MISSISSAUGA, ON, le 6 nov. 2022 /CNW/ -- Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») a confirmé qu'elle connaît actuellement une panne de systèmes liée à un incident de cybersécurité.

Au moment où elle a été mise au courant de l'incident, les Aliments Maple Leaf est immédiatement intervenue en faisant appel à des spécialistes en cybersécurité et restauration. Son équipe de professionnels des systèmes d'information et des experts tiers travaillent diligemment avec toutes les ressources disponibles afin d'enquêter sur la panne et remédier à cette situation. L'entreprise exécute ses plans de continuité des opérations alors qu'elle œuvre afin de restaurer les systèmes touchés; cependant, elle s'attend à ce que la résolution complète de la panne exige du temps et entraîne des perturbations d'activités et de service. L'entreprise continuera à travailler avec tous ses clients et ses fournisseurs afin de minimiser ces perturbations et continuer à offrir les aliments nutritifs dont les gens ont besoin.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la société, dans leurs remarques relatives à ce communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à la nature et la cause de la panne de systèmes, ses répercussions sur ses activités, ainsi que les niveaux de service et la continuité des opérations.

Ces énoncés sont fondés et ont été élaborés à partir d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur les délais et la complexité de restaurer les systèmes touchés, la capacité de fonctionner sans ces systèmes, les activités de tierces parties, l'évolution de ces répercussions, les réactions des clients, des consommateurs et des fournisseurs et les questions d'ordre réglementaire. Bien que l'entreprise considérait ces hypothèses comme étant raisonnables en cours de rédaction, elles pourraient se révéler inexactes, en tout ou en partie. En outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans les présents énoncés prospectifs, lesquels traduisent les attentes de la société à la date de leur publication. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs, car ils ne constituent pas des garanties de rendements futurs.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, comprennent les risques et les délais associés à la restauration des systèmes, aux actions de tiers, à l'efficacité de la planification et de l'exécution de la continuité des opérations, à la capacité de continuer à fonctionner, aux actions de tiers et aux actions des clients, des fournisseurs et des consommateurs. Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section des « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les investisseurs : Mike Rawle, 905 285-5732; Personne-ressource médiatique : Janet Riley, 905 285-1515