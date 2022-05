Au premier trimestre, le Groupe des protéines animales affiche une solide hausse de son chiffre d'affaires tandis

que la marge du BAIIA ajusté a augmenté de 9,0 %

Le Groupe des protéines végétales cible un BAIIA ajusté neutre ou amélioré pour la deuxième moitié de 2023

MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2022 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX: MFI) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022.

« La persévérance et la résilience de notre équipe au cours des deux dernières années ont été des plus remarquables », a déclaré Michael H. McCain, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. « Comme on s'y attendait vraiment, les répercussions majeures du variant Omicron, y compris les taux élevés d'absentéisme, de l'inflation et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement nous ont posé des défis sur le plan opérationnel, mais nous avons tout de même réalisé une performance exceptionnelle sur le plan commercial malgré ces conditions extrêmes. Les revenus ont augmenté de 7 % et nous avons respecté notre cible, soit d'atteindre notre objectif, une marge du BAIIA ajusté de 14 à 16 % pour le Groupe des protéines animales cette année. »

« En ce qui concerne le Groupe des protéines végétales, nous avons connu un taux de croissance modeste de 5 % et nous continuons notre travail méthodique d'ajuster le modèle d'affaires d'investissement en fonction de nos nouvelles perspectives pour une croissance de la catégorie à long terme. Nous allons réajuster notre présence manufacturière et la structure des frais de vente et charges générales et administratives pour atteindre notre objectif d'obtenir un BAIIA ajusté neutre ou amélioré au cours du deuxième semestre de 2023 », a ajouté M. McCain.

Faits saillants du premier trimestre 2022

Les ventes totales de la société ont augmenté de 7 % pour s'établir à 1 126,6 millions de dollars, assorties d'une marge du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») (i) de 5,9 %.

de 5,9 %. Les ventes du Groupe des protéines animales ont augmenté de 7,5 % sur une base comparable de 52 semaines, pour s'établir à 1 089,4 millions de dollars. Le BAIIA ajusté s'est établi à 97,5 millions de dollars, et la marge du BAIIA ajusté était de 9,0 %.

Les ventes du groupe des Protéines végétales ont augmenté de 5,2 %, pour atteindre 44,9 millions de dollars, après l'exclusion de l'incidence du taux de change.

Les dépenses en immobilisations de 89,4 millions de dollars comprenaient essentiellement des capitaux de construction(i) de 54,8 millions de dollars, principalement liées aux installations avicoles de London , en Ontario .

Perspectives

Secteur des protéines animales : On prévoit une croissance de moyenne à élevée du chiffre d'affaires, ainsi qu'une augmentation de la marge du BAIIA ajusté, qui devrait atteindre l'extrémité inférieure de la cible de 14 % à 16 % d'ici la fin de 2022.

On prévoit une croissance de moyenne à élevée du chiffre d'affaires, ainsi qu'une augmentation de la marge du BAIIA ajusté, qui devrait atteindre l'extrémité inférieure de la cible de 14 % à 16 % d'ici la fin de 2022. Secteur des protéines végétales : L'objectif est d'obtenir un BAIIA ajusté neutre ou amélioré au deuxième semestre de 2023.

(i) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Points saillants de nature financière



Pour les Mesure(i)

(non audité) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021 Variation Ventes 1 126,6 $ 1 053,1 $ 7,0 % Bénéfice net 13,7 $ 47,7 $ (71,3) % Bénéfice de base par action 0,11 $ 0,39 $ (71,8) % Résultat d'exploitation ajusté(ii)(iii) 16,1 $ 51,5 $ (68,7) % Résultat ajusté par action(ii)(iii) 0,03 $ 0,27 $ (88,9) % BAIIA ajusté - Groupe des protéines animales(ii)(iii) 97,5 $ 123,9 $ (21,3) % Ventes - Groupe des protéines végétales 44,9 $ 42,6 $ 5,4 % Flux de trésorerie disponibles(ii) (186,8) $ (195,2) $ 4,3 % Capitaux de construction(ii) 615,9 $ 592,9 $ 3,9 % Dette nette(ii) (1 290,7) $ (865,4) $ 4,1 %





(i) Toutes les mesures financières sont exprimées en millions de dollars, sauf le résultat de base et le résultat ajusté par action. (ii) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. (iii) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Les ventes du premier trimestre de 2022 ont été de 1 126,6 millions de dollars comparativement à 1 053,1 millions de dollars à l'exercice précédent. Il s'agit d'une augmentation de 7,0 %, attribuable à la hausse des ventes du Groupe des protéines animales du Groupe des protéines végétales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la section intitulée « Secteurs d'exploitation ».

Le bénéfice net du premier trimestre de 2022 s'est chiffré à 13,7 millions de dollars (0,11 $ par action de base), comparativement à 47,7 millions de dollars (0,39 $ par action de base) à l'exercice précédent. Le bénéfice net a subi l'incidence des perturbations dans l'exploitation et dans la chaîne d'approvisionnement de la COVID-19, l'augmentation des coûts liés à l'inflation et de la nourriture des animaux et la hausse des dépenses de démarrage(i), en partie compensée par l'augmentation des ventes.

Le résultat d'exploitation ajusté du premier trimestre de 2022 s'est établi à 16,1 millions de dollars comparativement à 51,5 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action s'est établi à 0,03 $ au premier trimestre de 2022, comparativement à 0,27 $ à l'exercice précédent, en raison de facteurs semblables à ceux susmentionnés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la rubrique intitulée « Secteurs d'exploitation ».

(i) Se reporter à la section intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS ».

Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS.

En réponse à la COVID-19

En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santé et du bien-être de ses employés, le maintien de la continuité des activités et l'élargissement de son rayonnement social. Pour s'assurer d'une gestion efficace dans ce contexte sans précédent, la société a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques commerciales et d'exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procédures liées à la sécurité en adoptant un mandat de vaccination pour tous ses employés et entrepreneurs ainsi qu'en communiquant et en collaborant étroitement avec les autorités de la santé publique y compris la tenue de cliniques de vaccination sur place. Les mesures mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des employés ont alourdi la structure des coûts actuelle de la société en raison de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à l'équipement de protection individuelle, aux installations sanitaires et des autres dépenses associées à la pandémie.

Dans l'ensemble, la société est d'avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont été déployés et qu'elle continuera à déployer devraient atténuer les répercussions négatives sur son exploitation. Tout au long de l'évolution de la crise de la COVID-19, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire. Dans le cadre de la responsabilité sociale plus vaste des Aliments Maple Leaf, depuis le début de la pandémie, la société a fourni un soutien important au personnel de première ligne, aux secours alimentaires d'urgence et aux fournisseurs de soins de santé.

L'incidence de la COVID-19 sur l'économie mondiale est toujours présente, entraînant une hausse de l'inflation, des pénuries de main-d'œuvre et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les grandes marques de la société, sa stratégie de gestion des revenus et sa solide chaîne d'approvisionnement lui ont donné la capacité d'atténuer ces incidences. Les Aliments Maple Leaf continue de surveiller la situation en cours et est d'avis que la société est en bonne position pour réussir malgré ces vents contraires.

Secteurs d'exploitation

La société comprend deux segments isolables : Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités : le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le bénéfice d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté. Le Groupe des protéines végétales mesure son rendement principalement en fonction des taux de croissance des revenus, tout en optimisant les marges brutes et en contrôlant les investissements liés aux frais de vente et charges générales et administratives, ce qui permet de générer des taux de croissance élevés des revenus.

Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les périodes de trois mois closes le 31 mars 2022 et le 31 mars 2021.



Trimestre clos le 31 mars 2022 Trimestre clos le 31 mars 2021 (en millions de dollars)(i)

(non audité) Groupe des

protéines

animales Groupe des

protéines

végétales Coûts non

affectés(ii) Total Groupe des

protéines

animales Groupe des

protéines

végétales Coûts non

affectés(ii) Total Ventes 1 089,4 $ 44,9

(7,7) 1 126,6 $ 1 013,7 $ 42,6

(3,2) 1 053,1 $ Profit brut (déficitaire) 131,0 $ (6,3)

29,2 153,9 $ 166,1 $ 0,1

26,7 193,0 $ Frais de vente et charges générales et

administratives 88,6 $ 30,8

-- 119,5 $ 87,1 $ 28,8

-- 115,9 $ Résultat d'exploitation ajusté(iii)(iv) 51,0 $ (34,9)

-- 16,1 $ 79,6 $ (28,1)

-- 51,5 $ BAIIA ajusté(iii)(iv) 97,5 $ (30,7)

-- 66,8 $ 123,9 $ (24,4)

-- 99,5 $ Marge du BAIIA ajusté(iii)(iv) 9,0 % (68,4) % s.o. 5,9 % 12,2 % (57,2) % s.o. 9,4 %





(i) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. (ii) Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, les variations de la juste valeur des actifs biologiques et des contrats dérivés ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. (iii) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué. (iv) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Groupe des protéines animales

Le Groupe des protéines animales comprend les produits de viandes préparées, les repas prêts à cuire et prêts à manger, les produits de porc et de volaille frais à valeur ajoutée vendus au détail, à des services alimentaires et à l'industrie ainsi que les activités agricoles liées au porc et à la volaille. Le Groupe des protéines animales comprend des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD,SchneidersMD, Schneiders® Country NaturalsMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat CoMD et de nombreuses marques régionales importantes.

Les ventes du premier trimestre de 2022 ont augmenté de 7,5 % pour s'établir à 1 089,4 millions de dollars comparativement à 1 013,7 millions de dollars à l'exercice précédent. La croissance des ventes a été stimulée par les mesures d'établissement des prix mises en œuvre aux trimestres précédents pour atténuer la hausse de l'inflation et des coûts structurels, et par un changement favorable de la composition des produits, y compris la croissance dans le secteur de la production durable des protéines animales, des produits de marque et la croissance des ventes aux États-Unis, partiellement compensé par la baisse des volumes de porcs transformés et l'incidence du taux de change.

Le profit brut du premier trimestre de 2022 s'est établi à 131,0 millions de dollars (marge brute de 12,0 %) comparativement à 166,1 millions de dollars (marge brute de 16,4 %) à l'exercice précédent. Le profit brut a subi l'incidence des perturbations dans l'exploitation et dans la chaîne d'approvisionnement de la COVID-19, l'augmentation des coûts liés à l'inflation à la nourriture des animaux, hausse annulée en partie par les mesures d'établissement des prix. Le profit brut du premier trimestre comprenait des dépenses de démarrage de 8,7 millions de dollars (0,6 million de dollars en 2021) associés aux projets de capitaux de construction, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté.

Au premier trimestre de 2022, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 88,6 millions de dollars, comparativement à 87,1 millions de dollars à l'exercice précédent. L'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives s'explique en grande partie par la normalisation des dépenses discrétionnaires et les dons à l'appui des efforts de secours en Ukraine.

Le résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre de 2022 se chiffre à 51,0 millions de dollars, comparativement à 79,6 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2022 se chiffre à 97,5 millions de dollars, comparativement à 123,9 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés. Pour le premier trimestre, la marge du BAIIA ajusté était de 9,0 %, comparativement à 12,2 % à l'exercice précédent, également dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Groupe des protéines végétales

Le Groupe des protéines végétales comprend des produits à base de protéines végétales réfrigérées, des produits à base de protéines végétales en grain de grande qualité et des produits de fromage végétalien vendus au détail, aux services alimentaires et à l'industrie. Le Groupe des protéines végétales comprend des marques prédominantes comme LightlifeMD et Field RoastMC.

Les ventes du premier trimestre de 2022 se sont établies à 44,9 millions de dollars, comparativement à 42,6 millions de dollars l'an dernier, ce qui représente une hausse de 5,3 % ou 5,2 % après l'exclusion de l'incidence du taux de change. L'augmentation des ventes a bénéficié de la hausse des volumes ainsi que des mesures d'établissement des prix mises en œuvre pour atténuer la hausse de l'inflation et des coûts structurels.

Le profit brut du premier trimestre de 2022 correspond à une perte de 6,3 millions de dollars (perte de la marge brute de 14,0 %) comparativement à un profit brut de 0,1 million de dollars (marge brute de 0,3 %) à l'exercice précédent. La diminution du profit brut est attribuable aux coûts de l'inflation et aux investissements stratégiques dans la capacité en prévision de la demande, ce qui a entraîné une augmentation des frais généraux et des coûts transitoires. Cette diminution a été partiellement compensée par les mesures d'établissement des prix et la hausse des volumes. Le profit brut du trimestre comprenait également des dépenses de démarrage de 2,2 millions de dollars (0,6 million de dollars en 2021) associés aux projets de capitaux de construction qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté.

Au premier trimestre de 2022, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 30,8 millions de dollars (68,7 % des ventes), comparativement à 28,8 millions de dollars (67,6 % des ventes) à l'exercice précédent. L'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives s'explique en grande partie par la hausse des frais des consultants et des coûts du personnel, compensée partiellement par la réduction des dépenses de publicité.

Au premier trimestre de 2022, le résultat d'exploitation ajusté s'est soldé par une perte de 34,9 millions de dollars, comparativement à une perte de 28,1 millions de dollars au dernier exercice. La baisse du résultat d'exploitation ajusté s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Autres considérations

Le 3 mai 2022, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,20 $ par action (une hausse de 0,02 $ par action par rapport au dividende du premier trimestre de 2021), de 0,80 $ par action sur une base annuelle, payable le 30 juin 2022, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 8 juin 2022. Sauf indication contraire de la société au plus tard à la date de paiement du dividende, le dividende sera considéré comme admissible au crédit d'impôt pour dividendes amélioré.

Perspectives pour 2022

Les Aliments Maple Leaf est une société chef de file de protéines de consommation, soutenue par un portefeuille de marques de premier plan, un bilan solide et une structure de capital qui lui assurent toute la latitude financière voulue. Au cours des dernières années, la société a établi une solide base pour lui permettre d'instaurer des vecteurs de croissance convaincants dans l'ensemble de ses activités et de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

Groupe des protéines animales

Pour le Groupe des protéines animales, la stratégie de la société est de créer une croissance rentable. En 2017, Les Aliments Maple Leaf a établi son objectif afin que la marge du BAIIA ajusté s'établisse entre 14 % et 16 % en 2022.

Compte tenu du contexte opérationnel actuel, Les Aliments Maple Leaf s'attend à ce que le Groupe des protéines animales réalise ce qui suit en 2022 :

Croissance moyenne à élevée à un chiffre des ventes, soutenue par l'essor continu dans le secteur de la production durable des viandes, tirant parti de la prépondérance de la marque et de la croissance sur le marché américain.

Augmentation de la marge du BAIIA ajusté, qui a atteint l'extrémité inférieure de l'objectif de 14 % à 16 % d'ici la fin de l'exercice, soutenue par un changement favorable de la composition dans le secteur des viandes préparées, par suite de la croissance dans le secteur de la production durable des viandes et la rénovation de la marque, ainsi que par les efficacités opérationnelles, tout en assumant que les conditions complexes dans le secteur des produits du porc évolueront conformément à la moyenne quinquennale.

Groupe des protéines végétales

À la fin de 2021, l'entreprise a annoncé qu'elle réévaluait ses perspectives pour le groupe des protéines végétales et entreprenait un examen complet de l'ensemble de la catégorie des protéines végétales. Cette décision a été motivée par un ralentissement marqué des taux de croissance dans la catégorie, en particulier au deuxième semestre de l'année, ce qui a poussé la société à identifier et à évaluer à fond les causes, les tendances à court et à long terme et les répercussions en général. Bien que l'analyse de la société soit en cours, les résultats à ce jour confirment qu'il est peu probable que les taux de croissance très élevés prévus précédemment par de nombreux experts de l'industrie soient atteints compte tenu de la rétroaction actuelle des clients, de l'expérience, des taux d'achat et de la pénétration dans les ménages. À la lumière de ces nouveaux renseignements, la société croit que la catégorie continuera de croître à des taux plus modestes, mais toujours attrayants. Selon les estimations actuelles, la catégorie croîtra à un taux annuel moyen de 10 à 15 %, ce qui en fera un marché de 6 à 10 milliards de dollars d'ici 2030. Par conséquent, la société réoriente sa stratégie et son approche d'investissement pour le Groupe des protéines végétales et se fixe un nouvel objectif, soit d'atteindre un BAIIA ajusté neutre ou amélioré au deuxième semestre de 2023. Des travaux sont en cours pour élaborer la stratégie à l'appui de ce changement, alors que la société recalibre l'investissement pour l'aligner aux possibilités du marché. Compte tenu de la taille actuelle du Groupe des protéines végétales, dont les revenus sont d'environ 150 millions de dollars américains en 2021, le modèle d'affaires qui en découlerait devrait produire une marge brute de 30 %, avec moins de 50 millions de dollars américains en frais de vente et des charges générales et administratives, pour atteindre l'objectif du BAIIA ajusté énoncé.

Capitaux

La société estime actuellement que ses dépenses en immobilisations pour l'exercice 2022 seront stables soit dans la fourchette des 400 à 500 millions de dollars, dont environ 50 % seront des capitaux de construction liés principalement à la construction des installations avicoles de London ( Ontario ) et le solde à d'autres projets visant à stimuler la croissance et à augmenter la capacité dans le secteur des viandes préparées et à accroître la production porcine.

( ) et le solde à d'autres projets visant à stimuler la croissance et à augmenter la capacité dans le secteur des viandes préparées et à accroître la production porcine. L'entreprise s'attend à ce que les installations avicoles de London , en Ontario , commencent à générer un BAIIA ajusté supplémentaire d'environ 100 millions de dollars par année dès sa mise en service complète, ce qui devrait se faire d'ici la fin de 2023. De plus, la Société s'attend à ce que le Bacon Center of Excellence produise un BAIIA ajusté supplémentaire d'environ 30 millions de dollars par année dès qu'il sera complètement opérationnel, soit vers le second semestre de 2023.

Les effets durables des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement découlant de la COVID-19 ainsi que de la guerre en Ukraine sont imprévisibles et peuvent avoir une incidence sur un certain nombre de facteurs qui stimulent la croissance de la société, notamment :

Les marchés des produits agricoles de même que le taux de change;

Les pressions inflationnistes sur les coûts;

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale;

La disponibilité de la main-d'œuvre;

L'équilibre entre la demande des secteurs de la vente au détail et des services alimentaires.

Pour en savoir plus sur l'incidence de la COVID-19 sur l'entreprise et les risques connexes, consultez la section intitulée Réponse à la COVID-19 et pour en savoir plus sur les facteurs qui peuvent influer sur notre rendement futur, consultez la section intitulée Énoncés prospectifs du présent communiqué.

L'exécution des priorités financières et opérationnelles de la société s'inscrit dans le droit-fil de son engagement à partager la valeur au profit de tous les intervenants. Les piliers directeurs de l'entreprise afin d'être la « société ayant les pratiques de production de protéines les plus durables au monde » comprennent des aliments plus sains, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète, et ils sont au cœur de la conduite des affaires de Les Aliments Maple Leaf. À cette fin, les priorités de la société sont les suivantes :

Des aliments plus sains : diriger le réel mouvement alimentaire et amorcer le virage pour faire en sorte que les principales marques soient des produits de porc et de volaille « élevés sans antibiotiques ».

: diriger le réel mouvement alimentaire et amorcer le virage pour faire en sorte que les principales marques soient des produits de porc et de volaille « élevés sans antibiotiques ». De meilleurs soins : privilégier le bien-être animal, après avoir effectué le transfert de toutes les truies sous gestion dans des systèmes d'enclos ouverts en 2021.

: privilégier le bien-être animal, après avoir effectué le transfert de toutes les truies sous gestion dans des systèmes d'enclos ouverts en 2021. De meilleures collectivités : investir environ 1 % du bénéfice avant impôt pour promouvoir la sécurité alimentaire durable.

: investir environ 1 % du bénéfice avant impôt pour promouvoir la sécurité alimentaire durable. Une meilleure planète - continuer de renforcer son engagement envers la neutralité carbone, tout en mettant l'accent sur l'élimination du gaspillage dans toutes les ressources consommées par la société, y compris la nourriture, l'énergie, l'eau, l'emballage et le temps.

Mesures financières non conformes aux IFRS

La société utilise les mesures non conformes aux IFRS suivantes : le résultat d'exploitation ajusté, le résultat ajusté par action, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les capitaux de construction, la dette nette, les flux de trésorerie disponibles et le rendement de l'actif net. La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent de l'information utile aux investisseurs pour évaluer le rendement financier de la société pour les raisons mentionnées ci-après. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés ouvertes, et elles ne doivent pas être considérées comme des substituts d'autres mesures financières établies conformément aux IFRS.

Résultat d'exploitation ajusté, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le résultat d'exploitation ajusté, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la direction pour évaluer le résultat d'exploitation financier. Le résultat d'exploitation ajusté est défini comme le résultat avant les autres produits, l'impôt et les charges d'intérêt, ajusté pour tenir compte des éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise et des éléments pour lesquels l'incidence économique des opérations se reflétera dans le résultat des périodes futures lorsque l'actif sous-jacent sera vendu ou transféré. Le BAIIA ajusté est défini comme le résultat d'exploitation ajusté, majoré des amortissements des immobilisations incorporelles et ajusté pour des éléments inclus dans les autres charges qui sont tenus pour représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise. La marge du BAIIA ajusté est calculée en fonction du BAIIA ajusté divisé par les ventes.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net avant impôts comme constaté aux termes des IFRS dans les états financiers intermédiaires consolidés avec le résultat d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 31 mars 2022, comme il est indiqué ci-dessous. La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS sont utiles pour évaluer le rendement des activités d'exploitation courantes de la société, ainsi que sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins en liquidités, ce qui comprend le programme d'investissement en capital de la société.



Trimestre clos le 31 mars 2022 Trimestre clos le 31 mars 2021 (en millions de dollars)(i)

(non audité) Groupe des protéines animales Groupe des protéines végétales Coûts non

affectés(ii) Total Groupe des protéines animales Groupe des protéines végétales Coûts non

affectés(ii) Total Bénéfice (perte) avant impôt 37,8 $ (37,1)

20,4 21,0 $ 76,2 $ (28,7) $ 18,4 65,9 $ Charges d'intérêts et autres coûts de financement --

--

7,7 7,7

--

--

5,0 5,0

Autres charges 1,5

--

1,1 2,6

1,1

0,1

3,3 4,5

Frais de restructuration et autres frais connexes 3,0

--

-- 3,0

1,7

--

-- 1,7

Bénéfice (perte) d'exploitation 42,3 $ (37,1)

29,2 34,4 $ 79,0 $ (28,7)

26,7 77,1 $ Coûts de démarrage des capitaux de construction(iii)(iv) 8,7

2,2

-- 10,9

0,6

0,6

-- 1,2

Variation de la juste valeur des actifs biologiques --

--

(39,3) (39,3)

--

--

(38,5) (38,5)

Perte latente sur les contrats de dérivés --

--

10,1 10,1

--

--

11,8 11,8

Résultat d'exploitation ajusté(iv) 51,0 $ (34,9)

-- 16,1 $ 79,6 $ (28,1)

-- 51,5 $ Amortissement 48,0

4,2

-- 52,3

45,5

3,8

-- 49,2

Éléments inclus dans les autres produits (charges)

qui sont tenus pour représentatifs des

activités courantes(v) (1,5)

--

-- (1,5)

(1,2)

(0,1)

-- (1,3)

BAIIA ajusté(iv) 97,5 $ (30,7)

-- 66,8 $ 123,9 $ (24,4)

-- 99,5 $ Marge du BAIIA ajusté(iv) 9,0 % (68,4) % n/a 5,9 %

12,2 % (57,2) % n/a 9,4 %





(i) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. (ii) Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les produits et les charges qui ne peuvent être séparés des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. (iii) Les coûts de démarrage sont des coûts temporaires découlant de l'exploitation de nouvelles installations qui sont ou ont été classées comme capitaux de construction. Ces coûts peuvent comprendre la formation, la mise à l'essai des produits, les écarts de rendement et d'efficacité de la main-d'œuvre, les frais généraux en double et d'autres charges temporaires nécessaires pour lancer la production. (iv) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours. (v) 2022 comprend principalement les règlements judiciaires, les gains et les pertes sur la vente d'actifs à long terme et les autres charges diverses. 2021 comprend principalement les règlements d'assurance, les gains et les pertes sur la vente d'actifs à long terme et les gains et les pertes sur les placements en actions.

Résultat ajusté par action

Le résultat ajusté par action, qui est une mesure non conforme aux IFRS, est utilisé par la direction pour évaluer les résultats financiers d'exploitation. Il est défini comme le bénéfice de base par action et est ajusté de la même manière que le résultat d'exploitation ajusté. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice de base par action présenté aux termes des IFRS dans les états financiers intermédiaires consolidés et le résultat ajusté par action pour le trimestre clos le 31 mars comme il est indiqué ci-après. La direction est d'avis qu'il s'agit de la mesure la plus appropriée pour évaluer les résultats financiers étant donné qu'elle est représentative des activités courantes de la société.

($ par action)

(non audité) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021 Bénéfice de base par action 0,11 $ 0,39 $ Frais de restructuration et autres frais connexes(i) 0,02

0,01

Éléments inclus dans les autres charges qui ne sont pas tenus







pour représentatifs des activités courantes(ii) 0,01

0,02

Coûts de démarrage des capitaux de construction(iii)(iv) 0,07

0,01

Variation de la juste valeur des actifs biologiques (0,24)

(0,23)

Variation de la juste valeur non réalisée sur les dérivés 0,06

0,07

Résultat ajusté par action(iv)(v) 0,03 $ 0,27 $





(i) Comprend l'incidence par action des frais de restructuration et autres frais connexes, après impôt. (ii) Comprend principalement les frais juridiques et les provisions ainsi que les coûts de transaction, après impôt. (iii) Les coûts de démarrage sont des coûts temporaires découlant de l'exploitation de nouvelles installations qui sont ou ont été classées comme capitaux de construction. Ces coûts peuvent comprendre la formation, la mise à l'essai des produits, les écarts de rendement et d'efficacité de la main-d'œuvre, les frais généraux en double et d'autres charges temporaires nécessaires pour lancer la production. (iv) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours. (v) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement.

Capitaux de construction

Les capitaux de construction, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisés par la direction pour évaluer le montant des ressources en capital investies dans des projets de développement stratégique précis qui ne sont pas encore fonctionnels. Les capitaux de construction et les charges financières connexes sont représentés par les investissements de plus de 50,0 millions de dollars dans les projets qui sont liés aux initiatives stratégiques à long terme, et pour lesquels aucun rendement n'est attendu avant au moins 12 mois à partir du début de la construction et l'actif ne sera plus classé dans la catégorie des capitaux de construction après l'entrée en exploitation. Le solde actuel des capitaux de construction comprend des investissements dans l'installation de production avicole de London, en Ontario. L'agrandissement du Bacon Centre of Excellence à Winnipeg, au Manitoba, a pris fin au quatrième trimestre de 2021 et a été reclassé. Les investissements dans la capacité de production de protéines végétales à l'usine de Walker Drive à Brampton, en Ontario, et dans les installations de production de protéines végétales en Indiana ont pris fin au premier trimestre de 2022 et ont été reclassés. Le tableau suivant présente un résumé des activités des capitaux de construction et de financement par emprunt pour les périodes indiquées ci-dessous.

(en milliers de dollars)

(non audité) 2022 2021 Immobilisations corporelles et incorporelles au 1er janvier 2 554 483 $ 2 062 683 $ Autres immobilisations corporelles et incorporelles au 1er janvier(i) 1 811 164

1 622 094

Capitaux de construction au 1er janvier 743 319 $ 440 589 $

Ajouts(ii) 54 776

152 342

Transferts des capitaux de construction (182 210)

--

Capitaux de construction au 31 mars(iii) 615 885 $ 592 931 $ Autres immobilisations corporelles et incorporelles au 31 mars(i) 1 975 946

1 610 331

Immobilisations corporelles et incorporelles au 31 mars 2 591 831 $ 2 203 262 $









Financement par emprunt des capitaux de construction(iv) 592 879 $ 580 227 $





(i) Les autres immobilisations corporelles et incorporelles sont des immobilisations corporelles et incorporelles qui ne correspondent pas à la définition de capital de construction. (ii) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours. (ii) Au 31 mars 2022, la valeur comptable nette des capitaux de construction comprend 2,1 millions de dollars liés aux actifs incorporels 1,4 million de dollars au 31 mars 2021; 2,5 millions de dollars au 31 décembre en 2021) (iii) On suppose que ce montant est entièrement financé par emprunt dans la mesure où la société a une dette nette en cours. Le financement par emprunt des capitaux de construction exclut les intérêts payés et capitalisés.

Dette nette

Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette nette et des montants présentés aux termes des IFRS dans les états financiers intermédiaires consolidés de la société au 31 mars, comme il est indiqué ci-après. La société établit la dette nette en prenant en compte la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et en déduisant la dette à long terme et la dette bancaire. La direction est d'avis que cette mesure est utile pour l'évaluation du montant de levier financier utilisé.

(en milliers de dollars)

(non audité) Au 31 mars 2022 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 66 476 $ 100 977 $ Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (5 220) $ (913) $ Dette à long terme (1 351 992)

(965 459)

Total de la dette (1 357 212) $ (966 372) $ Dette nette (1 290 736) $ (865 395) $

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisés par la direction pour évaluer la trésorerie après investissement dans l'entretien ou l'expansion de la base d'actifs de la société. Ils correspondent aux flux de trésorerie d'exploitation, moins les entrées de trésorerie aux actifs à long terme et aux intérêts capitalisés. Le tableau suivant calcule les flux de trésorerie disponibles pour les périodes indiquées ci-dessous :

(en milliers de dollars) (non audité) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (84 993) $ (30 234) $ Entrées d'actifs à long terme (97 305)

(160 967)

Intérêts payés et capitalisés (4 497)

(3 971)

Flux de trésorerie disponibles (186 795) $ (195 172) $

Rendement de l'actif net

Le rendement de l'actif net est calculé en divisant le résultat d'impôt sur le revenu d'exploitation (ajusté pour les éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des opérations sous-jacentes de l'entreprise) par l'actif net mensuel moyen. L'actif net est défini comme le total de l'actif (à l'exclusion de la trésorerie et des actifs d'impôt différé) moins le passif ne portant pas intérêt (à l'exclusion des passifs d'impôt différé). La direction croit que le rendement de l'actif net est une base appropriée pour évaluer le rendement financier à long terme.

Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites, de la société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles, les estimations, les projections, les croyances, les jugements et les hypothèses fondés sur l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif a été formulé et fait à la lumière de l'expérience de la société et de sa perception des tendances historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs de la société ainsi que des énoncés liés aux opinions, plans, cibles, buts, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la société. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « poursuivre », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner », « échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « proposer », « but », et des expressions similaires suggérant des événements futurs ou des performances futures. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

De par leur nature, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels divergent substantiellement de ceux qui avaient été prévus. La société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais que rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Le lecteur ne devrait pas se fier sans réserve à de tels énoncés prospectifs.

L'information prospective spécifique contenue dans le présent document peut comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant ce qui suit :

les répercussions de la COVID-19, y compris les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité de la main-d'œuvre et les habitudes de consommation;

le rendement futur, y compris les objectifs, buts et cibles financiers futurs, l'analyse de la croissance de la catégorie, les dépenses en immobilisations prévues de même que les frais de vente et charges générales et administratives prévus pour la société et chacun de ses segments d'exploitation;

l'exécution de la stratégie commerciale de la société, y compris le développement et le calendrier prévu des initiatives commerciales, l'expansion et le repositionnement de la marque, l'analyse de l'approche d'investissement et de la catégorie des protéines végétales, et d'autres possibilités de croissance, ainsi que leurs répercussions;

l'incidence des conditions du commerce international sur les activités et les marchés de la société, y compris l'accès aux marchés, les répercussions associées à la propagation de maladies animales exotiques (comme la peste porcine africaine [PPA] ou la grippe aviaire), et d'autres facteurs sociaux, économiques et politiques qui ont une incidence sur le commerce, y compris la guerre en Ukraine ;

; les conditions concurrentielles et la capacité de la société de se positionner de façon concurrentielle sur les marchés où elle est en concurrence;

les projets d'immobilisations, y compris la planification, la construction, les dépenses estimatives, les calendriers, les approbations, la capacité prévue, les dates de mise en service et les avantages prévus de la construction de nouvelles installations et de l'agrandissement des installations existantes;

la politique de dividendes de la société, y compris les niveaux futurs et la viabilité des dividendes en espèces, le traitement fiscal de ces derniers et les dates futures de versement des dividendes;

l'incidence des prix des produits de base sur les activités et le rendement financier de la société, y compris l'utilisation et l'efficacité des instruments de couverture;

les flux de trésorerie futurs prévus et leur suffisance, les sources de capitaux à des taux attrayants, les obligations contractuelles futures, les options de financement futures, le renouvellement des facilités de crédit et la disponibilité de capitaux pour financer les plans de croissance; les obligations d'exploitation et le versement de dividendes;

les risques opérationnels, y compris l'exécution, la surveillance et l'amélioration continue des programmes de salubrité des aliments, les initiatives en matière de santé des animaux et les initiatives de réduction des coûts de la société;

la mise en œuvre, le coût et l'incidence des initiatives de protection de l'environnement, ainsi que le coût futur prévu des mesures d'assainissement liées aux passifs environnementaux;

l'adoption de nouvelles normes comptables et son incidence sur la situation financière de la société;

les attentes concernant le rendement des régimes de retraite, y compris l'actif, le passif et les cotisations futurs des régimes de retraite;

les faits nouveaux et les répercussions des actions en justice réelles ou potentielles.

Divers facteurs ou hypothèses sont habituellement appliqués par la société pour tirer des conclusions ou pour établir les prévisions, les projections, les prédictions ou les estimations formulées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la société, y compris les renseignements obtenus de sources tierces, et comprennent, sans s'y limiter :

les attentes concernant l'incidence et les répercussions futures de la COVID-19 et l'adaptation nécessaire de l'exploitation, de la chaîne d'approvisionnement, du comportement des clients et des consommateurs, des modèles économiques et du commerce international;

l'environnement concurrentiel, les conditions connexes du marché et les mesures de la part de marché, la croissance ou la contraction d'une catégorie, le comportement attendu des concurrents et des clients et les tendances des préférences des consommateurs;

le succès de la stratégie commerciale de la société, y compris l'exécution de la stratégie dans le Groupe de protéines animales et le résultat de l'analyse de la catégorie liée à la stratégie pour les groupes de protéines végétales;

les prix courants des produits de base, les taux d'intérêt, les taux d'imposition et les taux de change;

l'incidence de la guerre en Ukraine sur les relations internationales, le commerce et les marchés, ainsi que la situation économique et la dynamique sociopolitique entre le Canada , les États-Unis, le Japon et la Chine; la capacité de la société à accéder aux marchés et aux ingrédients sources et autres intrants à la lumière des perturbations sociopolitiques mondiales;

sur les relations internationales, le commerce et les marchés, ainsi que la situation économique et la dynamique sociopolitique entre le , les États-Unis, le Japon et la Chine; la capacité de la société à accéder aux marchés et aux ingrédients sources et autres intrants à la lumière des perturbations sociopolitiques mondiales; la propagation de maladies animales exotiques (y compris la PPA et la grippe aviaire), les stratégies de préparation pour gérer cette propagation et les répercussions sur tous les marchés des protéines;

la disponibilité de capitaux pour financer les besoins futurs en immobilisations associés aux opérations, aux actifs et aux projets existants;

les attentes concernant la participation aux régimes de retraite de la société et leur financement;

la disponibilité d'une couverture d'assurance pour gérer certaines expositions au risque de responsabilité;

l'étendue des passifs et des recouvrements futurs liés aux revendications juridiques;

les lois réglementaires, fiscales et environnementales en vigueur;

les coûts d'exploitation et le rendement futurs, y compris la capacité de la société de réaliser des économies d'exploitation et de maintenir des volumes de ventes élevés, un roulement élevé des stocks et un roulement élevé des comptes débiteurs.

Les lecteurs sont prévenus que ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans tout énoncé prospectif.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants :

les répercussions de la COVID-19 sur l'exploitation et le rendement financier de la société, ainsi que sur les tendances macro-socio-économiques;

la concurrence, les conditions du marché et les activités des concurrents et des clients, y compris l'expansion ou la contraction de catégories clés, y compris les protéines végétales);

la santé du bétail, y compris l'incidence de pandémies potentielles;

le commerce international et l'accès aux marchés et aux approvisionnements, ainsi que les dynamiques sociales, politiques et économiques, y compris la guerre en Ukraine ;

; la disponibilité et l'accès aux capitaux;

la décision à l'égard de tout remboursement de capital aux actionnaires;

l'exécution des projets d'immobilisations, y compris les coûts, le calendrier et les variables réglementaires;

la salubrité des aliments, la responsabilité des consommateurs et les rappels de produits;

la cybersécurité ainsi que la maintenance et l'exploitation des systèmes et processus d'information de la société;

les changements climatiques;

la gestion stratégique des risques, y compris le résultat de l'analyse de la catégorie des protéines végétales;

les acquisitions et les cessions;

les fluctuations des marchés de la dette et des actions;

les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change;

les actifs et passifs des régimes de retraite;

la nature cyclique du coût et de l'approvisionnement des porcs et la nature concurrentielle du marché du porc en général;

l'efficacité des stratégies de couverture des produits de base et des taux d'intérêt;

l'incidence des variations de la valeur de marché des actifs biologiques et des instruments de couverture;

le système de gestion de l'approvisionnement pour la volaille au Canada ;

; la disponibilité des ingrédients pour les protéines végétales;

la propriété intellectuelle, y compris l'innovation de produits, le développement de produits, la stratégie de la marque et la protection des marques de commerce;

la consolidation des opérations et l'accent mis sur les protéines;

le recours à des fabricants à façon;

la réputation;

les conditions météorologiques;

la conformité à la réglementation gouvernementale et l'adaptation aux changements législatifs;

les réclamations juridiques réelles et envisagées;

l'incidence des tendances et des changements dans les goûts des consommateurs et leurs habitudes d'achat;

les règlements environnementaux et les passifs environnementaux éventuels entraînés par ceux-ci;

la consolidation du commerce de détail;

les questions d'emploi, y compris le respect des lois en vigueur dans le cadre du droit du travail dans de nombreux territoires de compétence, les risques liés à d'éventuels arrêts de travail en raison du non-renouvellement de conventions collectives, au recrutement et au maintien en poste de personnel qualifié et au fait de se fier au personnel clé et à la planification de la relève;

le prix des produits;

la gestion de la chaîne d'approvisionnement de la société;

l'incidence des modifications apportées aux Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et à d'autres normes comptables que la société doit respecter à des fins de réglementation;

d'autres facteurs décrits dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » présentée dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La société tient à rappeler au lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Les lecteurs sont également prévenus que certains des renseignements prospectifs, tels que les énoncés concernant les dépenses en immobilisations futures, la croissance de la marge du BAIIA ajusté dans le Groupe des protéines animales, les objectifs de ventes et de marge de croissance prévus dans le Groupe des protéines végétales et les frais de vente et charges générales et administratives peuvent être considérés comme des perspectives financières aux fins de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces perspectives financières sont présentées pour évaluer les bénéfices futurs potentiels et les utilisations futures prévues des flux de trésorerie, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les lecteurs ne doivent pas présumer que ces perspectives financières seront réalisées.

Des informations sur les facteurs de risques sont présentées de façon plus détaillée dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » que vous trouverez dans le rapport de gestion annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, lequel est accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Il y aurait lieu de se reporter à cette rubrique pour plus de précisions. D'autres renseignements concernant la société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont valeur qu'à la date des présentes. À moins que la loi ne l'impose, la société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre qui a pour vision de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable de la planète, et de fabriquer des produits alimentaires de façon responsable sous des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, Maple Leaf Natural SelectionsMD, SchneidersMD, SchneidersMD Country NaturalsMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, LightlifeMD et Field RoastMC. La société emploie environ 13 500 personnes et exploite ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Bilans intermédiaires consolidés

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Au 31 mars 2022 Au 31 mars 2021 Au 31 décembre 2021 ACTIF







(Audité)

Trésorerie et équivalents de trésorerie 66 476 $ 100 977 $ 162 031 $ Comptes débiteurs 195 662

185 144

167 082

Billets à recevoir 55 016

47 414

33 294

Stocks 491 443

453 364

409 677

Actifs biologiques 176 102

166 031

138 209

Impôts recouvrables 2 388

1 830

1 830

Charges payées d'avance et autres actifs 42 155

89 064

24 988

Total des actifs courants 1 029 242 $ 1 043 824 $ 937 111 $ Immobilisations corporelles 2 232 105

1 869 070

2 189 165

Actifs au titre du droit d'utilisation 165 080

221 467

161 662

Placements 22 085

15 566

22 326

Avantages du personnel 25 709

--

--

Autres actifs à long terme 16 483

9 136

11 644

Actif d'impôt différé 46 920

19 117

39 907

Goodwill 656 420

650 054

658 673

Immobilisations incorporelles 359 726

334 192

365 318

Total des actifs à long terme 3 524 528 $ 3 118 602 $ 3 448 695 $ Total de l'actif 4 553 770 $ 4 162 426 $ 4 385 806 $ PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES











Créditeurs et charges à payer 561 782 $ 552 126 $ 526 189 $ Partie courante des provisions 8 812

1 114

842

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 5 220

913

5 176

Tranche de l'obligation découlant d'un contrat de

location-acquisition échéant à moins d'un an 38 176

81 159

31 375

Impôt sur le résultat à payer --

8 437

23 853

Autres passifs courants 49 601

47 207

81 265

Total des passifs courants 663 591 $ 690 956 $ 668 700 $ Dette à long terme 1 351 992

965 459

1 247 073

Obligations locatives 147 592

158 078

144 391

Avantages du personnel 73 539

94 601

97 629

Provisions 38 336

44 537

44 650

Autres passifs à long terme 4 988

7 676

1 057

Passif d'impôt différé 179 650

149 031

146 380

Total des passifs à long terme 1 796 097 $ 1 419 382 $ 1 681 180 $ Total du passif 2 459 688 $ 2 110 338 $ 2 349 880 $ Capitaux propres











Capital social 859 396 $ 845 287 $ 847 016 $ Résultats non distribués 1 239 959

1 223 485

1 212 244

Surplus d'apport 16 879

16 716

5 371

Cumul des autres éléments du résultat global 4 094

(9 470)

(2 459)

Actions propres (26 246)

(23 930)

(26 246)

Total des capitaux propres 2 094 082 $ 2 052 088 $ 2 035 926 $ Total des passifs et des capitaux propres 4 553 770 $ 4 162 426 $ 4 385 806 $

États intermédiaires consolidés du résultat net

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions) (non audité) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021







Ventes 1 126 553 $ 1 053 083 $ Coût des ventes 972 690

860 129

Profit brut 153 863 $ 192 954 $ Frais de vente et charges générales et administratives 119 457

115 880

Bénéfice avant ce qui suit : 34 406 $ 77 074 $ Frais de restructuration et autres frais connexes 3 018

1 668

Autres charges 2 624

4 542

Bénéfice avant intérêts et impôt sur le résultat 28 764 $ 70 864 $ Charges d'intérêts et autres coûts de financement 7 716

4 968

Bénéfice avant impôt sur le résultat 21 048 $ 65 896 $ Charge d'impôt sur le résultat 7 361

18 204

Bénéfice net 13 687 $ 47 692 $









Bénéfice par action attribuable aux actionnaires ordinaires :







Bénéfice de base par action 0,11 $ 0,39 $ Bénéfice dilué par action 0,11 $ 0,38 $ Nombre moyen pondéré d'actions (en millions) :







De base 124,0

123,2

Dilué 126,1

125,2



États intermédiaires consolidés des autres éléments du résultat global

(en milliers de dollars canadiens) (non audité) Trimestres clos les 31 mars 2022 2021









Bénéfice net 13 687 $ 47 692 $ Autres éléments du résultat global







Gains et (pertes) actuariels qui ne seront pas reclassés dans le résultat net (après







impôt de 13,4 millions de dollars; 24,8 millions de dollars en 2021) 38 901 $ 72 928 $ Éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net :







Variation de l'écart de conversion cumulé (après l'impôt de 0,0 million de dollars;







0,0 million de dollars en 2021) (6 973)

(5 465)

Variation du taux de change sur la dette à long terme désigné comme couverture







d'investissement net (après impôt de 0,6 million de dollars; 0,7 million de dollars en







2021) 3 561

3 818

Variation des couvertures de flux de trésorerie (après impôt de 3,4 millions de dollars;







2,0 millions de dollars en 2021) 9 965

5 591

Total des éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net 6 553 $ 3 944 $ Total des autres éléments du résultat global 45 454 $ 76 872 $ Résultat global 59 141 $ 124 564 $

États intermédiaires consolidés des variations des capitaux propres











Cumul des autres éléments

du résultat global(i)





(en milliers de dollars canadiens) (non audité) Capital

social Résultats non

distribués Surplus d'apport Ajustement

pour écart de

conversion Profits et

pertes

latents

sur les

couvertures

de flux de

trésorerie Profits latents

sur la juste

valeur des

investissements Actions propres Total des

capitaux

propres Solde au 31 décembre 2021 847 016 $ 1 212 244 5 371 2 037 (7 441) 2 945 (26 246) 2 035 926 $ Bénéfice net --

13 687 -- -- -- -- -- 13 687

Autres éléments du résultat global(ii) --

38 901 -- (3 412) 9 965 -- -- 45 454

Dividendes déclarés (0,20 $ par action) --

(24 873) -- -- -- -- -- (24 873)

Charge de rémunération fondée

sur des actions --

-- 4 396 -- -- -- -- 4 396

Modification du régime de rémunération

fondée sur des actions --

-- (3 594) -- -- -- -- (3 594)

Exercice d'options sur actions 3 718

-- -- -- -- -- -- 3 718

Variation de l'obligation au titre des

actions rachetées 8 662

-- 10 706 -- -- -- -- 19 368

Solde au 31 mars 2022 859 396 $ 1 239 959 16 879 (1 375) 2 524 2 945 (26 246) 2 094 082 $

































Cumul des autres éléments

du résultat global(i)





(en milliers de dollars canadiens) (non audité) Capital

social Résultats non

distribués Surplus d'apport Ajustement

pour écart de

conversion Profits et

pertes latents

sur les

couvertures

de flux de

trésorerie Profits latents

sur la juste

valeur des

investissements Actions propres Total des

capitaux

propres Solde au 31 décembre 2020 838 969 $ 1 124 973 5 866 3 002 (16 416) -- (23 930) 1 932 464 $ Bénéfice net --

47 692 -- -- -- -- -- 47 692

Autres éléments du résultat globalii) --

72 928 -- (1 647) 5 591 -- -- 76 872

Dividendes déclarés (0,18 $ par action) --

(22 108) -- -- -- -- -- (22 108)

Charge de rémunération fondée sur des

actions --

-- 4 702 -- -- -- -- 4 702

Impôt différé sur la rémunération fondée

sur des actions --

-- 350 -- -- -- -- 350

Exercice d'options sur actions 1 406

-- -- -- -- -- -- 1 406

Variation de l'obligation au titre

des actions rachetées 4 912

-- 5 798 -- -- -- -- 10 710

Solde au 31 mars 2021 845 287 $ 1 223 485 16 716 1 355 (10 825) -- (23 930) 2 052 088 $





(i) Éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net. (ii) La variation des gains et pertes actuariels qui ne sera pas reclassée dans le résultat net et qui a été reclassée dans les résultats non distribués est incluse dans les autres éléments du résultat global.

États intermédiaires consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens) (non audité) Trimestres clos les 31 mars 2022

2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :







Activités d'exploitation







Bénéfice net 13 687 $ 47 692 $ Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :







Variation de la juste valeur des actifs biologiques (39 311)

(38 475)

Amortissement 57 191

50 202

Rémunération fondée sur des actions 4 396

4 702

Impôts sur les bénéfices reportés 7 972

6 184

Impôt exigible (611)

12 020

Charges d'intérêts et autres coûts de financement 7 716

4 968

Perte sur la vente d'actifs à long terme 458

287

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés non désignés 1 574

9 627

Variation du passif au titre des régimes de retraite 2 498

3 383

Impôt sur le résultat payé, montant net (23 612)

(31 277)

Intérêts payés, après les intérêts capitalisés (7 676)

(5 428)

Variation de la provision pour frais de restructuration et autres frais connexes 1 713

41

Variation de la marge des dérivés (25 103)

(35 662)

Autre (1 251)

3 606

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (84 634)

(62 104)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (84 993) $ (30 234) $ Activités d'investissement







Entrées d'actifs à long terme (97 305) $ (160 967) $ Intérêts payés et capitalisés (4 497)

(3 971)

Produit de la vente d'actifs à long terme 94

553

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (101 708) $ (164 385) $ Activités de financement







Dividendes versés (24 873) $ (22 108) $ Augmentation nette de la dette à long terme 114 862

224 861

Paiement de l'obligation découlant d'un contrat de location-acquisition (9 408)

(9 391)

Exercice d'options sur actions 3 718

1 406

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 91 146 $ 194 768 $ Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (95 555) $ 149 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 162 031

100 828

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 66 476 $ 100 977 $

