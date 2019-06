Les AMIS réclament la défense des médias et de la culture

« Dans les dix dernières années, 16 000 emplois ont été perdus dans les médias canadiens, » a souligné M. Daniel Bernhard, directeur général des AMIS. « Tout récemment, TVA a été forcé d'annoncer encore de nouvelles compressions. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral continue de donner des passe-droits aux riches multinationales étrangères comme Google, Facebook et Netflix, contribuant à la disparition de notre culture et nos médias. Il est grand temps que nous sortions de notre inertie. Nous avons urgemment besoin de dirigeants politiques qui tiendront tête à la Silicon Valley. »

Parmi les engagements que les AMIS voudraient voir dans les plateformes des partis, on trouve :

L'équité entre toutes les plateformes au niveau de la taxation pour contrer la concurrence déloyale;

Une promesse de colmater la brèche fiscale dans la Loi de l'impôt sur le revenu qui représente un transfert de 1,6 milliard de dollars des payeurs de taxes aux éditeurs étrangers, comme Facebook;

qui représente un transfert de 1,6 milliard de dollars des payeurs de taxes aux éditeurs étrangers, comme Facebook; Une prise de position claire afin que les plateformes comme Netflix et Spotify soient assujetties à des règles comparables à celles qui encadrent les diffuseurs canadiens, que ce soit au niveau de la découvrabilité ou du réinvestissement en contenu canadien;

La volonté de faire payer les plateformes en ligne pour l'utilisation de contenus créés par nos journalistes et artistes.

La campagne d'affichage à Montréal vise à mettre de la pression sur les partis politiques fédéraux pour qu'ils agissent rapidement afin de faire face à la crise urgente dans les secteurs médiatique et culturel.

« Subventionner les géants du Web, c'est participer à l'anéantissement des médias de chez nous. La Presse a jeté l'éponge, TVA réduit son personnel, et Radio-Canada n'est pas en mesure de prendre le relais. Ça ne sera pas Facebook ou Netflix qui raconteront nos histoires! Tous les partis politiques doivent prendre des engagements clairs pour défendre notre culture, nos médias, et notre démocratie. Les AMIS ont 360,000 supporteurs à travers le pays, qui veulent envoyer un message clair : le parti qui protège notre culture et nos médias va gagner un avantage au Québec, et partout à travers le pays,» continue M. Daniel Bernhard.

https://anousdechoisir.ca/

SOURCE Les AMIS de la radiodiffusion

Renseignements: Jacob Homel, Conseiller national, Québec, Les AMIS de la radiodiffusion, (438) 764-0368