Une étude démontre que plus des deux tiers des revenus publicitaires canadiens vont à des plateformes numériques étrangères.

OTTAWA, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - Plus de 13 milliards de dollars de revenus publicitaires se retrouvent soustraits à l'économie canadienne en raison d'une brèche de longue date dans la loi fiscale fédérale, selon des chiffres mis à jour par les Amis des médias canadiens. Actuellement, les entreprises canadiennes peuvent demander des déductions fiscales pour la publicité sur des plateformes étrangères comme Facebook et Google. Il en résulte une perte importante d'argent pour le secteur canadien des médias.

« Les plateformes en ligne étrangères engloutissent chaque jour de plus en plus d'argent en publicité canadienne », a déclaré Marla Boltman, directrice générale pour les Amis des médias canadiens. « Il est primordial de colmater cette brèche et d'inciter financièrement les entreprises à investir leurs fonds publicitaires dans nos médias d'ici, afin de soutenir l'information, la programmation et les emplois au Canada. »

Les Amis des médias canadiens ont d'abord levé le drapeau sur cette question en 2017, avec une étude démontrant que la montée en puissance des plateformes numériques étrangères compromettait les modèles d'affaires des entreprises médiatiques canadiennes. La version actualisée de l'étude révèle que ce problème n'a fait que s'aggraver dans l'intervalle et a contribué de manière significative à la crise qui sévit au sein du secteur canadien des médias d'information.

« Les plateformes en ligne étrangères sont passées d'un tiers des recettes publicitaires canadiennes à plus de deux tiers depuis la première étude », explique Peter Miller, auteur de l'étude actualisée, « et les tendances suggèrent que la part des revenus publicitaires récoltée par les médias canadiens continuera de diminuer à un rythme accéléré. »

Dans son rapport précédant le budget 2024, le Comité permanent des finances a recommandé d'introduire des mesures fiscales qui assureraient que les organisations médiatiques d'ici ne soient pas privées de revenus.

« Les Canadiennes et Canadiens attendent et méritent une intervention décisive sur cet enjeu. Voilà pourquoi nous exhortons fortement la ministre des Finances à adopter les recommandations du Comité », a ajouté Mme Boltman.

Les Amis des médias canadiens sont un mouvement citoyen non partisan qui défend les voix canadiennes au sein de nos médias. De la radiodiffusion publique, à l'information, au divertissement, à la culture et au discours civil en ligne, nous travaillons à protéger et à défendre notre riche souveraineté culturelle ainsi que la démocratie saine qui en découle. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui ne reçoit aucun financement gouvernemental ni aucun don de la part de partis politiques ou d'entités réglementées par le CRTC.

