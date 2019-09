Les appuis se multiplient pour un sommet sur le transport collectif régional interurbain

ROUYN-NORANDA, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Tournée régionale sur le financement de la mobilité au Québec, la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (CPAT) a déposé à M. Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports du Québec, les résolutions et appuis de 18 territoires de MRC ainsi que de plusieurs associations en provenance de partout au Québec. Notons qu'en février 2019, l'Administration régionale Baie-James avait également ajouté sa voix à cette demande. Rappelons également qu'il y a 19 mois, avec le dépôt d'un avis au ministère des Transports, la CPAT dénonçait l'absence chronique d'investissement et de stratégie gouvernementale en ce qui a trait au transport collectif interurbain dans les régions du Québec.

« Le dernier budget du gouvernement du Québec ne contenait rien de nouveau pour le transport collectif interurbain régional. L'absence d'équité dans le financement des initiatives en transport collectif au Québec devient préoccupante et je pense que l'appui de plusieurs MRC du Québec démontre avec éloquence cet état de fait », a déclaré Mme Claire Bolduc, présidente de la CPAT et préfète de la MRC de Témiscamingue.

« Nous devons rappeler à nouveau qu'outre Montréal et Québec, qui ont des demandes tout à fait légitimes, l'Abitibi-Témiscamingue et plusieurs régions du Québec composent avec des réalités et des besoins en transport collectif régional interurbain qui se retrouvent dans l'angle mort des fonctionnaires de Québec », a ajouté M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

« Il est important que nos citoyens comprennent que le transport collectif interurbain est une responsabilité qui relève spécifiquement de Québec puisque cela dépasse largement nos territoires et juridictions », a déclaré Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda.

LES MULTIPLES FACETTES DU TRANSPORT INTERURBAIN POUR UNE RÉGION

Le transport collectif entre les diverses municipalités dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que plusieurs autres revêt une importance particulière notamment due à la dispersion des services de santé et d'éducation nécessitant de nombreux transports, particulièrement pour les aînées et les jeunes.

« Nous tenons à poursuivre nos démarches, car ce sont nos citoyens qui seront les premiers impactés par l'absence de service entre les municipalités. Nous espérons que le gouvernement articulera une vision du transport collectif dans une perspective globale qui inclura, cette fois-ci, véritablement toutes les régions du Québec », a conclu M. Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d'Abitibi.

LES APPUIS

Administration régionale Baie-James

MRC de Manicouagan

MRC de Caniapiscau

MRC de Minganie

MRC de La Vallée-de-l'Or

Ville/MRC de Rouyn-Noranda

MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

MRC du Haut-Saint-Laurent

MRC des Chenaux

MRC de Témiscamingue

MRC de la Vallée-du-Richelieu

MRC Vallée-de-la-Gatineau

MRC Vaudreuil Soulanges

MRC de Montcalm

MRC d'Antoine-Labelle

MRC Matawinie

MRC Abitibi-Ouest

MRC Abitibi

Union des transports adaptés et collectifs du Québec

Fédération des transporteurs par autobus

Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda

LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les 4 territoires de MRC de la région qui compte 147 700 habitants et se compose de 64 municipalités. L'organisme se positionne depuis 2015 comme le principal interlocuteur régional pour les gouvernements fédéral et provincial. La CPAT documente, se positionne et fait la promotion active des intérêts de la région de l'Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de développement durable et d'occupation dynamique du territoire.

SOURCE La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Cellulaire 819 856-4402