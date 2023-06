TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), une emblématique société canadienne de produits alimentaires de marque, annonce aujourd'hui la modification de sa facilité de crédit liée au développement durable. Comprenant l'ajout d'une tranche de prêt à terme d'un an de 400 millions de dollars, ces changements fourniront à la société des liquidités supplémentaires à court terme et une certaine flexibilité dans un contexte où elle continue d'accroître la production dans ses trois nouvelles usines de calibre mondial, mises en service au cours des 18 derniers mois. À mesure que ses activités de fabrication atteindront leur rythme de croisière, la société se concentrera sur la réduction de ses niveaux d'endettement. Cette augmentation de la capacité d'emprunt vise à fournir des liquidités à court terme et n'est pas destinée à financer de nouveaux projets d'investissement dans la croissance.

La facilité de crédit modifiée s'élève désormais à 2,4 G$. Elle comprend une ligne de crédit renouvelable engagée et non garantie de 1,3 G$ CA échéant le 29 juin 2027 ainsi que trois facilités de crédit à terme engagées et non garanties : une de 265 M$ US échéant le 29 juin 2027, une de 350 M$ CA échéant le 29 juin 2026 et une de 400 M$ CA échéant le 20 juin 2024.

Elle porte intérêt sur la base de taux à court terme et vise à fournir des niveaux de liquidité adéquats pour répondre aux besoins généraux de la société. Elle s'accompagne également de certaines clauses restrictives, la première étant l'obligation pour la société de maintenir un ratio d'endettement net sous un seuil déterminé. Cette clause a aussi été modifiée.

Les indicateurs liés au développement durable intégrés à la facilité de crédit demeurent quant à eux les mêmes. Ils sont constitués de cibles environnementales annuelles, dont l'atteinte dépend directement des actions de Maple Leaf.

Le syndicat de prêteurs de la facilité modifiée est composé de onze établissements financiers. BMO Marchés des capitaux joue le rôle de teneur de livre et d'agent de structuration verte, en plus d'agir comme coarrangeur aux côtés de la Banque CIBC, de RBC Banque Royale, de la Banque Scotia et de Rabobank Canada. Deux nouveaux prêteurs, Financement agricole Canada et Exportation et développement Canada, se sont aussi joints au syndicat, lequel est complété par Bank of America, JP Morgan, la Banque Nationale du Canada et la Banque TD.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles concernant les secteurs dans lesquels la société est active ainsi que sur les opinions et les hypothèses formulées par la direction de cette dernière. Ils peuvent entre autres comprendre des déclarations ayant trait aux objectifs de la société, à ses points de vue, à ses plans, à ses objectifs, à ses attentes, à ses estimations, à ses intentions et à ce qu'elle anticipe. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document peuvent entre autres inclure des déclarations relatives à la construction de nouvelles installations de production, aux sources de financement pour les besoins courants de la société, aux dépenses en capital et aux attentes en matière d'investissements. Des termes comme « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention », « pouvoir », « planifier », « croire », « chercher », « estimer » et leurs dérivés ou d'autres expressions semblables aide à reconnaître les énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendements futurs et impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficilement prévisibles, comme l'incidence des charges de remboursement de la société et le respect des clauses restrictives et autres. D'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats explicites, implicites ou prévus par les énoncés prospectifs sont décrits plus en détail dans les documents déposés par la société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, notamment dans la section « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Tous ces documents sont disponibles sur SEDAR, à www.sedar.com.

La société n'a pas l'intention de mettre à jour ses énoncés prospectifs (y compris ses perspectives financières) formulés oralement ou par écrit et décline expressément toute obligation de cette nature, peu importe les nouvelles informations et les événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Mike Rawle, 905-285-5732; Relations avec les médias : [email protected]