MISSISSAUGA, ON, le 5 mai 2021 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) annonce qu'elle a tenu avec succès l'assemblée annuelle de ses actionnaires de 2021 où elle a réuni 627 actionnaires votant en personne et par procuration et détenant 99 182 795 actions ordinaires à droit de vote. Ceci représente un taux de participation électorale de 79,99 % du nombre total d'actions ordinaires en circulation de l'entreprise.

Chacun des administrateurs dont la candidature figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction le 18 mars 2021 et modifiée le 16 avril 2021 a été élu à la tête de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. Les résultats de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Noms des administrateurs Vote en faveur -

Nombre d'actions Vote en faveur -

Pourcentage d'actions Abstention -

Nombre d'actions Abstention -

Pourcentage d'actions W.E. Aziz 98 411 531 99,26 % 731 906 0,74 % W.G. Beattie 98 618 416 99,47 % 525 021 0,53 % R.G. Close 98 623 255 99,48 % 520 182 0,52 % J.M. Fraser 98 769 594 99,62 % 373 843 0,38 % T.D. Hockey 98 669 562 99,52 % 473 875 0,48 % K.N. Lemon 98 853 563 99,71 % 289 874 0,29 % J.W.F. McCain 98 851 410 99,71 % 292 027 0,29 % M.H. McCain 98 251 852 99,10 % 891 894 0,90 % C.M. Stephenson 98 742 595 99,60 % 400 842 0,40 %

L'ensemble des autres résolutions de la réunion ont été approuvées par les actionnaires, y compris :

le renouvellement du mandat de KPMG LLP à titre de vérificateurs de la Société (97,92 % des votes favorables);

la résolution consultative sur la démarche des Aliments Maple Leaf en matière de rémunération des cadres (98,63 % des votes favorables); et

les modifications en vue d'accroître le nombre d'actions réservées aux fins d'émission en vertu des options sur actions de l'entreprise (86,55 % des votes favorables).

Un compte rendu complet des résultats de vote est publié sous le profil des Aliments Maple Leaf au site www.sedar.com.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

