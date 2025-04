Imprégné de l'histoire de Montréal, l'immeuble coopératif des années 1960 allie la tradition de l'ancien monde à l'élégance du nouveau.

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - À l'angle des rues Sherbrooke et Redpath, au cœur du Mille Carré Doré, les Appartements Port-Royal se dresse depuis 60 ans comme un symbole d'élégance et de raffinement. Cette icône de l'histoire montréalaise, autrefois la plus haute tour résidentielle de la ville, continue de marquer la silhouette urbaine avec sa prestance intemporelle.

Les Appartements Port-Royal (Groupe CNW/Les Appartements Port-Royal)

L'un des premiers immeubles coopératifs de Montréal, Port-Royal incarne l'essor du mouvement moderniste qui a redéfini l'architecture de la métropole dans les années 1960. Aujourd'hui, une restauration d'envergure vise à préserver cet héritage, avec la réfection de la façade extérieure et le remplacement des fenêtres d'origine par des modèles écoénergétiques. Ces travaux respectent l'authenticité du bâtiment tout en réduisant son empreinte carbone.

Avec plus de 200 unités, des studios spacieux aux somptueux penthouses, Port-Royal se distingue par ses finitions raffinées, ses plafonds de neuf pieds et ses vues spectaculaires sur Montréal et le mont Royal.

Services

Au-delà de son architecture, Port-Royal offre une gamme de services haut de gamme, assurant un mode de vie à la fois luxueux et serein :

Service à la réception 24/7 : les résidents peuvent compter sur un service à la réception exceptionnel, disponible jour et nuit.

les résidents peuvent compter sur un service à la réception exceptionnel, disponible jour et nuit. Centre de remise en forme : une salle de sport comparable aux meilleurs clubs privés de la ville.

une salle de sport comparable aux meilleurs clubs privés de la ville. Terrasse-jardin : un havre de paix pensé pour la détente et les rencontres conviviales.

un havre de paix pensé pour la détente et les rencontres conviviales. Garage et casiers : Un garage sécurisé, avec des places de stationnement dédiées et des espaces de rangement individuels.

Un garage sécurisé, avec des places de stationnement dédiées et des espaces de rangement individuels. Services supplémentaires : les résidents ont accès à une équipe dévouée de professionnels de l'entretien, disponible pour tout, des problèmes de plomberie mineurs aux changements d'ampoules. Une génératrice de secours assure une alimentation ininterrompue en cas de panne de courant. Enfin, les portiers offrent un service personnalisé, qu'il s'agisse d'aider avec les colis ou d'offrir une présence amicale et accueillante.

Histoire

Bien que son style soit moderne, Port-Royal puise son inspiration dans l'histoire prestigieuse du Mille Carré Doré, autrefois le domaine de l'élite montréalaise.

Avec ses lignes épurées et sa façade en béton et en verre qui met en valeur sa fonctionnalité, l'immeuble Port-Royal a été construit par la firme italienne Società Generale Immobiliare, qui a développé le projet avec l'architecte d'origine hongroise Gabor Acs et Ian Martin, architecte montréalais en charge des plans pour le Québec.

Le quartier

Les Appartements Port-Royal sont situés dans l'un des quartiers les plus recherchés de Montréal, là où le luxe rencontre la culture. Les résidents se trouvent à quelques pas des boutiques haut de gamme, des restaurants renommés, ainsi que des musées et galeries de classe mondiale. Le quartier offre également un accès à certains des plus beaux espaces verts de la ville, y compris le parc du Mont-Royal, conçu par Frederick Law Olmstead, célèbre pour la création de Central Park.

Grâce à sa proximité avec les principales universités et institutions culturelles, Port-Royal offre une expérience de vie inégalée en plein cœur de la ville.

SOURCE Les Appartements Port-Royal

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'administration des Appartements Port-Royal, Kelsea Clarke au (514) 937-9511 - [email protected]