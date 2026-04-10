Premier chocolat à orbiter autour de la Lune depuis plus de 50 ans, il symbolise la rencontre entre la nutrition de performance et l'espace profond à bord de la mission Artemis II de la NASA.

SAN FRANCISCO, 10 avril 2026 /CNW/ - Astreas, une entreprise de nutrition de performance qui associe du chocolat d'exception à des ingrédients fonctionnels au service du maintien de l'énergie et de la performance cognitive, annonce aujourd'hui que ses Astreas Performance Spheres ont été embarquées à bord du vaisseau spatial Orion de la NASA pour la mission Artemis II dans le cadre du système alimentaire de la mission.

Cette image est une photographie réelle prise par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale. (PRNewsfoto/Astreas Nutrition Ltd.)

Les chocolats ont voyagé avec l'équipage et ont été consommés pendant la mission, marquant le premier chocolat en plus de cinquante ans à être spécialement formulé pour la performance humaine et pour accompagner une mission lunaire. Guidée par son principe fondateur, « Conçu pour les astronautes, optimisé pour le champion qui est en chacun de nous », Astreas combine du chocolat noir Valrhona de qualité supérieure à un mélange précis d'ingrédients fonctionnels, notamment la citicoline Cognizin®, la L-théanine et des grains de café finement moulus sur pierre, formulés pour maintenir l'énergie, la concentration et la clarté cognitive sans le choc brusque associé aux stimulants conventionnels.

Le produit a été développé en collaboration avec le maître chocolatier Michael Recchiuti, fondateur de Recchiuti Confections, et vient prolonger ses travaux au carrefour du chocolat fin et de la performance.

Astreas puise ses origines dans la recherche sur la performance humaine dans des environnements extrêmes et a été reconnu comme lauréat de la phase 1 du défi Deep Space Food de la NASA via Mission: Space Food. En collaboration avec des astronautes et des experts en nutrition spatiale, l'entreprise a exploré comment les aliments riches en nutriments peuvent soutenir la santé, la résilience et le rendement des astronautes pendant les missions de longue durée.

Dans l'espace, l'alimentation sert non seulement de carburant, mais aussi de soutien essentiel à la résilience psychologique et à la cohésion de l'équipage. Les repas partagés servent de rituels de ressourcement qui favorisent la performance et le moral dans des environnements isolés et très stressants éloignés de la Terre.

« Pour les vols spatiaux de longue durée comme une mission sur Mars, la nourriture jouera un rôle essentiel dans la performance, la santé et le moral des astronautes », déclare Vickie Kloeris, ancienne gestionnaire du Space Food Systems Laboratory de la NASA. « Il est particulièrement intéressant de voir des entreprises privées ouvrir de nouveaux horizons. »

« Dire que ce produit est stellaire est un euphémisme », déclare Scott Parazynski, ancien astronaute de la NASA et directeur médical d'Astreas. « Il a maintenant été expérimenté dans de multiples environnements de vols spatiaux et se retrouve aujourd'hui dans la mission Artemis II. Nous sommes honorés que notre produit accompagne ces pionniers de l'exploration. »

« Astreas a été pensé pour la performance à la frontière du possible », déclare Shahreen Reza, fondatrice et cheffe de la direction d'Astreas. « Voir des astronautes qui en consomment pendant la mission Artemis II est une validation extraordinaire de cette vision. »

Les Astreas Performance Spheres sont disponibles sur le site web officiel d'Astreas.

À propos d'Astreas

Astreas est une entreprise de nutrition de performance à l'intersection des sciences spatiales, de la performance humaine et du chocolat haut de gamme. La société élabore des produits fonctionnels conçus pour fournir une énergie soutenue, une clarté cognitive et une résilience. Son produit phare, les Performance Spheres, combine du chocolat noir de qualité supérieure à des ingrédients cliniquement étudiés, traduisant l'innovation spatiale en un rituel quotidien pour les champions de la performance. Pour en savoir plus, visitez le site officiel d'Astreas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2953396/Astreas_Nutrition_International_Space_Station.jpg

SOURCE Astreas Nutrition Ltd.

CONTACT : Thomas Chapple, coordonnateur presse d'Astreas, [email protected], 206-321-9664; Shahreen Reza, fondatrice et cheffe de la direction d'Astreas, [email protected], 650-646-8396