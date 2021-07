Tout au long des défis qui se sont présentés en 2020, les Aliments Maple Leaf est restée déterminée à être un chef de file en matière de durabilité, compte tenu du rôle immense et essentiel que joue le secteur des protéines afin de nourrir des milliards de personnes, ainsi que des ressources nécessaires pour créer des produits alimentaires riches en nutriments. Tout an accordant la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de son approvisionnement alimentaire, l'entreprise a fait la promotion d'un système alimentaire plus durable et de l'augmentation du soutien offert dans les collectivités où elle exerce ses activités. L'entreprise a réalisé des progrès importants dans l'amélioration du soutien en santé mentale qu'elle offre à ses employés, le développement de sa stratégie en matière de diversité et d'inclusion, l'élaboration de son programme de bien-être animal de calibre mondial et l'atteinte de ses objectifs environnementaux. Les Aliments Maple Leaf a aussi célébré le premier anniversaire de son statut de première grande entreprise du secteur alimentaire au monde à devenir neutre en carbone. L'entreprise est fière de s'être classée au deuxième rang à l'indice des producteurs de protéines Coller-FAIRR parmi 60 des plus grandes sociétés ouvertes de fabrication de produits de protéines au monde et d'avoir été désignée l'un des trois seuls investissements à faible risque figurant à l'indice.

« La production alimentaire a acquis une signification encore plus importante lorsqu'il a fallu nourrir notre nation perturbée. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant que les Aliments Maple Leaf dispose d'un programme de durabilité fort et évolué, axé sur de meilleurs aliments, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète, a affirmé Michael McCain, président et chef de la direction. Ensemble, ces engagements en matière de durabilité ont orienté notre réponse aux événements exceptionnels de 2020. Ils nous ont permis de garder le cap sur la vision et les valeurs des Aliments Maple Leaf. »

Le programme de durabilité des Aliments Maple Leaf s'appuie sur quatre piliers : de meilleurs aliments, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète. Voici les faits saillants du rapport de 2020 sur la durabilité :

De meilleurs aliments

Les Aliments Maple Leaf a continué de réduire les ingrédients artificiels et l'usage d'antibiotiques et d'améliorer la salubrité alimentaire. En 2020, l'entreprise a ajouté des trousses de dîner familial à la gamme de produits Greenfield Élevés sans antibiotiques et lancé la marque biologique PrimeMD et les saucisses Natural Top Dogs de Maple LeafMD sans agent de remplissage, devenant ainsi un chef de file du mouvement pour des aliments plus vrais.

Les Aliments Maple Leaf a pour priorité d'innover dans le domaine des produits à base de protéines végétales. En 2020, l'entreprise a repositionné sa marque LightlifeMD en tant que choix sain et nourrissant ainsi que ses produits Field RoastMD Grain Meat Co. comme des substituts de viande savoureux et audacieux s'adressant aux consommateurs qui souhaitent diversifier leurs sources de protéines. La salubrité et la qualité des aliments sont aussi des aspects essentiels pour les Aliments Maple Leaf. En 2020, l'entreprise a dépassé ses objectifs de rendement en matière de taux d'incidents liés à la salubrité alimentaire (de 41 pour cent) et de taux d'incidents liés à la qualité (de 63 pour cent), ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à produire des aliments sûrs, savoureux et de haute qualité.

De meilleurs soins

Les Aliments Maple Leaf a réalisé des progrès importants dans l'élaboration de son programme de bien-être animal de calibre mondial. À la fin de 2020, l'entreprise avait fait passer 87 pour cent de ses compartiments pour truies à son système de logement libre de pointe et installé des améliorations environnementales, par exemple des jouets indestructibles, dans toutes les porcheries destinées aux truies et aux porcs en croissance et les pouponnières qui ont été converties au système de logement libre de pointe. L'entreprise a aussi ajouté cinq remorques à volailles à ambiance contrôlée à sa flotte de véhicules en Alberta et a lancé le programme de contrôle environnemental numérique en temps réel des remorques à volailles SafeFlight dans ses installations albertaines, puis a étendu la mise en œuvre du programme dans ses installations ontariennes. Pour assurer la surveillance et l'amélioration continue des soins offerts aux animaux, l'entreprise a mis en place une vidéosurveillance dans la totalité de ses couvoirs et de ses usines de transformation.

De meilleures collectivités

L'insécurité alimentaire est un enjeu social déterminant qui a une incidence sur la santé et le potentiel scolaire et économique, et qui touche de façon disproportionnée les communautés racisées. En 2020, les Aliments Maple Leaf a mené la campagne #ApartTogether, qui a généré presque 600 000 $ de dons destinés au Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire et permis de verser plus de 2 M$ pour favoriser l'accès au soutien alimentaire d'urgence et de donner plus de 2,5 M$ en produits sains à des organismes qui viennent en aide aux personnes dans le besoin, soit une hausse de 67 pour cent par rapport à 2019.

Les Aliments Maple Leaf est déterminée à établir une culture et un environnement de travail qui assurent la sécurité des employés, récompensent l'excellence et privilégient l'inclusion et la diversité. La sécurité des employés est une priorité importante de l'entreprise. En 2020, celle-ci a affiché un taux total d'incidents enregistrables de 0,48 et un taux de jours d'absence, d'activités restreintes ou de transferts de 0,24. Trente-deux établissements des Aliments Maple Leaf n'ont affiché aucune blessure entraînant une perte de temps et 23 de ces établissements étaient de fiers membres du Club des héros de la sécurité de l'entreprise. L'entreprise a annoncé son plan d'action pour la diversité et l'inclusion en 2020, qui décrit une démarche complète pour éliminer les obstacles systémiques et culturels et pour établir un environnement où tout le monde a les mêmes chances de s'épanouir. En 2020, 38 pour cent des gestionnaires et 32 pour cent des directeurs étaient des femmes. Puisque l'entreprise considère que la santé mentale des membres de l'équipe est tout aussi importante que leur bien-être physique, elle a offert une formation sur la santé mentale à 88 pour cent de ses gestionnaires de personnel.

Une meilleure planète

Le 7 novembre 2020, les Aliments Maple Leaf a célébré le premier anniversaire de son statut de première grande entreprise du secteur alimentaire au monde à devenir neutre en carbone et de première entreprise canadienne à fixer des objectifs fondés sur la science. À la fin de 2020, l'entreprise avait réduit son empreinte environnementale de 25,9 pour cent pour l'électricité, de 19,5 pour cent pour le gaz naturel, de 21,6 pour cent pour l'eau (par rapport à 2014), de 12,1 pour cent pour les déchets solides (par rapport à 2015) et de 30,9 pour cent pour le gaspillage alimentaire (par rapport à 2016). Elle a aussi détourné 91,6 pour cent des déchets qui seraient habituellement acheminés dans les dépotoirs.

Prouvant que la durabilité et la prospérité de l'entreprise ne sont pas des objectifs incompatibles, les Aliments Maple Leaf a participé au premier prêt lié à la durabilité au Canada, un partenariat entre neuf banques mondiales qui permet à l'entreprise de profiter de taux d'intérêts inférieurs si elle atteint certains objectifs de durabilité et maintient sa carboneutralité. L'entreprise a aussi établi à l'interne un « prix du carbone » qui oriente toutes les décisions relatives aux immobilisations et une calculatrice de carbone qui tient compte du coût du carbone dans toutes les demandes d'affectation de fonds et dans tous les calculs du rendement de l'actif net. De plus, l'entreprise a achevé ses efforts visant à réduire les déchets de plastique dans le cadre de sa stratégie d'emballage durable et a lancé son emballage pour la gamme de produits Apprêtez et savourez avec Halopack, une solution écologique qui utilise du carton recyclé à 90 % et 83 % moins de plastique*. En tant que chef de file en matière de durabilité, les Aliments Maple Leaf est devenue un signataire fondateur du Pacte canadien sur les plastiques et s'est associée à d'autres entreprises canadiennes de premier plan pour inciter les entreprises à prendre des mesures sur le plan climatique.

* Par rapport à un plateau traditionnel en polystyrène choc

Pour en apprendre plus sur la durabilité aux Aliments Maple Leaf, visitez :

mapleleaffoods.com/durabilite

Pour en apprendre plus sur les marques des Aliments Maple Leaf, visitez :

mapleleaffoods.com

Pour en apprendre plus sur les programmes de compensation des émissions de carbone des Aliments Maple Leaf, visitez :

https://mapleleaf.worksclient.ca/wp-content/uploads/2019/11/Maple-Leaf-Foods-Carbon-Projects-Fact-Sheet.pdf

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

