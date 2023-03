Le défi visant à réduire le gaspillage alimentaire a permis d'éviter l'enfouissement de plus de 19 000 assiettes de nourriture, ce qui équivaut à 18 fois le poids d'un piano à queue!

MISSISSAUGA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI), la première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, en partenariat avec Éco Héros, un organisme de conservation pour les enfants, a fait appel à la plus jeune génération canadienne pour contribuer à la lutte contre le gaspillage de 2,2 millions de tonnes d'aliments chaque année au Canada, ce qui équivaut à jeter le poids de deux millions de briques chaque jour.

Pendant six mois, les enfants de tout le pays ont participé, au moyen d'une application, au défi « Bien manger, sans gaspiller » lancé par Éco Héros à l'automne 2022. Les enfants ont appris à créer et à conserver des « habitudes » respectueuses de l'environnement, qu'il s'agisse de sélection de fruits et légumes difformes, de compostage, de réutilisation des restes ou d'autres mesures. Ce défi a montré que la moindre mesure peut avoir des répercussions importantes sur l'environnement lorsque l'on agit en faveur de la durabilité environnementale.

Plus de 9 300 Éco Héros de partout au Canada ont utilisé des ressources amusantes pour assimiler et consigner plus de 119 000 nouvelles habitudes alimentaires durables. Par exemple, pour « être des champions de l'assiette propre », les enfants ne se sont servi que la quantité de nourriture qu'ils pouvaient manger, ce qui a permis d'éviter la mise au rebut de 19 192 assiettes de nourriture - assez pour nourrir une personne pendant 53 ans! Grâce à l'habitude consistant à « cuisiner les restes », les enfants ont consigné 14 834 repas préparés à partir de restes, ce qui représente le poids de près de 1 000 boules de bowling!

En guise de récompense pour avoir lutté contre les changements climatiques et consigné 100 000 habitudes collectivement, les Éco Héros de partout au pays ont obtenu l'accès au livre de recettes** « Bien manger, sans gaspiller » grâce à leurs efforts pour protéger la planète. Le livre de recettes a été préparé par Sam Lazuric, cuisinière-vedette au sein des Aliments Maple Leaf. Les Aliments Maple Leaf a commandité le livre de recettes en réponse aux 76 pour cent des Canadiens interrogés ayant exprimé le désir d'en savoir plus sur les petits changements qu'ils peuvent mettre en place pour aider la planète1. Sachant que 69 pour cent des Canadiens veulent des exemples de recettes qui aident à réduire le gaspillage alimentaire selon une étude de Maple Leaf2, cette ressource gratuite et téléchargeable qui sera mise à la disposition des familles de tout le pays devrait être bien accueillie.

De petits changements qui ont de grandes répercussions

Le défi « Bien manger, sans gaspiller » fait partie du Projet 2050 des Éco Héros, un programme financé par Environnement et Changement climatique Canada. Les mesures collectives qui ont été prises dans le cadre du Projet 2050 ont entraîné l'octroi de récompenses qui ont soutenu un projet de protection de plus de 10 000 abeilles dans le nord du Canada, une initiative de reforestation à Kamloops, en Colombie-Britannique, et une initiative de réintroduction d'une espèce à Toronto consistant à relâcher des tortues mouchetées dans des zones humides réhabilitées.

« La lutte contre les changements climatiques commence à la maison avec chaque membre de la famille, affirme Randy Huffman, directeur en chef, Salubrité alimentaire et Durabilité aux Aliments Maple Leaf. Pour favoriser la préservation de la planète, nous devons donner à chaque génération les moyens d'apprendre à agir en faveur de la durabilité et de participer à cette lutte. Ce défi à l'intention des familles symbolise de manière éloquente le fait qu'en inculquant aux enfants des habitudes faciles à intégrer pour éliminer le gaspillage alimentaire, ils auront ce comportement lors de chaque repas, pour toute la vie. »

Agir en faveur de la durabilité, une habitude à la fois

Dans le cadre du défi, les enfants devaient faire preuve de créativité en adoptant des habitudes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ces habitudes devaient être consignées et produire des résultats mesurables.

DÉFI RÉSULTAT MESURABLE Cuisiner les restes (préparer un mets

savoureux à partir de restes) Ce défi a permis d'éviter l'utilisation de

14 000 assiettes de nourriture, ce qui correspond à

la hauteur de la Tour du CN multipliée par sept! Être des champions de l'assiette propre Les enfants ont choisi de ne préparer que la

quantité qu'ils pouvaient manger à 19 192 reprises,

un exploit considérable si l'on tient compte du fait

que 60 pour cent des aliments jetés par les

ménages sont suffisamment frais pour être intégrés

à un repas. Produire de l'or noir Les enfants ont transformé 15 136 fois les déchets

alimentaires en futurs choix alimentaires grâce au

compostage. Il s'agit d'une habitude indispensable,

car seulement 6 pour cent des aliments rejetés sont

compostés. Le reste finit à la poubelle. Prévenir la moisissure Les enfants ont congelé des aliments avant qu'ils

ne soient avariés à 15 776 reprises, ce qui signifie

que le pays abonde en congélateurs remplis de

fruits et légumes prêts à être utilisés pour faire une

soupe, un smoothie ou encore un gruau garni de

morceaux de bananes. Devenir des pros de la cueillette des fruits

et légumes (improviser) Les enfants ont choisi des produits imparfaits,

souvent gaspillés, au marché local, affichant ainsi

leur soutien 12 730 fois. C'est une habitude

importante à prendre, car il n'est pas rare que les

épiceries rejettent les fruits et légumes

« imparfaits » parce qu'ils ne répondent pas à des

normes strictes du point de vue de l'apparence. Les

produits imparfaits représentent environ 40 pour

cent des déchets alimentaires. Être de fins analystes des étiquettes Les enfants étaient encouragés à repérer et à bien

comprendre les dates « Meilleur avant » à l'aide

d'un adulte. Ils ont consigné 13 714 habitudes tout

en apprenant l'importance des étiquettes, car les

aliments dont la date « Meilleur avant » est

dépassée (différente de la date limite d'utilisation)

finissent souvent à la poubelle même s'ils sont

toujours consommables. Maîtriser les secrets du frigo Les enfants ont consigné 13 815 gestes de

conservation d'aliments dans le réfrigérateur pour

en préserver la fraîcheur avant qu'ils ne soient

avariés. C'est en procédant ainsi qu'on limite le

gaspillage alimentaire, en plus d'économiser. En

effet, les Canadiens dépensent en moyenne

1 766 $ chaque année pour des provisions non

consommées. C'est comme si l'on achetait un café

à 5 $ tous les jours sans jamais le boire! Penser avant de jeter Les Éco Héros de tout le pays ont consigné

14 715 gestes de prolongation de la durée de

conservation des fruits et légumes à la maison en

les transformant en un délicieux smoothie ou en

une bonne soupe, tout en stimulant leur créativité.



Les Aliments Maple Leaf est carboneutre depuis 2019 et en voie de devenir la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle est déterminée à donner aux Canadiens les moyens de lutter contre les changements climatiques. Le défi « Bien manger, sans gaspiller » n'est qu'un exemple de campagne parmi d'autres. À titre indicatif, le Lexique vert des Aliments Maple Leaf explique la terminologie liée aux mesures écologiques d'une manière conviviale et le Défi des petits changements à domicile suggère des petits changements à apporter dans chaque pièce de la maison pour contribuer à la préservation de l'environnement. L'entreprise souligne l'importance de poursuivre ces efforts, car selon une nouvelle étude menée par les Aliments Maple Leaf, 76 pour cent des Canadiens admettent que les changements climatiques représentent un grave problème et souhaitent faire partie de la solution, mais beaucoup d'entre eux ne savent pas par où commencer.

« Le succès du défi "Bien manger, sans gaspiller" montre que les enfants s'intéressent réellement à la protection de la planète et à la lutte contre les changements climatiques, lance Tovah Barocas, président de l'organisation Éco Héros. En leur donnant les connaissances et les moyens nécessaires, nous leur permettons de jouer un rôle actif. Nous encourageons toutes les familles à suivre leur exemple et à voir dans chaque repas une occasion de faire un pas de plus vers la durabilité. »

Pour en savoir plus sur le défi « Bien manger, sans gaspiller », cliquez ici.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD et Field RoastMC. L'entreprise emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

À propos de l'organisation Éco Héros

Éco Héros est la plus grande organisation de conservation pour les jeunes au monde. Elle a pour mission de former une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement. Elle inculque aux enfants une meilleure connaissance de l'environnement, une attitude positive et la confiance nécessaire pour agir. L'application gratuite Éco Héros offre des milliers d'heures de formations et d'activités auxquelles les enfants peuvent participer à la maison ou dans la communauté locale. Depuis 2020, les membres ont accompli plus de 724 000 missions environnementales et récolté plus de 500 000 dollars pour la conservation. Pour en savoir plus, visitez https://www.ecoheros.ca.

1 À propos de l'étude : Il s'agit des résultats d'une étude commanditée par les Aliments Maple Leaf auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 532 Canadiens membres du Forum Angus Reid en ligne. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'éducation. À titre de comparaison seulement, un échantillon de cette taille génère une marge d'erreur de plus ou moins 2,4 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 pour cent. Cette étude a été menée en français et en anglais du 17 au 21 mars 2022.

2 À propos de l'étude : Il s'agit des résultats d'un sondage mené par Strategic Objectives pour le compte des Aliments Maple Leaf du 27 au 31 janvier 2023 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 508 Canadiens. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'éducation. À titre de comparaison seulement, un échantillon de cette taille génère une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 pour cent. Ce sondage a été mené en français et en anglais.

**Version accessible du livre de recettes: https://www.mapleleaffoods.com/fr/wp-content/uploads/sites/7/2023/03/MLF-ATNWCookbook-fr-c.pdf

