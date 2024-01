Les appareils électroniques remis à neuf ont la cote chez les consommateurs québécois

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques remis à neuf ont la cote auprès des consommateurs québécois, selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. L'enquête intitulée Portrait numérique des foyers québécois rapporte en effet que 55 % des adultes québécois intéressés à acheter un appareil électronique prévoient se procurer un modèle remis à neuf plutôt qu'un appareil fraîchement sorti de l'usine. La tendance est encore plus forte chez les jeunes adultes puisque 77 % des 18-24 ans et 80 % des 25-34 ans ont l'intention de se procurer un appareil usagé plutôt qu'un modèle neuf.

Pas uniquement une question de budget

Sans surprise, les Québécois dont le revenu est inférieur à 20 000 $ par année sont les plus nombreux (69 %) à prévoir acheter un appareil remis à neuf. Mais le budget ne semble pas être le seul critère qui motive les consommateurs québécois à se tourner vers ce type d'appareil, puisque 62 % des Québécois dont le revenu annuel dépasse 100 000 $ ont l'intention d'acheter un appareil remis à neuf. « Dans le contexte inflationniste actuel, il ne fait pas de doute que la possibilité d'obtenir un meilleur prix est un facteur important dans la décision d'acheter un appareil remis à neuf, avance la directrice Intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN, Claire Bourget. Mais d'autres considérations, notamment d'ordre environnemental, pourraient contribuer à la décision d'acheter un appareil dont l'empreinte écologique est beaucoup moins importante. »

Beaucoup de temps passé devant les écrans

Quelque 58 % des adultes québécois rapportent avoir passé 10 heures ou plus par semaine sur Internet au cours de la dernière année. Cette situation est davantage observée chez les hommes (61 %), les adultes de 18 à 44 ans (64 %), les adultes détenteurs d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires (67 %) et ceux dont le revenu familial annuel est de 100 000 $ et plus (64 %).

L'enquête révèle aussi que la moitié (50 %) des adultes québécois considèrent passer trop de temps devant leurs écrans, qu'il s'agisse d'un écran de télévision, d'ordinateur, de tablette électronique ou de téléphone intelligent. Cette impression est nettement plus répandue chez les adultes de 18-24 ans (67 %), de 25-34 ans (70 %) et de 35-44 ans (65 %) qu'au sein de la population plus âgée. Les Québécois qui détiennent un diplôme universitaire (63 %) ainsi que ceux et celles dont le revenu familial annuel est de 100 000 $ et plus (64 %) sont également plus susceptibles de partager cette impression.

Plus du tiers (34 %) des adultes québécois rapportent que le temps qu'ils passent devant leurs écrans a augmenté au cours de la dernière année, alors que 53 % considèrent qu'il est demeuré stable et 5 % jugent qu'il a diminué.

Popularité des services audio en ligne payants

L'enquête révèle enfin que 43 % des adultes québécois sont abonnés à un service audio en ligne payant. Les adultes de 18 à 34 ans sont ceux qui privilégient le plus cette forme de divertissement puisque 76 % d'entre eux sont abonnés à au moins un service de ce type. Spotify est le service le plus populaire (23 %), suivi de YouTube Music (13 %), d'Amazon Music/Audible (11 %) et d'Apple Music/Podcasts/Books (11 %).

Consultez les résultats détaillés et les infographies de l'enquête :

https://www.atn.ulaval.ca/netendances.

Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos enquêtes mensuelles directement par courriel : https://atnulaval.link/w4b.

À propos de NETendances 2023

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du web et du numérique au Québec. NETendances 2023 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créé dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au cœur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et plus globalement, de la société.

SOURCE Université Laval

Renseignements: Safia Hammouda, Coordonnatrice, Académie de la transformation numérique, Université Laval, 418 262-3966, [email protected]; Source : Relations publiques et protocole, Université Laval, 418 656-3355, [email protected]