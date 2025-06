CALGARY, AB, le 13 juin 2025 /CNW/ - À l'approche de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, qui aura lieu le 15 juin 2025, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) vous encouragent à parler avec vos parents et amis des fraudes en matière d'investissement qui visent les aînés et qui, de plus en plus, sont commises au moyen de l'intelligence artificielle (IA) et des médias sociaux.

« Prenant souvent pour cibles les Canadiens âgés, les escrocs utilisent l'IA depuis quelque temps pour donner une apparence de crédibilité à leurs arnaques financières », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « En posant des questions et en abordant le sujet des signaux d'alerte, nous pouvons aider à préserver la santé financière de nos aînés. »

Publicités frauduleuses et faux profils plus réalistes que jamais grâce à l'IA

Les fraudeurs se servent couramment d'Internet pour faire miroiter aux Canadiens âgés de fausses occasions d'investissement. Il est en effet très facile de créer un faux profil pour ensuite faire de la publicité sur les médias sociaux ou utiliser les applications de rencontre dans le but de tromper et de manipuler les gens en leur présentant ce qui semble être une bonne affaire.

Les ACVM implorent les Canadiens âgés et leurs proches de retenir les conseils suivants :

Évitez les occasions d'investissement vantées en ligne, surtout si des personnes célèbres ou des personnalités politiques semblent en faire la promotion ou si elles sont présentées comme un moyen facile et rapide d'obtenir des rendements très élevés. L'IA permet de générer facilement des images, des vidéos et des voix hautement réalistes.

Méfiez-vous des forums d'investissement en ligne prétendument administrés par des professionnels du domaine. Pour que leurs conversations soient privées et plus difficiles à retracer, les fraudeurs invitent souvent leurs éventuelles victimes à rejoindre des groupes de clavardage créés sur WhatsApp, Telegram ou Discord.

Faites attention si une nouvelle personne rencontrée en ligne, dans un cadre amical, romantique ou autre, vous questionne au sujet de vos finances ou exploite vos craintes ou vos inquiétudes lorsqu'elle vous présente une offre non sollicitée en matière d'investissement.

Au Canada , les sociétés de placement et leurs conseillers sont tenus de demander à leurs clients de désigner une personne de confiance. Le fait de nommer une telle personne peut vous apporter une tranquillité d'esprit et vous aider à protéger vos comptes.

, les sociétés de placement et leurs conseillers sont tenus de demander à leurs clients de désigner une personne de confiance. Le fait de nommer une telle personne peut vous apporter une tranquillité d'esprit et vous aider à protéger vos comptes. Toute personne ou société offrant des produits d'investissement doit être inscrite auprès d'une autorité provinciale ou territoriale en valeurs mobilières. Pour vérifier son inscription, consultez le site www.sontilsinscrits.ca. Rappelez-vous toutefois que les images, de même que les communications par appel audio ou visioconférence, peuvent être truquées à l'aide de l'IA. Il est fortement recommandé de ne pas envoyer d'argent si vous n'avez pas rencontré votre interlocuteur en personne ou que vous n'êtes pas en mesure d'établir avec certitude son identité.

S'informer et accroître sa littératie numérique

À l'instar de la technologie qui les sous-tend, les arnaques faisant appel à l'IA évoluent rapidement. Par conséquent, les ACVM vous recommandent de vous familiariser avec les diverses utilisations de l'IA dans le milieu de l'investissement afin de protéger vos comptes financiers et de vous outiller pour éviter que vous ou vos proches tombiez dans le panneau.

Les ACVM offrent des outils et des ressources en ligne conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Les investisseurs peuvent suivre le compte X (anciennement Twitter) @ACVM_Nouvelles ainsi que la page Facebook @CSA.ACVM, et s'abonner aux mises en garde des ACVM

Que faire en cas de doute?

Si vous soupçonnez que vous ou vos proches faites l'objet d'une arnaque financière, communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

