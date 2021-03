MISSISSAUGA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX : MFI) a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, les Aliments Greenleaf, EFS, a conclu l'acquisition précédemment annoncée d'une usine de 118 000 pieds carrés à Indianapolis, où elle installera un nouvel équipement pour augmenter la capacité de production de tempeh de l'entreprise et répondre à la demande croissante.

Le démarrage de la production à l'usine est prévu pour le premier semestre de 2022 et lorsque l'usine sera complètement fonctionnelle, elle emploiera environ 115 personnes.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Swift®, Lightlife® et Field RoastMC. La gamme de produits de l'entreprise comprend des viandes préparées, des repas prêts-à-cuire et prêts-à-manger, des trousses-collations, du porc frais et de la volaille fraîche à valeur ajoutée et des produits protéinés à base végétale. L'adresse du siège social de l'entreprise est le 6985, chemin Financial, Mississauga, Ontario, L5N 0A1, Canada. L'entreprise emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Les actions de l'entreprise sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles des Aliments Maple Leaf et d'hypothèses portant sur ses activités (y compris la demande de tempeh), sur l'environnement dans lequel elle exploite, sur ses installations futures et sur sa capacité d'exécution de l'expansion et de l'exploitation de la capacité de production de tempeh à l'usine. Étant donné que ces énoncés prospectifs relèvent d'événements futurs, les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs tels que : la précision du calendrier de la construction et des évaluations des coûts; la réception opportune des approbations et des permis requis pour la construction; la demande actuelle et future de tempeh; la capacité des Aliments Maple Leaf quant à l'exécution de ses initiatives stratégiques en lien avec ce projet; la disponibilité et le coût des ressources de génie, des équipes de construction et des matériaux; les conditions météorologiques; les activités de la concurrence, des clients et des consommateurs; la conjoncture économique globale; l'accès aux capitaux et les options de financement; les risques opérationnels associés; le cadre législatif, réglementaire et fiscal; et d'autres facteurs connus ou inconnus. Il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats ou les événements anticipés par les Aliments Maple Leaf se réaliseront ou qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont visés expressément par cette mise en garde. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs et l'information contenue dans les énoncés prospectifs pourrait ne pas convenir à d'autres fins. De plus, les lecteurs doivent garder à l'esprit que les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse ne sont pertinents qu'à la date du présent document. Les Aliments Maple Leaf ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces facteurs et d'autres facteurs, veuillez consulter les états publiés par les Aliments Maple Leaf sur www.sedar.com , y compris son rapport de gestion pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 2020 et sa Notice annuelle la plus récente.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.mapleleaf.ca