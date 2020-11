Déclaration de Don Forgeron, président et chef de la direction, Bureau d'assurance du Canada

TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) félicite le gouvernement fédéral pour la création du groupe de travail sur l'assurance contre les inondations des résidences à haut risque et la relocalisation stratégique.

Le BAC est impatient de travailler avec ses partenaires dans tout le pays pour étudier les options permettant de protéger les propriétaires de maison exposés à un risque élevé d'inondation qui ne bénéficient pas d'une protection d'assurance adéquate, et examiner la viabilité d'un programme national d'assurance à faible coût contre les inondations. Le groupe de travail examinera également les possibilités de relocalisation pour les résidents des zones les plus exposées à des inondations récurrentes.

Plus de Canadiens sont exposés aux inondations qu'à tout autre péril lié au climat. Ce groupe de travail permettra aux assureurs de collaborer avec les gouvernements de tout le pays pour que tous les Canadiens aient accès à une assurance inondation abordable. Il s'agit là d'une étape fondamentale dans un effort national urgent visant à mieux protéger les Canadiens, à s'adapter aux changements climatiques et à bâtir des collectivités plus résistantes.

