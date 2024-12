MONTRÉAL et TORONTO, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui un résumé des résultats de leur troisième enquête annuelle sur les risques systémiques. Ces résultats leur fournissent de l'information importante quant aux opinions des participants au marché à propos de la stabilité du système financier canadien.

L'enquête a été réalisée du 10 octobre au 4 novembre 2024 et 536 gestionnaires de portefeuille et courtiers en placement du pays y ont participé. Dans l'ensemble, les répondants se sont dits moins préoccupés par la stabilité financière du Canada qu'il y a un an. L'enquête a révélé par ailleurs que le niveau des taux d'intérêt ne figure plus au sommet des préoccupations des participants au marché, un recul marqué qui s'explique vraisemblablement par les baisses récentes et prévues des taux d'intérêt. Les répondants ont plutôt cité l'endettement des ménages, les cyberrisques, les risques géopolitiques et le marché immobilier au nombre de leurs principales préoccupations.

« Les résultats de notre troisième enquête sur les risques systémiques sont encourageants, faisant état d'une perception positive de la stabilité financière des marchés des capitaux canadiens », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. «Nous remercions les intervenants du secteur de leur participation. Grâce à un taux de réponse qui va croissant d'une année à l'autre, nous recueillons des renseignements cruciaux sur l'évolution des perceptions du risque dans cette nouvelle conjoncture caractérisée par une diminution des taux d'intérêt. »

Pour en savoir plus sur l'enquête et sur les principales constatations qui en ont été dégagées, rendez-vous sur le site Web des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

