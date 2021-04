MISSISSAUGA, ON, le 16 avril 2021 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé aujourd'hui que, pour des raisons personnelles, John Lederer ne sollicitera pas de nouveau mandat au sein du conseil d'administration lors des élections qui se tiendront pendant l'assemblée générale annuelle de l'entreprise (l'« AGA »), le 5 mai 2021.

« Depuis sa première élection en mai 2016, John a apporté une grande contribution au conseil d'administration, déclare Geoff Beattie, président du conseil d'administration. Pour les autres administrateurs comme pour moi, c'est un honneur d'avoir pu travailler à ses côtés, et son approche réfléchie nous manquera. »

« J'ai le plus grand respect pour le leadership et le point de vue éclairé de John, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. John a joué un rôle central en offrant de judicieux conseils et en orientant les décisions cruciales de l'entreprise. Je lui souhaite la meilleure des chances après son mandat auprès des Aliments Maple Leaf. »

L'entreprise a déposé un amendement (l'« amendement ») à sa circulaire d'information de la direction 2021. Cet amendement fait état de la décision de M. Lederer de quitter le conseil d'administration et fait passer de dix à neuf le nombre d'administrateurs à élire lors de l'AGA. Le mandat de M. Lederer comme administrateur prendra fin à la clôture de l'AGA.

L'amendement est accessible sur SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web de l'entreprise à www.mapleleaffoods.com/fr/. Les actionnaires pourront continuer de voter pour les questions à l'étude lors de l'AGA au moyen des formulaires d'information sur le vote par procuration et le vote qui leur ont été distribués. Toutefois, tout vote en faveur de l'élection de M. Lederer sera éliminé.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

