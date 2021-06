Les Aliments Maple Leaf Inc. va faire l'acquisition quatre porcheries en Saskatchewan

Une acquisition stratégique permet de renforcer la sécurité des approvisionnements et constitue un autre pilier dans les plans de croissance dynamique de l'entreprise relativement à ses activités porcines.

www.mapleleaffoods.com

MISSISSAUGA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf ») (TSX: MFI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord d'acquisition de quatre fermes porcines dans le centre de la Saskatchewan avec un groupe d'entreprises connues sous le nom de Polar Pork. L'acquisition permettra d'améliorer l'approvisionnement global en porcs des Aliments Maple Leaf et d'augmenter de façon considérable sa capacité de production de porcs dans la province.

L'opération d'acquisition, qui devrait être conclue en juin 2022 sous réserve des conditions de clôture, comprend deux porcheries et deux pouponnières qui ont le potentiel de fournir environ 140 000 porcs aux Aliments Maple Leaf. La sécurité d'approvisionnement que procure aux Aliments Maple Leaf cette acquisition stratégique est directement liée à la poursuite de ses plans de croissance de la production dans son usine phare de transformation de porc à Brandon, au Manitoba, lesquels visent à accroître son approvisionnement en viande de qualité supérieure auprès de ses principaux clients sur les marchés nationaux et internationaux.

« Cette acquisition nous confère un accès facile aux porcs les plus sains de la Saskatchewan, ce qui nous permettra d'améliorer nos livraisons de porc de qualité supérieure à nos clients au Canada et en Asie, déclare Michael Detlefsen, président du complexe porcin des Aliments Maple Leaf. Intégrer ces porcheries aux Aliments Maple Leaf cadre parfaitement avec notre stratégie visant à poursuivre la croissance aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. »

« Nous sommes fortement impressionnés par l'expertise qu'ont apporté la famille Possberg et l'équipe de Polar Pork à l'exploitation de ces porcheries », ajoute M. Detlefsen. Fort de ces fondations, Les Aliments Maple Leaf est bien placé pour mettre à profit ses forces et ses normes élevées afin d'élever des porcs sains en Saskwatchewan et de produire du porc de qualité supérieure. »

Au total, Les Aliments Maple Leaf prévoit investir à terme jusqu'à 27 millions de dollars dans des porcheries, y compris les coûts d'acquisition et les investissements en capital visant à maximiser la capacité et apporter des enrichissements supplémentaires aux soins des animaux.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre, en produisant de manière responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders ®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.®, LightlifeMC, Field RoastMC et SwiftMD. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles des Aliments Maple Leaf et d'hypothèses portant sur ses activités, sur l'environnement dans lequel elle exerce ses activités et sur ses installations futures, y compris l'acquisition proposée de l'usine et sa capacité à exécuter le projet. Étant donné que ces énoncés prospectifs relèvent d'événements futurs, les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs tels que : la satisfaction de toutes les conditions de clôture associées à l'acquisition; la capacité d'exécution ainsi que le coût d'exécution des investissements en capital associés pour maximiser la productivité et les soins aux animaux, la réception opportune des approbations et des permis requis pour les améliorations en capital; la demande actuelle et future de porc; la capacité des Aliments Maple Leaf quant à l'exécution de ses initiatives stratégiques en lien avec l'opération d'acquisition; la santé des animaux; le risque de maladie des animaux étrangers; les activités de la concurrence, des clients et des consommateurs; la conjoncture économique globale; l'accès aux capitaux et les options de financement; les risques opérationnels associés; le cadre législatif, réglementaire et fiscal; et d'autres facteurs connus ou inconnus. Il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats ou les événements anticipés par les Aliments Maple Leaf se réaliseront ou qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont visés expressément par cette mise en garde. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs et l'information contenue dans les énoncés prospectifs pourrait ne pas convenir à d'autres fins. De plus, les lecteurs doivent garder à l'esprit que les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse ne sont pertinents qu'à la date du présent document. Les Aliments Maple Leaf ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces facteurs et d'autres facteurs, veuillez consulter les états publiés par les Aliments Maple Leaf sur www.sedar.com, y compris son rapport de gestion pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 2020 et sa Notice annuelle la plus récente.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: [email protected], 1 888 995-5030; Personne-ressource pour les renseignements relatifs aux investisseurs : Mike Rawle, 905-285-5732

Liens connexes

http://www.mapleleaf.ca