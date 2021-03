HALIFAX, NS, le 31 mars 2021 /CNW/ - Avec l'arrivée du temps chaud, la fonte des neiges combinée à la pluie présente un risque accru d'inondation au Nouveau-Brunswick. Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) informe les consommateurs sur les façons de veiller à leur sécurité et de protéger leurs biens contre les dégâts d'eau afin d'être prêts à affronter la prochaine saison des inondations.

Lors d'un événement météorologique extrême, comme une inondation, la priorité de chacun doit être sa sécurité personnelle et celle de ses proches et de ses voisins. La pandémie de COVID-19 étant toujours bien présente au Canada, il est plus important que jamais pour les citoyens de planifier et de se préparer.

Plusieurs assureurs offrent maintenant une assurance résidentielle contre les inondations qui, avec la couverture contre le refoulement d'égout, réduit le risque financier des inondations. Cette protection, de même que la garantie contre le refoulement d'égout, est facultative; elle doit être ajoutée à la police d'assurance habitation moyennant une prime supplémentaire.

« À deux reprises ces dernières années, nous avons vu les effets dévastateurs que les inondations peuvent avoir sur les communautés du Nouveau-Brunswick », a déclaré Graham Little, directeur des Relations gouvernementales du BAC. « Le réchauffement des températures, la fonte des neiges, les embâcles glaciaires et la pluie contribuent tous aux conditions d'inondation. Le BAC demande aux Néo-Brunswickois vivant dans des zones sujettes aux inondations d'être vigilants et de rester en sécurité. Nous voulons nous assurer que les résidents du Nouveau-Brunswick sont prêts à faire face aux dommages potentiels. »

Soyez prêts!

Tenez à jour un inventaire détaillé du contenu de votre maison.

Préparez une trousse d'urgence.

Créez un plan d'urgence visant à subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille pendant 72 heures.

Protégez votre maison contre les dégâts d'eau :

Conservez les objets de valeur aux étages supérieurs de votre maison, et non au sous-sol.

Élevez les gros appareils ménagers, les panneaux électriques, l'appareil de chauffage et le chauffe-eau sur des blocs de bois ou de ciment. Si cela n'est pas possible, songez à les ancrer et à les protéger par un mur ou un bouclier anti-inondation.

Ancrez les réservoirs de carburant au sol. Un réservoir de carburant peut basculer ou flotter en cas d'inondation, ce qui peut entraîner un déversement de carburant ou un incendie. Assurez-vous que les évents et les ouvertures de conduite de remplissage sont au-dessus des niveaux d'inondation. Pour les réservoirs de propane, contactez la compagnie de propane et renseignez-vous sur les meilleures méthodes de stockage.

En cas d'inondation imminente :

Coupez l'électricité dans les zones de la maison qui pourraient être inondées.



Utilisez des sacs de sable, ou installez des écrans de protection contre les inondations ou des barrières construites pour empêcher l'eau de pénétrer par les portes et les fenêtres du sous-sol.



Soyez attentif aux informations des autorités locales et suivez régulièrement l'évolution de la météo.



Évitez les routes inondées.

Pour obtenir plus de conseils, visitez le site Web du BAC : Les dégâts d'eau - Êtes-vous couvert?

Si vous devez présenter une réclamation, voici comment procéder :

Lorsque cela est sécuritaire, évaluez, photographiez et documentez les dommages.

Appelez votre représentant ou compagnie d'assurance pour déclarer les dommages ou les pertes.

Fournissez des renseignements aussi détaillés que possible à votre représentant d'assurance.

Les dégâts d'eau aux véhicules sont généralement couverts par les polices d'assurance automobile sans collision ni versement ou tous risques. Contactez votre représentant ou compagnie d'assurance pour obtenir des détails.

Si vous avez besoin d'aide pour entrer en contact avec votre assureur, appelez le Centre d'information aux consommateurs du BAC au 1-844-227-5422.

Alors que le Nouveau-Brunswick continue d'être la proie de phénomènes météorologiques violents, les contribuables et les assureurs se partagent le coût des dommages. Pour chaque dollar versé en réclamations d'assurance pour les maisons et les entreprises endommagées, tous les ordres de gouvernement et les contribuables paient beaucoup plus pour réparer les infrastructures publiques endommagées par les intempéries. Pourtant, le Canada ne dispose toujours pas d'une stratégie nationale d'adaptation au climat assortie d'objectifs mesurables et des investissements nécessaires pour protéger les habitations et les entreprises canadiennes contre les catastrophes naturelles.

Les Canadiens continuent de subir des pertes financières de plus en plus importantes en raison des changements climatiques. Bien qu'il reconnaisse l'importance d'une reprise résiliente, le gouvernement fédéral ne dispose d'aucun plan national pour protéger les Canadiens contre les inondations, les incendies, les tempêtes de vent et la grêle. Malgré tout son travail louable sur la réduction des menaces climatiques futures, le gouvernement fédéral accorde trop peu d'attention aux pertes auxquelles les Canadiens sont confrontés aujourd'hui en raison de l'inaction passée.

En 2020, le gouvernement fédéral a créé le groupe de travail sur l'assurance contre les inondations des résidences à haut risque et la relocalisation stratégique. Ce groupe de travail permet aux assureurs de collaborer avec les gouvernements de tout le pays pour mieux protéger les propriétés contre les inondationset faire en sorte que chaque Canadien ait accès à une assurance inondation abordable. Actuellement, il s'agit d'un effort isolé. Ces initiatives devraient faire partie d'un plan d'adaptation climatique cohérent plus vaste qui comprend des investissements accrus dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, la cartographie des zones inondables, ainsi qu'un engagement à inclure la résilience aux inondations dans les programmes de rénovation résidentiels et municipaux.

Parcourez le site Web du BAC, à l'adresse ibc.ca, pour savoir comment vous préparer à une catastrophe et vous renseigner sur les façons de protéger votre maison contre les dommages causés par les inondations.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres constituent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules, leurs entreprises et leurs biens.

Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d'information, visitez le Centre des médias du BAC à l'adresse www.ibc.ca . Suivez-nous sur Twitter @IBC_Atlantic ou aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422.

SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Renseignements: Contact pour les médias : Vanessa Barrasa, Directrice, Relations avec les médias, 416-550-9062, [email protected]

Liens connexes

www.ibc.ca