MISSISSAUGA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) a publié aujourd'hui son premier rapport annuel intégré regroupant dans un seul et même document ses résultats financiers et de durabilité pour l'année 2022. Ce type de production de rapport démontre plus clairement la relation entre les initiatives de l'entreprise en matière de durabilité, sa stratégie commerciale et ses résultats, et offre une vision plus holistique de la façon dont la durabilité est ancrée dans l'ensemble des aspects des activités de l'entreprise ainsi que dans son engagement envers la création d'une valeur partagée au fil du temps grâce à une action stratégique, au leadership et à la transparence.

Dans sa lettre d'ouverture destinée aux parties prenantes, Michael McCain, président-directeur du conseil d'administration et chef de la direction, revient sur l'année 2022 et les défis créés par un monde postpandémique caractérisé par l'hyperinflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les défis liés à la main-d'œuvre et la crise climatique persistante de plus en plus grave.

« Ces pressions ont mis notre résilience et notre optimisme à l'épreuve. Pourtant, je reste optimiste : je reste concentré sur les initiatives à long terme, je sais que les valeurs fondamentales de notre entreprise sont solides, et j'ai la certitude que nous réussirons à mesure que nous mettrons en œuvre notre stratégie », a affirmé Michael McCain. « Les Nations Unies nous ont mis en garde : nous sommes sur la voie de connaître un désastre humain sans précédent si nous n'entreprenons pas de changements rapides, profonds et inédits dans tous les aspects de notre société. Nous utilisons notre voix et nos actions pour changer la donne. »

Vision de durabilité

La vision d'Aliments Maple Leaf est de devenir l'entreprise de protéines la plus durable au monde. Cette vision s'appuie sur quatre piliers directeurs : de meilleurs aliments, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète. Sur la base de ces piliers, l'entreprise effectue un suivi des progrès réalisés en vue de parvenir à sa vision, ainsi que des objectifs et étapes définis en cours de route.

De meilleurs aliments : En 2022, les Aliments Maple Leaf ont continué d'afficher une bonne performance en matière de salubrité alimentaire, en s'appuyant sur la philosophie selon laquelle on gère ce que l'on mesure. Les Aliments Maple Leaf a établi le taux d'incidents de salubrité alimentaire (TISA) et le taux d'incidents de qualité (TIQ) calculés chaque mois pour chaque établissement de production selon les indicateurs de rendement clés. En 2022, l'entreprise a dépassé son objectif TISA de 42 % et son objectif TIQ de 36 %. Ces résultats sont le reflet du dévouement et de l'engagement des membres de l'équipe de Promesse de salubrité alimentaire des Aliments Maple Leaf.

L'entreprise a également établi un paramètre de rendement du signalement d'incident d'assainissement afin d'évaluer l'efficacité des programmes et des procédés d'assainissement. À la fin de l'année 2022, le paramètre de rendement du signalement d'incident d'assainissement à l'échelle de l'entreprise avait augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente et de 69 % par rapport à l'année de référence de 2019. En outre, la plus grande usine de viandes préparées de l'entreprise, située à Hamilton, en Ontario, été nommée Site of the Year for the Americas (« site de l'année pour les Amériques ») par Brand Reputation Compliance Global Standards (BRCGS), ou Normes internationales de conformité sur la réputation des marques, un organisme de normalisation de la salubrité et la qualité des aliments mondialement respecté. Cette distinction a validé le travail acharné accompli par l'équipe pour atteindre les plus hauts niveaux de performance en matière de salubrité alimentaire.

De meilleurs soins : Les Aliments Maple Leaf est profondément engagée en faveur de la réduction de l'utilisation d'antibiotiques en production animale tout en reconnaissant l'importance de fournir aux animaux les traitements nécessaires à leur bien-être. En 2022, l'utilisation d'antibiotiques chez les porcs élevés par Maple Leaf a poursuivi sa tendance à la baisse. Depuis 2014, l'entreprise a réduit son utilisation d'antibiotiques de 99,1 % dans l'ensemble de ses activités de production porcine.

L'ouverture de la nouvelle usine de volaille ultramoderne de Maple Leaf, à London, en Ontario, a permis la mise en œuvre d'une nouvelle série d'améliorations en matière de bien-être animal, notamment l'utilisation plus répandue de l'étourdissement sous atmosphère contrôlée, des locaux d'attente dans un environnement protégé pour les poulets et des lumières bleues spéciales ayant un effet calmant sur les volailles.

De meilleures collectivités : Les Aliments Maple Leaf est fermement engagée en faveur de la réduction de l'insécurité alimentaire au Canada. Le Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire s'est fixé l'objectif audacieux de réduire de moitié l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030 et œuvre en ce sens en préconisant des solutions systémiques par l'intermédiaire du Centre de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire. Au cours des six dernières années, le Centre a noué des relations étroites avec des leaders éclairés du travail dans le secteur de l'insécurité alimentaire et s'est engagé à verser plus de 10,5 millions de dollars à près de 27 initiatives de part et d'autre du pays. Le Centre a également mené des activités de sensibilisation auprès de la population canadienne et œuvré au changement social.

En 2017, les Aliments Maple Leaf s'est fixé comme objectif de parvenir à un équilibre hommes-femmes aux postes de direction d'ici cinq ans. À la fin de l'année 2022, les femmes occupaient 39 % des postes de direction et de niveau supérieur. Bien que ce résultat soit inférieur à l'objectif de 50 %, 39 % des postes de direction étaient occupés par des femmes et les Aliments Maple Leaf s'engage à poursuivre ses efforts en ce sens.

Prendre soin des gens, notamment en veillant à leur sécurité et à leur bien-être, est une priorité essentielle pour les Aliments Maple Leaf. L'entreprise a affiché un rendement de calibre mondial en matière de santé et sécurité au travail ces cinq dernières années dans le secteur de la fabrication en Amérique du Nord selon le United States Bureau of Labor Statistics. En 2022, l'entreprise a réalisé un taux de l'ensemble des incidents enregistrables de 0,40, une amélioration de 93,6 % par rapport à notre année de référence de 2012, et n'a pas déploré d'accident mortel depuis plus de 10 ans. La santé mentale constitue également une priorité pour les Aliments Maple Leaf, et au cours de l'année 2022, l'entreprise a continué de s'appuyer sur la combinaison de la formation, de la sensibilisation, des programmes et des avantages offerts aux membres de l'équipe. L'entreprise a reçu une récompense pour « meilleure contribution à la santé mentale sur le lieu de travail » (Best Contribution to Mental Health in the Workplace) de TalentEgg.

Meilleure planète : En 2022, la performance environnementale de Maple Leaf a largement plafonné en raison de plusieurs facteurs exacerbés par l'environnement postpandémique, par la mise en service et le démarrage de quatre nouvelles installations et agrandissements situés en Ontario, au Manitoba et en Indiana qui ont consommé des ressources sans produire de produits, ce qui a faussé les résultats en matière d'intensité. Une équipe d'excellence opérationnelle a été déployée; son mandat était d'exploiter les possibilités de réduction et d'optimisation, et d'explorer les technologies de réduction des gaz à effet de serre à fort impact qui ont le potentiel d'accélérer de manière significative les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs de l'entreprise.

Cette année, les Aliments Maple Leaf ont poursuivi leur partenariat avec Nutrien afin d'inciter les agriculteurs qui fournissent des aliments à leurs animaux à mettre en œuvre des pratiques d'agriculture régénératrice dans leurs exploitations. La superficie des terres cultivées dans le cadre de ce programme est passée de 20 000 acres en 2021 à 100 000 acres en 2022. Les Aliments Maple Leaf considère l'agriculture régénératrice comme une solution durable et naturelle afin de réduire les répercussions environnementales de sa chaîne d'approvisionnement, d'améliorer la biodiversité et la santé des sols, d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et de protéger les paysages. Il s'agit d'un domaine prioritaire que Maple Leaf doit continuer à développer et qui joue un rôle majeur dans la sélection de possibilités significatives et crédibles de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre de la stratégie globale de l'entreprise.

Cette année, les Aliments Maple Leaf ont réduit considérablement la quantité d'emballages utilisés et est parvenue à rendre les emballages en plastique plus recyclables, sans compromettre la salubrité alimentaire. L'entreprise incorpore également un contenu recyclable et recyclé après consommation dans ses emballages. Les Aliments Maple Leaf a réussi à réaliser la recyclabilité et à utiliser du contenu recyclé postconsommation dans 100 % des produits fabriqués au sein de sa nouvelle usine de volaille de London, qui sont présentés dans des barquettes recyclables à 100 % faites à 95 % de contenu recyclé postconsommation. En outre, les barquettes recyclables à 100 % faites à 95 % de contenu recyclé postconsommation sont utilisées pour les hauts de cuisse de poulet biologique désossés sans peau Prime de Maple Leaf®, les burgers à base végétale LightlifeMC et le porc frais GreenfieldMC. L'entreprise utilise également les barquettes recyclables à 100 % pour les trousses-repas Grab N' Snack Schneiders® et notre plateau de charcuterie artisanale Schneiders®.

Pour en savoir plus à propos des efforts de durabilité de Maple Leaf ainsi que ses résultats financiers, visitez le site www.MapleLeafFoods.com.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

