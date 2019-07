Les Aliments Maple Leaf dévoile de nouvelles règles d'étiquette canadiennes pour les hot‑dogs, à temps pour le 17 juillet, Journée nationale du hot-dog

L'étiquette approuve aussi la sauce et le fromage en grains sur les hot-dogs, encourage la consommation d'aliments tenus à la main et souligne qu'au Canada, il est approprié de manger des hot-dogs lorsqu'on porte des mitaines ou des gants. Et surtout, les gardiens de but ne devraient jamais enlever leurs gants lorsqu'ils mangent des hot-dogs pendant un match, étant donné que « c'est trop risqué pour les jointures ».

Dans la catégorie des choses à éviter, les gens devraient cesser de s'en faire au sujet des ingrédients du hot-dog et devraient plutôt se sentir à l'aise lorsqu'une saucisse fumée Natural Top DogMC Maple Leaf se trouve sur leur pain à hot-dog. « Concentrez-vous sur l'arôme délicieux du hot-dog et sachez que les saucisses fumées Natural Top DogMC Maple Leaf sont faites d'ingrédients naturels si simples à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de se sentir coupable », précise la règle d'étiquette.

De plus, un hot-dog ne devrait jamais être qualifié de « sandwich ». D'après l'étiquette, « les hot‑dogs sont sacrés au Canada et la saucisse fumée est reine, avec ou sans présence de pain. Tandis qu'un sandwich sans pain n'est qu'un… tas d'ingrédients. »

« Avec plus de 950 millions de saucisses fumées vendues au détail l'an dernier au Canada*, il est évident que les hot-dogs sont l'aliment estival de choix et tout particulièrement, que les saucisses fumées Natural Top DogMC Maple Leaf représentent le summum du goût, sont pratiques et sont synonymes de bouffe sans culpabilité, affirme Janet Riley, Aliments Maple Leaf, vice-présidente des Communications, surnommée la bonne Fée des saucisses fumées. Nous avons trouvé que les règles d'étiquette traditionnelles des hot-dogs avaient besoin d'une mise à jour afin d'honorer et de reconnaître la culture canadienne et nous espérons que nos nouvelles « règles » inspireront les Canadiens d'un océan à l'autre à célébrer en savourant nos Natural Top Dogs en ce mois de juillet. Ou en août. Ou à n'importe quel jour de l'année. »

Madame Riley, ancienne présidente du National Hot Dog and Sausage Council à Washington pendant près de 30 années, est spécialiste de la culture du hot‑dog et elle met maintenant son savoir et l'aspect fantaisiste du hot‑dog au service du Canada et des Aliments Maple Leaf, où elle peut être interviewée par les médias au sujet des nouvelles règles d'étiquette du hot-dog ou de tous les faits concevables par rapport à l'histoire, aux traditions, à la nutrition ou à la préparation du hot‑dog.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.mapleleaf.ca/fr/toutsurlestopdogs/.

Note à l'intention des éditeurs

* Nielsen Market Track, échelle nationale et T.-N., épiceries, pharmacies et grandes surfaces, 52 semaines prenant fin le 25 mai 2019

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 12 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États‑Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

