

Dès le 4 juin, Les aventures du cœur de l'île proposeront un parcours ludique, participatif et sécuritaire. Ces espaces et animations ont été pensés pour le grand public, les familles et les diverses clientèles de la métropole. 11 Oasis, conçues par des designers d'ici en collaboration avec les institutions et organisations des communautés avoisinantes, offriront des espaces accueillants pour manger, se détendre ou reconnecter, tout en profitant des merveilles de l'île à ciel ouvert.

La grande tablée jaune de l'Oasis | Prenez place ! de la place Hydro-Québec sera de retour cet été sous une forme encore plus invitante, l'Oasis | Place des souhaits enchantera le quartier chinois avec ses installations rappelant les traditions des communautés asiatiques, l'Oasis | À l'ombre des cosmos mettra de la couleur sur le Square Victoria et l'Oasis | Plage Saint-James proposera une halte sablonnée sur le parvis de l'église unie Saint-James. L'Oasis | Les grands jardins offrira des installations verdoyantes propices aux échanges pour les communautés de Shaughnessy Village et l'Oasis | Jardins Gamelin pourra continuer d'animer la place Émilie-Gamelin pour une 7e année. L'Oasis | Esplanade Tranquille, qui sera lancée plus tard cet été, deviendra la nouvelle cour arrière divertissante des Montréalais·es et, à quelques pas de là, l'Oasis | Place des Festivals qui sera rafraichissante et accueillante grâce à plus de 70 arbres en pot et sa célèbre fontaine. L'Oasis | Quartier latin et les Oasis | Terrasse gourmande et Escale du coin de XP_MTL sur Sainte-Catherine Ouest mettront la table pour des expériences festives et des installations conviviales sur les grandes artères commerciales et gastronomiques du centre-ville. Animés par des performances spontanées, ces îlots urbains seront accessibles tous les jours et visent à soutenir le milieu culturel de même que les entreprises locales durement touchées par la pandémie.

Pour avoir plus de détails sur les piétonnisations au centre-ville de Montréal, veuillez cliquer ICI !

UNE OFFRE CULTURELLE DIVERSIFIÉE

De juin jusqu'à l'automne, théâtre, danse, musique, cirque, humour, arts visuels et numériques seront mis de l'avant afin d'offrir au public et aux artistes l'occasion de se retrouver, au gré de performances artistiques. Plus de 600 artistes et 450 représentations éclatantes divertiront petits et grands tout l'été.

De plus, une création originale de danse engagée, conçue par des artistes d'ici, sera présentée de façon spontanée tout au long de la belle saison. Aussi, les façades d'édifices emblématiques du centre-ville seront le canevas d'un grand projet d'art solidaire et collectif mettant de l'avant les visages de Montréal. Afin de relier l'ensemble de cette programmation diversifiée, les Oasis ainsi que les lieux de diffusion et les activités proposées par les partenaires du cœur de l'île, un sentier unique sera déployé pour créer une expérience déambulatoire agréable et mobilisée.

Le dévoilement des détails de la programmation des aventures du cœur de l'île se poursuivra au cours des prochaines semaines.

LE CENTRE-VILLE ET DES ESPACES PUBLICS VIVANTS ET ANIMÉS





Ce projet de relance estivale est également l'occasion de regrouper plus de 200 partenaires du centre-ville et de rassembler l'ensemble de leurs attractions et activités estivales sur un territoire de 9 km2. D'est en ouest, les couleurs festives du projet se retrouveront dans l'animation des espaces publics de nos partenaires et collaborateurs.

Notons la désormais célèbre zone piétonne sur Sainte-Catherine dans le Village, mais aussi la toute nouvelle sur la rue Saint-Denis dans le Quartier latin qui proposera une ambiance festive et du mobilier urbain original propice aux 5 à 7 et de l'animation. L'offre estivale de BAnQ mettra en lumière l'histoire du quartier et soulignera le centenaire des Archives nationales du Québec grâce à une nouvelle projection sur ces façades.

Le Vieux-Montréal fera place à un parcours d'embellissement comprenant des installations et des projets d'aménagement éphémères visant à agrémenter l'expérience des visiteurs dans ce quartier historique et gastronomique. Le Musée Pointe-à-Callière travaille actuellement sur un projet d'aménagement extérieur à la fois éducatif et relaxant sur la Place d'Youville. Le Palais des congrès de Montréal mettra à la disposition des œuvres d'art ainsi que des espaces collaboratifs qui contribueront à la reprise d'activités au cœur du centre-ville. Le projet Créer des ponts d'Art Souterrain encouragera les artistes émergents et le milieu immobilier en aménageant 30 commerces vacants en ateliers d'artistes. Ils accueilleront le public et stimuleront le centre-ville par une offre artistique abondante.

La Grande-Place du Complexe Desjardins se transformera en un espace dédié aux Cubes du bonheur, une installation artistique mettant de l'avant plusieurs portraits de Montréalais·es à travers des scènes cocasses ou des petits plaisirs simples de la vie. Parmi sa riche programmation, le Musée McCord organisera une exposition extérieure revisitant quelques rassemblements des 100 dernières années à Montréal. Dès juin, le Musée des beaux-arts de Montréal présentera sur l'avenue du Musée l'installation immersive La Dérive, un hommage aux glaciers, réalisés par le Collectif Incognito avec la participation de l'auteure innue Joséphine Bacon. Ivanhoé Cambridge dévoilera dans les prochaines semaines la programmation estivale qui prendra vie au cœur de ses propriétés au centre-ville. Cet été, c'est Aux Alentours qu'on se retrouvera, pour vivre des expériences uniques autant au Centre Eaton de Montréal, à la Place Montréal Trust, à l'Esplanade Place Ville-Marie qu'au Fairmont Le Reine Élizabeth.

XP_MTL proposera trois parcours sur mesure cet été et signe aussi deux des Oasis du projet Les aventures du cœur de l'île. En plus des installations qui permettront aux passants de prendre une pause, de manger ou boire un verre, des animations agrémenteront le temps d'attente dans les files et donneront une bonne raison de visiter encore et encore le cœur de leur ville, toujours plein de surprises. Les commerçants de la rue Crescent proposeront cette année des terrasses commerciales et des aménagements accueillants pour recevoir leur clientèle dans un décor des plus charmants avec ses bâtisses centenaires et des espaces verts créés sur mesure. Dès la fin mai jusqu'à la fin octobre, la rue Peel accueillera la deuxième édition de Festival Peel Mtl Foodies, festival gourmand mettant en valeur la diversité de ses restaurants entre la rue Sainte-Catherine et la rue de Sherbrooke.

Les aventures du cœur de l'île feront vibrer le centre-ville de Montréal du 4 juin jusqu'à l'automne grâce à des aménagements ludiques et sécuritaires, des animations culturelles, des rues piétonnes, des espaces verts et activités spéciales. Un site Web dédié au projet regroupant l'ensemble des parcours, des programmations et des partenaires sera mis en ligne à la fin juin. D'ici là, suivez nos pages Facebook et Instagram pour plus de détails.

Pour plus d'informations : lecoeurdelile.com

Suivez Les aventures du cœur de l'île sur : Facebook | Instagram

À PROPOS DES AVENTURES DU CŒUR DE L'ÎLE

Né d'une association fructueuse entre le Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal centre-ville, en collaboration avec Tourisme Montréal et avec le soutien financier de la Ville de Montréal, Les aventures du cœur de l'île est le projet de relance estivale du centre-ville de Montréal. Mobilisant les acteurs des secteurs culturels et économiques du territoire, l'initiative rassemble les diverses activités proposées dans le cadre du projet et par l'ensemble de ses partenaires. Des rues Atwater à Papineau, entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville est la toile de fond d'une animation évolutive et progressive grâce à différents projets de piétonnisation, d'aménagements sécuritaires de l'espace public ainsi que des prestations spontanées et une offre culturelle bonifiée. De juin à l'automne, ces initiatives sont une invitation au public montréalais et des régions avoisinantes à participer à la relance de Montréal et à profiter des merveilles de l'île à ciel ouvert.

Plus d'informations : lecoeurdelile.com

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et propose un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier accueille des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal

Plus d'informations : quartierdesspectacles.com

À PROPOS DE MONTRÉAL CENTRE-VILLE

La Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville est un organisme à but non lucratif, qui a pour mission de contribuer au développement, à l'animation et à la promotion du centre-ville de Montréal. Elle regroupe plus de 5 000 entreprises situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Fondée en 1999, elle constitue la plus grande société de développement commercial au Canada.

Plus d'informations : montrealcentreville.ca

À PROPOS DE TOURISME MONTRÉAL

Tourisme Montréal est un organisme privé à but non lucratif qui, depuis plus de 100 ans, positionne Montréal comme une destination de calibre mondial pour les voyages d'agrément et d'affaires. L'organisme mène des stratégies touristiques novatrices qui ont un double objectif : faire vivre aux visiteurs une expérience de qualité et concilier la croissance économique avec les intérêts à long terme de la ville. Tourisme Montréal joue un rôle de premier plan dans la gestion et le développement de l'industrie touristique montréalaise et fournit des conseils sur les questions liées au développement économique, urbain et culturel de la ville.

Plus d'informations : www.mtl.org.

PHOTOS

Téléchargement en ligne .

Merci d'indiquer la légende et le crédit photo.

DOSSIER DE PRESSE

Les aventures du cœur de l'île

ANNEXES -- 11 OASIS AU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

Oasis | À l'ombre du cosmos

Lieu : Square Victoria

Crédits :

Création : Choses Communes

Fabrication : Choses Communes, Impact Échafaudage et Flash Grafix

Partenaires et collaboration : Louis-Guy Roy, Adrien Bochereau, Vivien Gaumand, Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal centre-ville

Oasis | Escale du coin

Lieu : Avenue McGill College au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest

Crédits :

Création et fabrication : XP_MTL

Partenaires et collaboration : Ivanhoé Cambridge, Montréal centre-ville, Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec et l'arrondissement de Ville-Marie

Oasis | Esplanade Tranquille

Lieu : L'esplanade Tranquille

Crédits : Partenariat du Quartier des spectacles et Ville de Montréal

Oasis | Jardins Gamelin

Lieu : Place Émilie-Gamelin

Crédits :

Création : En temps et lieu

Fabrication : En temps et lieu, MU et le Partenariat du Quartier des spectacles

Partenaires et collaboration : Sentier Urbain, LNDMRK, Cirque Hors Piste, BAnQ, Radio-Canada, l'arrondissement de Ville-Marie, le Service de police de la Ville de Montréal et la Société de développement social.

Oasis | Les grands jardins

Lieu : Entre les rues Chomedey et du Fort

Crédits :

Création et fabrication : Coopérative Le Comité, Pierre Moro-Lin, Marine Ledoux-Lebard, Xavier Massicotte, Alizée Fontanez et Zoé Burns-Garcia

Partenaires et collaboration : Table de quartier Peter McGill, Innovation Jeunes, Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM), Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke (CSAT), Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal centre-ville

Oasis | Place des Festivals

Lieu : Place des Festivals

Crédits :

Conception : Partenariat du Quartier des spectacles

Partenaires et collaboration : Centre d'étude de la forêt (CEF) de l'UQAM, Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) et Sentier Urbain.

Oasis | Place des souhaits

Lieu : À l'angle des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque, dans le quartier chinois

Crédits :

Création : Karen Tam et Jean de Lessard

Fabrication : Taktik Design, Karen Tam et Partenariat du Quartier des spectacles

Partenaires et collaboration : Nicola Tardif-Bourdages, Winston Chan, Alexa Adam, Parker Mah, Nathalie Roy, Yifang Hu (Eva), Lily Lai, La Pépinière | Espaces Collectifs, Montréal centre-ville et Radio-Canada

Oasis | Plage Saint-James

Lieu : Au parvis de l'église unie Saint-James

Crédits :

Création et fabrication : 2x4, Machine Design Appliqué, Antoine Turmine et Lx Sim

Partenaires et collaboration : Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville et Radio-Canada

Oasis | Prenez Place !

Lieu : Au parc Hydro-Québec et sur les rues Clark et Sainte-Catherine

Crédits :

Création : ADHOC Architectes, Maude Lescarbeau et Camille Blais

Fabrication : Le Madrier, Umake et Raphaël Thibodeau

Partenaires et collaboration : Maison du développement durable, Hydro-Québec, Le Central, Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville et Radio-Canada

Oasis | Quartier latin

Lieu : Quartier latin

Crédits :

Partenaires et collaboration : SDC Quartier latin, Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville et Radio-Canada

Oasis | Terrasse gourmande

Lieu : Rue Robert-Bourassa au coin de la rue Sainte-Catherine Ouest

Crédits :

Création et fabrication : XP_MTL

Partenaires et collaboration : Ivanhoé Cambridge, Montréal centre-ville, Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec et l'arrondissement de Ville-Marie

SOURCE Partenariat du Quartier des spectacles

Renseignements: CONTACTS MÉDIAS : Les aventures du cœur de l'île (volets culturels, artistiques et les installations), Mélanie Mingotaud, [email protected], (514) 582-5272 ; Les aventures du cœur de l'île (volets économiques et commerciaux), Dany St-Jean, [email protected], (514) 212-5457 ; SOURCES : Partenariat du Quartier des spectacles, Vincent Lefebvre, Conseiller principal -- Communications stratégiques, partenaires et médias, [email protected], (514) 716-3731 ; Tourisme Montréal, Francis Bouchard, Gestionnaire des communications corporatives et relations publiques, [email protected](438) 520-1210

Liens connexes

http://www.quartierdesspectacles.com