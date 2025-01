TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « Société ») (TSX: MFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à la 28e Conférence annuelle à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Ouest de la Banque CIBC, qui aura lieu à Whistler, en Colombie-Britannique, du 22 au 24 janvier 2025.

Curtis Frank, chef de la direction et président des Aliments Maple Leaf, et Dennis Organ, président, Complexe porcin et nouveau chef de la direction de Canada Packers, participeront à une discussion informelle animée par Mark Petrie, analyste de la Banque CIBC, à compter de 14 h 05 HNP (17 h 05 HNE), le jeudi 23 janvier 2025. Il est possible d'accéder à une retransmission de la discussion informelle à l'adresse https://cibcvirtual.com/cibcwestern2025ps à l'heure de présentation prévue.

Un enregistrement audio de la discussion informelle sera disponible dans les sept jours suivant l'événement, dans la section « Événements et présentations » du site Web des Aliments Maple Leaf à l'adresse https://www.mapleleaffoods.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/.

