Les Artisans d'Azure et Ateliers Nemesis célèbrent 20 ans de passion et annoncent une fusion stratégique

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Deux figures majeures dans l'univers de l'équipement de jeux de rôle Grandeur Nature(GN) et de combats récréatifs, Les Artisans d'Azure et Ateliers Nemesis, célèbrent leurs 20 ans d'existence en grande pompe avec l'événement LEVEL UP, qui aura lieu le samedi 5 avril de 10h à 17h, à la boutique des Artisans d'Azure à Montréal.

Au programme : Exposition immersive sur 20 ans de créations et de réussites, dévoilement de services exclusifs, personnalisation d'accessoires et d'épées sur place, concerts médiévaux en direct (Svarica, Les Sang Vertus du Valraven et Alex le Ménestreux), rabais en boutique, prix de présence et visites guidées des ateliers. Une célébration gratuite et ouverte à tous, pour petits et grands.

Mais cette journée marque aussi un tournant stratégique majeur : les deux entreprises annoncent leur fusion, après deux décennies de collaboration. Cette union consolide leur position comme leader dans l'univers du GN au Québec et à l'international.

Ensemble, elles forment désormais une entité de 29 employés répartis sur deux sites complémentaires : Montréal, pour la boutique et l'atelier urbain, et Saint-Élie-de-Caxton, avec une boutique à deux pas du Duché de Bicolline et une manufacture. Cette fusion s'inscrit dans un plan ambitieux de diversification des marchés au Canada et en Europe, et témoigne d'une volonté forte de faire rayonner l'entreprise québécoise à l'international.

« C'est en unissant nos forces que nous pourrons créer une synergie et répondre aux défis du futur », explique Véronique Gauthier Trudel, directrice générale chez Ateliers Nemesis.

L'événement LEVEL UP est l'occasion parfaite pour découvrir l'histoire, les créations et l'avenir de cette nouvelle force créative.

📍 Lieu : Boutique Les Artisans d'Azure, Montréal

📅 Date : Samedi 5 avril 2025, de 10h à 17h

🔗 Détails : https://bit.ly/20anslvlup

Source : Les Artisans d'Azure & Ateliers Nemesis, Contact média : [email protected]