MISSISSAUGA, ON, le 15 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé la nomination de Tom Hayes au conseil d'administration de l'entreprise.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Tom au conseil des Aliments Maple Leaf, affirme Geoff Beattie, président du conseil. Sa vaste expérience en tant qu'innovateur reconnu dans l'industrie de l'alimentation fera de lui un complément précieux à notre conseil. »

« Au fur et à mesure que les Aliments Maple Leaf poursuit son parcours de devenir l'emprise de produits protéinés la plus durable sur terre, nous sommes extrêmement fiers que Tom devienne notre nouvel administrateur, ajoute Michael McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. La vision de Tom et la passion qu'il manifeste pour la durabilité, ainsi que ses brillants antécédents en matière de leadership et de création de valeur, font de lui une personne idéale pour notre conseil. »

Monsieur Hayes est actuellement président et directeur général d'Ocean Spray, le plus important producteur mondial de jus de canneberge, de boissons aux fruits et de canneberges séchées, et encadre une organisation mondiale comptant plus de 700 producteurs propriétaires et 2 000 employés. Avant d'entrer au service d'Ocean Spray, monsieur Hayes était président et chef de la direction de Tyson Foods et a occupé d'importants postes de direction chez Sara Lee, US Foods, ConAgra et Kraft.

Avec la nomination de M. Hayes au conseil de l'entreprise, le nombre d'administrateurs siégeant au conseil a augmenté à dix, dont huit sont indépendants. Pour obtenir la biographie complète de M. Hayes et de plus amples renseignements sur le conseil des Aliments Maple Leaf, veuillez visiter www.mapleleaffoods.com/fr/.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf ®, Schneiders®, Country Naturals® Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife®, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

