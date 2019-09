Les Aliments Maple Leaf nomme Casey Richards vice-président principal de Marketing et innovation

MISSISSAUGA, ON, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a nommé Casey Richards vice-président principal de Marketing et innovation.

Monsieur Richards assumera le leadership global de la gamme de marques de Maple Leaf et dirigera les efforts d'innovation de l'entreprise, tout en continuant à coordonner les activités entourant les produits de pâtisserie. En outre, il joindra les rangs de l'équipe de la haute direction des Aliments Maple Leaf.

Monsieur Richards a tout récemment été le vice-président et directeur général de l'entreprise pour les produits de pâtisserie, un poste qu'il a entrepris en 2017 après deux décennies à acquérir de l'expérience en marketing et en gestion intermédiaire au service d'entreprises alimentaires américaines chefs de file. M. Richards est un spécialiste de marketing de marques chevronné et accompli qui possède un sens aigu des affaires et une expérience attestée de réussite en stratégie, valorisation de la marque, innovation et gestion intermédiaire.

« Depuis son arrivée chez les Aliments Maple Leaf, Casey a démontré une agilité de leadership remarquable au sein de notre entreprise, affirme Curtis Frank, chef de l'exploitation, Aliments Maple Leaf. Son expérience approfondie et étendue en gestion intermédiaire et en matière de biens de consommation emballés représentera un atout précieux pour appuyer l'exécution de notre plan stratégique. Casey jouera aussi un rôle essentiel en aidant les Aliments Maple Leaf à réaliser notre ambition, soit celle de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. »

Avant de se joindre aux Aliments Maple Leaf, Casey a dirigé la marque Marie Callender de ConAgra Foods qui est devenue le plus grand vendeur de ConAgra avec plus d'un milliard de dollars de vente au détail. Il a également occupé des postes de gestion clés de marques emblématiques chez General Mills et Nestlé, notamment Cheerios, Totino's et Green Giant.

Casey est titulaire d'un baccalauréat en Sciences d'administration des affaires et de marketing de l'Université Brigham Young. De plus, il a obtenu une maîtrise en Administration des affaires de la Booth School of Business de l'Université de Chicago où il termina en tête de sa classe.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États‑Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: veuillez communiquer avec le 1 888 995‑5030 ou media.hotline@mapleleaf.com, mapleleaffoods.com

Related Links

http://www.mapleleaf.ca