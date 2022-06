Les Aliments Maple Leaf prolonge sa facilité de crédit de deux milliards de dollars existante liée au développement durable

TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 30 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé qu'elle a conclu une prolongation de sa facilité de crédit existante de deux milliards de dollars liée au développement durable avec son consortium financier existant. La facilité de crédit est constituée d'une ligne de crédit consenti renouvelable non garantie de 1,3 milliards de dollars CA venant à échéance le 29 juin 2027 et deux facilités à terme existantes non garanties de 265,0 millions de dollars US et 350,0 millions de dollars CA venant respectivement à échéance le 29 juin 2027 et le 29 juin 2026.

« Il y a trois ans, nous avons lancé le premier prêt lié au développement durable au Canada, affirme Geert Verellen, chef des finances. En prolongeant la facilité de crédit, non seulement continuons-nous à intégrer les engagements des Aliments Maple Leaf à l'égard de la durabilité dans tous les aspects de nos activités, mais nous concrétisons également notre accès au capital alors que nous terminons des projets à brève échéance, tels que notre installation de volaille à la fine pointe de la technologie à London, en Ontario, et nous nous plaçons dans une situation qui nous permettra de tirer parti des possibilités de croissance futures. »

Les mesures liées à la durabilité intégrées dans la facilité de crédit se composent de cibles écologiques annuelles influencées directement par les actions de Maple Leaf. Ces cibles comprennent les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation d'électricité, l'utilisation d'eau et les déchets solides produits. Maple Leaf pourrait être exposée à des ajustements de prix positifs ou négatifs sur les écarts de crédit utilisés et à des droits d'usage basés sur son rendement par rapport aux cibles qui ont été établies.

La nouvelle facilité porte intérêt à des taux fondés sur les taux d'intérêt à court terme et est destinée à satisfaire aux besoins de financement de l'entreprise pour terminer son installation de volaille de pointe à London, en Ontario, en plus de fournir des niveaux de liquidité appropriés pour l'entreprise et pour les besoins corporatifs généraux.

Le consortium de prêteurs offrant cette nouvelle facilité de crédit se compose de neuf institutions financières, avec la BMO Marchés des capitaux agissant comme teneuse de livre exclusive et agente de structuration du développement durable, et la BMO Marchés des capitaux, la RBC, la Banque Scotia, la CIBC et la Rabobank Canada à titre de coarrangeuses principales. Quatre autres prêteurs ont aussi participé.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs de la société ainsi que des énoncés liés aux opinions, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la société. L'information prospective spécifique figurant dans le présent document comprend, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la construction de nouvelles installations de fabrication; aux sources de fonds visant à satisfaire aux exigences opérationnelles continues; aux dépenses d'investissement et aux attentes relatives aux dépenses en capital. Des termes comme « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « croire », « chercher », « estimer » et leurs dérivés ou d'autres expressions semblables signalent des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir, y compris, entre autres : l'impact du service de la dette de la société et la conformité aux obligations relatives à la dette et autres. Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

