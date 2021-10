La conférence virtuelle réunit les leaders nord-américains de la salubrité alimentaire et tire parti du pouvoir des anecdotes pour améliorer la salubrité alimentaire et prévenir les maladies d'origine alimentaire

MISSISSAUGA, ON, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Hier, les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) a tenu son 11e Symposium sur la salubrité alimentaire avec l'organisme Alliance to Stop Foodborne Illness (STOP Alliance), dans le cadre de son engagement continu d'améliorer la salubrité alimentaire dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Avec le thème Speak to the Heart to Move the Mind: How Foodborne Illness Storytelling Can Lead to Better Food Safety Outcomes, (« Parler au cœur pour stimuler l'esprit : Comment les anecdotes traitant des maladies d'origine alimentaire peuvent se traduire par une meilleure salubrité alimentaire »), les Aliments Maple Leaf et STOP Alliance ont créé un ordre du jour unique qui a tiré parti d'histoires personnelles convaincantes de personnes et de familles qui ont été victimes de graves maladies d'origine alimentaire, soulignant ainsi pourquoi la salubrité alimentaire doit se trouver au centre du système alimentaire.

La conférencière principale du symposium, AnnMarie McDade, est une diététiste à l'organisme STOP Alliance qui a été personnellement affectée par une maladie d'origine alimentaire. « En 1999, j'ai malheureusement perdu mon fils James Daniel en raison de la Listeria monocytogenes, explique madame McDade. Il est d'importance cruciale d'accorder résolument la priorité à la salubrité alimentaire et, grâce aux partenariats et à un dialogue franc avec les entreprises dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, un monde sans maladies d'origine alimentaire pourrait se trouver à notre portée. »

En outre, les experts en salubrité alimentaire, Michael Taylor, ancien commissaire adjoint de la Food and Drug Administration des É.-U. (FDA) et Frank Yiannas, commissaire adjoint actuel de la FDA, étaient modérateurs de panels où des chercheurs de pointe, des représentants des gouvernements américain et canadien, des défenseurs des droits des consommateurs et des chefs de la direction et dirigeants des entreprises Chipotle, Mars, Conagra Brands, Kellogg Company, Miniat Holdings et les Aliments Maple Leaf ont fait part de leurs perspectives, leurs recherches et leurs stratégies pour stimuler la culture de salubrité alimentaire à partir des échelons supérieurs et soutenir et obtenir la participation des employés de première ligne.

Le Symposium annuel sur la salubrité alimentaire est une initiative clé des Aliments Maple Leaf et fait partie de l'engagement de l'entreprise, soit d'être un leader mondial de la salubrité alimentaire.

« Notre Symposium annuel sur la salubrité alimentaire des Aliments Maple Leaf s'efforce de créer une atmosphère de collaboration qui engage les personnes le long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, des cadres supérieurs aux associés de première ligne, à créer un approvisionnement alimentaire mondial plus sécuritaire, affirme Randy Huffman, Ph. D., chef de la salubrité des aliments et de la durabilité chez les Aliments Maple Leaf. En formant un partenariat avec STOP Alliance pour le symposium de 2021, nous avons tiré parti de la puissance des anecdotes pour comprendre quelles sont les répercussions des maladies d'origine alimentaire en écoutant des personnes qui ont été directement et tragiquement touchées. Par cet effort, nous espérons inspirer tous ceux et celles qui participent à la production alimentaire à poursuivre cette lutte afin de réduire et finalement, éliminer les maladies d'origine alimentaire. »

Vous pouvez consulter la liste complète des conférenciers de cette année ici.

La date du Symposium sur la salubrité alimentaire des Aliments Maple Leaf de l'an prochain sera annoncée sous peu. Pour obtenir des renseignements sur le symposium de 2022, visitez : https://www.mapleleaffoods.com/fr/salubrite-alimentaire/.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Liens connexes : https://www.mapleleaffoods.com/fr/

À propos Alliance to Stop Foodborne Illness

Alliance to Stop Foodborne Illness est une initiative de Stop Foodborne Illness (STOP), d'entreprises alimentaires chefs de file et d'organismes qui se sont engagés envers l'objectif de prévenir les maladies d'origine alimentaire en utilisant des histoires personnelles convaincantes de personnes et de familles qui ont été victimes d'une grave maladie d'origine alimentaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: https://stopfoodborneillness.org/alliance-to-stop-foodborne-illness/.

