MISSISSAUGA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a confirmé avoir achevé la construction de sa nouvelle usine de volaille de pointe à valeur ajoutée à London, en Ontario, un peu plus tôt que prévu. L'essai de l'équipement a débuté et l'embauche de nouveau personnel est en cours afin qu'un démarrage ponctuel de la production puisse avoir lieu au quatrième trimestre de 2022.

« Je suis extrêmement fier de notre équipe qui a réalisé cette étape plus rapidement que prévu dans un contexte très difficile, affirme Michael H. McCain, chef de la direction. À l'approche de la production commerciale, nous savons que nous sommes bien partis pour réaliser les bénéfices et les rendements sur cet investissement stratégique de 772 millions de dollars. Nous nous attendons à ce que l'usine apporte annuellement un BAIIA ajusté supplémentaire d'environ 100 millions de dollars sur une base de taux d'exécution, une fois que la production sera entièrement démarrée, vers la fin de 2023. Cet investissement historique dans l'un des établissements de transformation de volaille les plus grands et les plus avancés au monde, sur le plan technologique, représente encore un exemple de la position stratégique des Aliments Maple Leaf pour servir les marchés en pleine croissance, tout en respectant ses engagements en matière de développement durable. »

Le poulet demeure la protéine de viande la plus consommée et dont la croissance est la plus rapide au Canada, offrant polyvalence, nutrition et une empreinte environnementale plus petite. Il y a une demande particulièrement élevée de poulet élevé sans antibiotiques et de produits de poulet halal, des catégories où les Aliments Maple Leaf possède une robuste collection de marques phares nationales, y compris Prime de Maple Leaf® et Mina®. Avec son empreinte de 660 000 pieds carrés équivalente à plus de 11 terrains de football, alliée à son innovation et sa technologie de pointe, l'usine de volaille de London offre aux Aliments Maple Leaf la souplesse et la capacité de répondre à la demande croissante.

« Notre investissement en technologies de salubrité alimentaire, d'écologie et de soins des animaux à la fine pointe de l'industrie nous permettra de livrer de manière efficace un mélange haut de gamme de produits de volaille à valeur ajoutée afin de répondre à la demande toujours croissante des consommateurs, tout en renforçant le système alimentaire du Canada et en faisant progresser notre vision d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre, explique Curtis Frank, président et chef de l'exploitation. L'usine de volaille de London est réellement une usine de prochaine génération qui caractérise l'approche employée par les Aliments Maple Leaf pour livrer une valeur ajoutée à tous les intervenants. »

L'élaboration de l'équipe opération est un élément clé de la planification d'ici le démarrage. Les Aliments Maple Leaf s'attend à embaucher environ 600 personnes d'ici la fin de 2022 et emploiera environ 1 600 personnes une fois que l'usine fonctionnera à sa pleine capacité. En plus de recruter de nouveaux membres d'équipe, l'entreprise travaille également avec des membres d'équipe existants qui souhaitent être transférés d'usines de volaille anciennes, étant donné que la production de ces vieilles installations a été intégrée dans l'usine de volaille de London. Les Aliments Maple Leaf reconnaît la nécessité d'attirer et de retenir des personnes de grand talent et elle en a tenu compte dans la conception de l'usine en y intégrant de nombreuses caractéristiques afin de créer un environnement moderne, invitant et inclusif. Le prochain salon des carrières aura lieu le samedi 29 octobre 2022 de 9 h à 13 h, à RBC Place - 300, York St., London (Ontario) N6B 1P8. En outre, les candidats intéressés sont également invités à consulter les postes affichés et à faire une demande en ligne au : https://www.mapleleaffoods.com/fr/carrieres/recherche-d-emploi/?city=London

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la société, dans leurs remarques relatives à ce communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à la nouvelle usine de transformation de volaille et aux stratégies, aux plans, aux mesures et aux attentes de la société, y compris, entre autres, aux attentes relatives aux capacités techniques de la nouvelle usine de transformation de volaille, à l'attente de création de valeur actionnariale, aux bénéfices futurs, au BAIIA ajusté, aux coûts du projet, aux emplois créés, aux moments choisis pour la fermeture d'usines, aux activités de construction non essentielles et aux autres avantages futurs de la nouvelle usine de transformation de volaille. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur et se fondent sur des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

Ces énoncés sont fondés et ont été élaborés à partir d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur les délais pour terminer les activités de construction non essentielles et pour remédier aux défauts dans la construction sur les lieux de l'usine; les taux de change; l'offre et les prix des matières premières, de l'énergie et des fournitures; la possibilité d'introduire avec succès des augmentations de prix; la stabilité de l'environnement concurrentiel; l'absence de rappel de produits; la capacité constante de la société à accéder de façon économique à du capital, au besoin; et l'absence d'événements imprévus qui pourraient modifier de façon importante les plans actuels de la société. Toutes ces hypothèses sont fondées sur l'information dont dispose actuellement la société, y compris l'information obtenue auprès de tiers. Bien que l'entreprise considérait ces hypothèses comme étant raisonnables en cours de rédaction, elles pourraient se révéler inexactes, en tout ou en partie. En outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans les présents énoncés prospectifs, lesquels traduisent les attentes de la société à la date de leur publication. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs, car ils ne constituent pas des garanties de rendements futurs.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, comprennent les risques associés à la mise en œuvre et à l'exécution de projets et de plans complexes, dont les délais pour terminer les activités de construction non essentielles restantes et pour remédier aux défauts dans la construction sur les lieux de l'usine; la disponibilité et le prix de la main-d'œuvre et des matériaux de construction et le risque de dépassement de devis; les risques posés par la contamination des aliments, les pandémies et les rappels de produits; les risques associés au prix des produits de base et à l'incapacité de la société de contrôler ces prix; les risques associés aux fluctuations du taux de change; les risques associés à l'évolution des goûts, des préférences et des habitudes d'achat des consommateurs; les risques posés par la concurrence; les risques liés au système de gestion de l'approvisionnement de la volaille au Canada et la disponibilité de poulets vivants destinés à la transformation; et les risques d'attirer et de conserver suffisamment de main-d'œuvre pour l'usine. Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section des « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Certains de ces énoncés prospectifs pourraient être vus comme des perspectives financières aux fins des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs au futur BAIIA ajusté et aux coûts de projet. Ces perspectives financières sont présentées dans le but de décrire certains objectifs mesurables que la société aspire à atteindre et qu'elle peut utiliser pour évaluer ses résultats. Ces perspectives financières pourraient ne pas convenir à d'autres fins, et les lecteurs ne devraient pas supposer qu'elles seront atteintes. Consultez le plus récent rapport de gestion de la société déposé sur SEDAR.

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

