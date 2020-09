BlueCat lance une série d'applications et de modules d'extension adaptifs pour aider les équipes informatiques à favoriser une évolution rapide et à accélérer l'innovation.

TORONTO, 23 septembre 2020 /CNW/ - BlueCat, la société derrière la technologie Adaptive DNSMC, donne les moyens aux équipes informatiques d'accélérer l'adoption de solutions d'automatisation de réseau afin de fournir des services à leur entreprise de façon plus efficace. Aujourd'hui, la société a dévoilé une gamme croissante d'applications et de modules d'extension adaptatifs visant à aider à automatiser les capacités actuelles de BlueCat ainsi que les technologies connexes de ses clients.

Les applications et les modules d'extension adaptatifs sont entièrement pris en charge par BlueCat et offrent une configuration intégrée et prête à l'emploi, ainsi qu'une personnalisation facile afin de contribuer à faire ce qui suit :

Offrir des options libre-service aux utilisateurs au moyen de l'intégration à ServiceNow pour les demandes de TI accélérées et de l'utilisation du portail Bluecat Device Registration pour sécuriser les appareils de tiers.

au moyen de l'intégration à ServiceNow pour les demandes de TI accélérées et de l'utilisation du portail Bluecat Device Registration pour sécuriser les appareils de tiers. Centraliser le DDI dans l'environnement nuagique en offrant une visibilité dans les systèmes AWS, Azure, GCP (à venir) et Microsoft Active Directory.

en offrant une visibilité dans les systèmes AWS, Azure, GCP (à venir) et Microsoft Active Directory. Accélérer la vitesse et la souplesse de provisionnement grâce à la prise en charge d'Ansible et d'OpenStack.

grâce à la prise en charge d'Ansible et d'OpenStack. Accroître la résilience de l'infrastructure essentielle en garantissant un haut niveau d'accessibilité au serveur d'application disponible le plus proche, avec le BlueCat Global Server Selector, et en offrant la flexibilité de contrôler le basculement automatique ou manuel à l'aide du BlueCat Adaptive Failover Package.

en garantissant un haut niveau d'accessibilité au serveur d'application disponible le plus proche, avec le BlueCat Global Server Selector, et en offrant la flexibilité de contrôler le basculement automatique ou manuel à l'aide du BlueCat Adaptive Failover Package. Optimiser l'infrastructure afin de réduire les erreurs manuelles en recueillant des renseignements utiles provenant de rapports de réseau normalisés du secteur, à l'aide du BlueCat DDI Reporting Package.

Un récent sondage mené auprès de la communauté VIP du réseau de BlueCat a confirmé que le temps consacré à la formation et au perfectionnement constitue un obstacle important au déploiement de solutions d'automatisation de réseau indispensables. « À mesure qu'augmente la demande de provisionnement immédiat de charges de travail complexes, les équipes informatiques sont sous pression pour déployer rapidement des options de libre-service souples et automatisées pour les utilisateurs, a déclaré Andrew Wertkin, directeur de la stratégie de BlueCat. Les lacunes en matière de ressources humaines et de compétences en automatisation constituent un obstacle important à cet égard. Notre liste croissante d'applications et de modules d'extension adaptatifs s'attaque à ce problème en conférant au personnel des TI de nos clients la capacité de répondre aux besoins organisationnels. »

Vous trouverez la liste complète des applications et des modules d'extension adaptatifs à l'adresse suivante : https://bluecatnetworks.com/adaptive-dns/integrations/.

