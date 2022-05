L'entreprise fait progresser sa vision de devenir l'entreprise de protéines la plus durable sur terre

MISSISSAUGA, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, a publié son Rapport de 2021 sur la durabilité qui souligne les initiatives, les jalons et les réalisations clés de l'entreprise en 2021, sur son parcours pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.

En dépit des défis mondiaux persistants posés par la pandémie à COVID-19, en 2021, les Aliments Maple Leaf a fait progresser ses objectifs en matière de durabilité et fait de remarquables progrès afin de créer de Meilleurs aliments, de Meilleurs soins, de Meilleures collectivités et une Meilleure planète.

Célébrant sa deuxième année en tant que la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, les Aliments Maple Leaf a continué à avancer sur son parcours vers la durabilité en progressant vers ses objectifs environnementaux de réduction de 50 % d'ici 2025 en appuyant la pratique agricole régénératrice sur 20 000 acres de terre agricole, en terminant 100 % de la conversion des espaces pour truies de l'entreprise au système de logement libre de pointe de Maple Leaf et en dépassant ses cibles internes annuelles de salubrité et de qualité des aliments.

En 2021, l'entreprise a aussi dévoilé une stratégie du personnel répartie sur plusieurs années afin de renforcer et de miser sur les talents de ses employés en mettant l'accent sur des domaines qui aideront à réaliser son mandat et sa vision. Le plan identifie quatre piliers et de multiples initiatives destinées à renforcer la culture de l'entreprise, habiliter le perfectionnement de son personnel et créer un environnement propice à l'épanouissement de tous.

« Les efforts que nous déployons pour combattre le changement climatique font partie de l'âme de notre entreprise et se poursuivent, car notre sentiment d'urgence s'amplifie, affirme Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Nous sommes fiers de nos réalisations de 2021, mais nous savons que nous devons en faire encore plus. Notre vision de durabilité inébranlable nous guide pour offrir la valeur partagée que nous avons promise à tous nos intervenants, y compris la planète. »

Le programme de durabilité des Aliments Maple Leaf est construit sur quatre piliers directeurs - de Meilleurs aliments, de Meilleurs soins, de Meilleures collectivités et une Meilleure planète. Les faits saillants du Rapport de 2021 sur la durabilité comprennent :

De meilleurs aliments

En 2021, les Aliments Maple Leaf a continué à offrir de délicieux aliments aux ingrédients naturels et une meilleure nutrition en lançant l'allégation « sans sucre » sur l'emballage du Bacon naturel Maple Leaf®. L'entreprise a continué à accélérer ses efforts de recherche et développement dans un canal d'innovation de produits, dont plusieurs nouvelles familles de produits actuellement en cours de développement sous les marques des Aliments Maple Leaf et des travaux complémentaires en marche afin de faire progresser ses allégations sur l'emballage de la marque Maple Leaf®.

En 2021, les marques de protéines à base végétale de l'entreprise, Lightlife® et Field RoastMD, ont connu d'importantes rénovations de conceptions de produits et d'emballages qui reflètent les mandats révisés des marques. Par conséquent, tous les produits Lightlife® et Field RoastMD sont certifiés végétaliens à 100 % et sont sur la bonne voie pour être à 100 % Projet sans OGM vérifié.

De meilleurs soins

2021 fut une année capitale pour le programme des Soins des animaux des Aliments Maple Leaf, étant donné que l'entreprise a accompli sa promesse de convertir toutes les porcheries de truies qui lui appartiennent au système de logement libre de pointe pour les truies de Maple Leaf. Le logement libre optimisé de l'entreprise a été conçu spécialement pour soutenir les truies en les laissant choisir quand manger, jouer, socialiser et se reposer. Cette liberté améliore considérablement leur bien-être et permet à Maple Leaf de s'adonner à une bonne gérance animale dans un milieu peu propice au stress, offrant ainsi une plus grande satisfaction au travail.

En 2021, les Aliments Maple Leaf a continué à implanter dans ses poulaillers des enrichissements qui soutiennent les comportements naturels des poulets, notamment de picorer, se percher et se cacher. Le déploiement de ces enrichissements se poursuivra dans l'ensemble des poulaillers de l'entreprise.

De meilleures collectivités

Bâtir de meilleures collectivités est une priorité pour les Aliments Maple Leaf, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des murs de l'entreprise. En 2021, le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire (« le Centre ») a célébré son cinquième anniversaire, alors qu'il poursuit son travail d'identification et se fait le champion de solutions systémiques pour réduire l'insécurité alimentaire. En 2021, le Centre a mené une campagne nationale de sensibilisation sur les choix que les gens sont forcés de faire lorsqu'ils vivent dans l'insécurité alimentaire - comme choisir entre acheter des aliments pour leur famille ou chauffer leur maison. Elle a aussi lancé une campagne d'envoi de lettres exhortant le gouvernement fédéral à établir un objectif pour réduire l'insécurité alimentaire de 50 % d'ici 2030.

Pour la collectivité au sein de Maple Leaf, l'entreprise a continué à fournir un soutien virtuel de la santé mentale pour son personnel tout au long de 2021 en offrant de la thérapie numérique, en accueillant des spécialistes pour discuter et fournir des outils pour la santé mentale et le bien-être et en offrant des cours de conditionnement physique avec des instructeurs professionnels.

En 2021, les Aliments Maple Leaf a poursuivi son engagement incessant de créer les lieux de travail les plus sécuritaires - elle a réalisé un taux de l'ensemble des incidents enregistrables en tête de l'industrie, soit de 0,48, et 34 de ses établissements n'ont eu aucune blessure.

Une meilleure planète

En tant qu'entreprise carboneutre qui s'engage à atteindre des cibles basées sur la science, en 2021, les Aliments Maple Leaf s'est concentrée sur le potentiel de capture du carbone de l'atmosphère qu'offre l'agriculture régénératrice qui remet et conserve le carbone dans le sol. Maple Leaf s'est associée à une entreprise canadienne d'engrais, Nutrien, afin d'augmenter la portée d'un projet qui stimule et instruit les agriculteurs dans des régions où les Maple Leaf s'approvisionne en céréales, afin qu'ils adoptent des pratiques d'agriculture régénératrice. En 2021, le projet s'étendait sur environ 20 000 acres de terre agricole au Manitoba et en Saskatchewan, et l'entreprise prévoit en augmenter l'ampleur à 100 000 acres en 2022. En outre, les Aliments Maple Leaf a continué à collaborer avec Indigo Ag où elle a l'intention d'acheter des crédits carbone certifiés par l'entremise de son programme de crédits de carbone qui récompense individuellement les agriculteurs pour avoir adopté des pratiques d'agriculture régénératrice qui améliorent la biodiversité, la santé du sol et la séquestration du carbone.

Au fur et à mesure que les Aliments Maple Leaf a progressé vers ses objectifs environnementaux de réduction de 50 % d'ici 2025, elle a réduit l'intensité de son électricité de 21,8 %, de son gaz naturel de 18,7 % et de son eau de 21,4 % depuis 2014, celle du gaspillage alimentaire de 33,3 % depuis 2016 et elle a réalisé un de détournement des déchets des sites d'enfouissement de 92,7 % pour l'ensemble de l'entreprise.

Pour en apprendre davantage sur la durabilité chez les Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/durabilité

Énoncés prospectifs

Le présent document pourrait contenir de « l'information prospective » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés concernant les buts, le rendement et les objectifs de durabilité de l'entreprise. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et mettent en jeu des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir. Certains de ces risques, hypothèses et incertitudes sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens qui peuvent être consultés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats exprimés de façon explicite ou implicite ou prévus dans une telle information prospective et il n'y a aucune assurance que des actions ordinaires seront achetées dans le cadre du programme d'OPRCN. Maple Leaf n'a pas l'intention de mettre à jour les renseignements prospectifs et décline expressément toute obligation de cette nature, en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

