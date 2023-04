L'entreprise a également été honorée pour la sécurité des travailleurs et ses réalisations environnementales

MISSISSAUGA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Hier, les Aliments Maple Leaf (TSX : MFI) a remporté le premier prix de Diversité, équité et inclusion du North American Meat Institute (« Institut Nord-Américain de la viande »). Le prix a été décerné au cours du congrès de l'institut, Environmental, Labor and Safety+, qui a eu lieu à Carlsbad, en Californie.

En outre, les Aliments Maple Leaf a reçu des prix de 2022 pour la sécurité des travailleurs pour quatre usines de transformation au Canada et un prix de reconnaissance environnementale de niveau 3 pour 2022.

« C'est avec humilité que nous recevons les prix de l'institut, étant donné qu'ils sont directement liés à notre vision d'être l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre, affirme Curtis Frank, président et chef de l'Exploitation chez les Aliments Maple Leaf. La création d'un milieu de travail inclusif et sécuritaire où tous les membres de notre équipe peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et la protection de notre planète correspondent aux Valeurs de leadership de Maple Leaf. Par conséquent, ces prix ont pour nous une importance fort significative. »

Diversité, équité et inclusion

Les Aliments Maple Leaf a reçu le prix de Diversité, équité et inclusion décerné pour la première fois par NAMI pour la vision complète de diversité, d'équité et d'inclusion et la feuille de route stratégique de l'entreprise. Cette dernière a défini son moyen de mesurer le progrès, a augmenté la diversité de sa main-d'œuvre et a mesuré la satisfaction de son personnel au moyen de questions détaillées sur l'engagement dans le cadre de son sondage d'employés.

« Le fait de recevoir le premier prix pour la Diversité, l'équité et l'inclusion est un honneur prodigieux, explique Jumoke Fagbemi, vice-présidente principale des Ressources humaines. Cette reconnaissance témoigne de notre culture et notre personnel qui, par son dévouement, sa curiosité et son engagement, fait de notre entreprise un lieu de travail inclusif. Nous savons que nous sommes plus forts lorsque les gens se sentent acceptés et appréciés tels qu'ils sont et pour ce qu'ils contribuent au lieu de travail. »

Sécurité des travailleurs

Les Aliments Maple Leaf s'est engagée à être un chef de file mondial de la sécurité au travail et le dossier de l'entreprise en matière de sécurité figure parmi les meilleurs de l'industrie.

L'entreprise a reçu le prix d'honneur de NAMI le plus élevé pour ses réalisations en sécurité des travailleurs à trois usines : son établissement de transformation du porc à Brandon, au Manitoba, son installation de mise en conserve à Mississauga, en Ontario et son usine de transformation de Courtney Park à Mississauga, en Ontario. Les Aliments Maple Leaf a également reçu un prix de mérite pour son installation de viandes préparées Parma à Laval, au Québec.

Environnement

Les Aliments Maple Leaf s'est méritée un prix de reconnaissance environnementale de niveau 3 de NAMI pour l'usine de viandes préparées Heritage à Hamilton, en Ontario. Ce prix au deuxième niveau de reconnaissance le plus élevé reconnaît le dévouement de Maple Leaf à l'égard de son amélioration continue sur le plan environnemental qui se traduit par l'élaboration et la mise en œuvre de ses Systèmes de gestion environnementale (SGE).

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

