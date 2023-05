TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (la « Société ») (TSX: MFI) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté l'avis déposé par la Société concernant l'établissement d'un programme d'offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (OPRCN).

Ce programme d'OPRCN commencera le 25 mai 2023 et se terminera le 24 mai 2024 ou à toute date antérieure à laquelle la Société pourrait effectuer ses acquisitions conformément à un avis d'intention déposé auprès de la TSX. Dans le cadre du programme d'OPRCN, la Société est autorisée à racheter jusqu'à 7 200 000 de ses actions ordinaires (sur les 121 974 702 actions ordinaires en circulation en date du 15 mai 2023), ce qui représente environ 10 % du flottant en date du 15 mai 2023, par voie d'achats dans le cours normal des activités effectués par l'entremise de la TSX ou d'autres systèmes commerciaux canadiens. Le volume quotidien moyen des transactions pour les six mois se terminant le 28 avril 2023 était de 225 015 actions ordinaires. Les actions ordinaires achetées par la Société seront annulées. Conformément aux conditions d'une précédente OPRCN approuvée par la TSX le 19 mai 2022, la Société a été autorisée à racheter jusqu'à 7 500 000 actions. La société a racheté pour annulation un total de 3 111 700 actions ordinaires par l'intermédiaire de la TSX et d'autres systèmes commerciaux canadiens pendant cette OPRCN à un prix moyen pondéré de 24,0016 $ par action au cours de la période commençant le 25 mai 2022 et se terminant le 24 mai 2023.

Lorsqu'elle a décidé d'établir l'OPRCN, la Société estimait que le prix du marché des actions ordinaires pouvait, de temps à autre, ne pas refléter pleinement leur valeur et que, par conséquent, l'achat des actions ordinaires serait dans l'intérêt fondamental de la Société et constituerait une utilisation attrayante et appropriée des fonds disponibles.

Les achats seront effectués par la Société conformément aux exigences de la TSX et le prix que la Société paiera pour ces actions ordinaires sera le prix du marché de ces actions ordinaires au moment de l'acquisition, ou tout autre prix autorisé par la TSX. Les actions seront rachetées à la discrétion de la direction, sous réserve des lois applicables. Aux fins des règles de la TSX, un maximum de 56 253 actions ordinaires peut être acheté par jour par la Société en vertu de l'offre, sauf si les achats sont effectués en conformité avec l'exception relative aux achats de blocs selon les règles de la TSX.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMC, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des renseignements prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés concernant l'achat futur d'actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCN. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et concernent des hypothèses et des risques et incertitudes difficiles à prévoir. Plusieurs de ces hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le document que la Société a déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et consultable sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont explicites, implicites ou prévus dans les renseignements prospectifs, et il n'y a aucune assurance que des actions ordinaires seront achetées dans le cadre de l'OPRCN. Maple Leaf n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective, et décline expressément toute obligation de cette nature, en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf lorsque la loi l'exige.

