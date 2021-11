Abolition de l'utilisation des cages de gestation

En 2014, l'industrie canadienne du porc s'est engagée à mettre fin à l'utilisation de la cage de gestation d'ici 2024. En tant que l'un des producteurs phares de produits de protéines en Amérique du Nord, les Aliments Maple Leaf a signé cette entente, mais elle a établi un échéancier plus ambitieux pour convertir toutes les porcheries de truies d'Agri-Farms Maple Leaf à un nouveau système de logement libre de pointe pour les truies pour la fin de 2021. Les porcheries appartenant aux Aliments Maple Leaf produisent environ 40 pour cent des porcs que l'entreprise utilise annuellement pour produire ses produits de porc de marque.

Les cages de gestation sont des stalles individuelles où les truies enceintes sont confinées pendant la période de gestation de 78 jours afin de veiller à leur sécurité, mais des préoccupations ont été exprimées au sujet de leur impact sur leur bien-être et leur comportement naturel. Un sondage mené en 2013 par Humane Society International/Canada a révélé que 84 pour cent des Canadiens appuyaient l'élimination des cages de gestation. (1)

Dans le cadre de l'engagement de l'entreprise, soit d'offrir un bien-être animal de calibre mondial, l'équipe de soin des animaux des Aliments Maple Leaf a étudié les systèmes de logement et d'alimentation autour du monde et a incorporé les meilleures pratiques qu'elle avait observées dans son système de logement libre de pointe unique. Le système des Aliments Maple Leaf diffère des autre systèmes de logement libre pour les truies, car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir ou d'enlever les cages de gestation, mais plutôt de créer des zones de logement avec divers espaces qui appuient le désir des truies de choisir quand jouer, socialiser, manger et se reposer. Le système libre unique aide aussi les membres d'équipe des Aliments Maple Leaf à observer plus facilement les truies lorsqu'elles se déplacent, à surveiller leur santé avec plus d'exactitude et à fournir des soins optimaux.

Le logement libre de pointe pour les truies des Aliments Maple Leaf offre d'autres douceurs, notamment :

Distributeurs d'aliments électroniques

Nébulisateurs d'eau fraîche, au cours des mois chauds de l'été

Éclairage DEL lumineux

Fenêtres offrant un éclairage naturel

Veilleuses pour les truies qui choisissent de s'alimenter la nuit.

« Chez les Aliments Maple Leaf, veiller à ce que nos porcs reçoivent les meilleurs soins possibles est la bonne chose à faire et une partie essentielle de notre engagement envers la durabilité, a affirmé Michael McCain, président et chef de la direction. Les progrès que nous accomplissons pour éliminer les cages de gestation dans nos porcheries à travers le Canada représentent une étape importante, à mesure que nous poussons fièrement l'industrie à adopter une approche à l'égard du bien-être des animaux qui est davantage empreinte de compassion. »

Les Aliments Maple Leaf dispose d'un programme de durabilité robuste et mature qui met l'accent sur la provision de Meilleurs aliments, de Meilleurs soins, de Meilleures collectivités et d'une Meilleure planète. Les Meilleurs soins englobent le traitement des animaux conforme aux Cinq besoins fondamentaux de l'animal et aux Cinq domaines, des principes largement acceptés pour veiller au bien-être physique et mental optimal. Le modèle du logement libre de pointe pour les truies de l'entreprise est l'un des plus novateurs au monde et a reçu l'éloge de grands spécialistes du bien-être des porcs. En raison de la transition du logement, 96 pour cent des produits de porc de Greenfield Natural Meat Co.® seront approvisionnés par des truies vivant dans le logement libre pour les truies d'ici la fin de 2021 et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente en 2022, à mesure qu'augmente la disponibilité de truies qui habitent dans le logement libre. Lorsque le porc est approvisionné par des porcs produits sans cages de gestation, les produits de Greenfield Natural Meat Co.MC portent des étiquettes qui le confirment.

Pour en apprendre davantage sur l'engagement des Aliments Maple Leaf à l'égard des soins des animaux, visitez : https://www.mapleleaffoods.com/fr/durabilite/de-meilleurs-soins/engagement-a-legard-des-soins-des-animaux/

Pour en apprendre davantage sur la durabilité chez les Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/durabilite

Pour en apprendre davantage sur les marques des Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/nos-marques/

