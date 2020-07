TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com/fr

L'entreprise poursuit la mise en œuvre de sa stratégie et demeure fermement engagée à l'égard de la santé et la sécurité de ses employés, de la continuité des activités, et du maintien d'un approvisionnement alimentaire sûr.

MISSISSAUGA, ON, le 30 juill. 2020 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Les Aliments Maple Leaf » ou la « société ») (TSX : MFI) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020.

« Au cours des derniers mois, les répercussions de la COVID-19 sur la société ont été foudroyantes, cependant notre engagement à l'égard de notre vocation sociale est inébranlable, a déclaré Michael H. McCain, président et chef de la direction. Conformément à nos valeurs fondamentales, nous privilégions la santé et la sécurité de nos employés, et appuyons des initiatives essentielles, y compris la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada, et nous concentrons sur le maintien de la stabilité de nos chaînes d'approvisionnement afin d'être en mesure de continuer à assumer nos responsabilités en tant que service essentiel. Notre équipe a réalisé un travail exceptionnel en ces temps difficiles.

Malgré le contexte sans précédent, nous maintenons notre exécution conformément à nos priorités stratégiques et à notre cadre financier, ce dont témoignent nos résultats du deuxième trimestre », a conclu M. McCain.

Faits saillants du deuxième trimestre 2020

La croissance totale des ventes de la société de 7,0 % et la marge du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») (i) de 10,6 % des ventes, sont similaires à celles de l'exercice précédent.

de 10,6 % des ventes, sont similaires à celles de l'exercice précédent. Les ventes du Groupe des protéines animales ont augmenté de 5,8 %, en raison principalement d'une augmentation du nombre de porcs transformés, de la hausse des ventes sur les marchés asiatiques, d'un changement favorable de la composition des produits et de l'incidence du change. La marge du BAIIA ajusté est de 13,3 % comparativement à 11,5 % l'an dernier.

La croissance des ventes du Groupe des protéines végétales de 41,4 % (36,5 % à taux de change constant) est liée à l'augmentation des volumes dans l'ensemble du portefeuille. Le BAIIA ajusté du Groupe des protéines végétales a constitué une perte de 22,6 millions de dollars.

Le résultat d'exploitation ajusté (i) de 66,7 millions de dollars est similaire à celui de l'exercice précédent, le solide rendement commercial des Groupes des protéines animales et végétales ayant été annulé par les coûts occasionnés par la COVID-19 et l'investissement stratégique dans le secteur des protéines végétales pour stimuler la croissance des ventes.

de 66,7 millions de dollars est similaire à celui de l'exercice précédent, le solide rendement commercial des Groupes des protéines animales et végétales ayant été annulé par les coûts occasionnés par la COVID-19 et l'investissement stratégique dans le secteur des protéines végétales pour stimuler la croissance des ventes. Le bénéfice net du trimestre s'établit à 25,7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 6,3 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison des facteurs susmentionnés ainsi que d'une perte moins importante causée par des variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés.

Les coûts bruts liés à la COVID-19 se chiffrent à environ 19 millions de dollars, conformément aux attentes. Ces coûts ont été partiellement annulés par des réductions discrétionnaires des frais de vente et des charges générales et administratives, ce qui s'est traduit par une incidence nette d'environ 11 millions de dollars sur le BAIIA ajusté de la société.

Les dépenses en immobilisations de 102,0 millions de dollars comprenaient des capitaux de constructions (i) de 62,8 millions de dollars, dont la majeure partie était liée aux coûts de construction des installations avicoles de London , en Ontario .

de 62,8 millions de dollars, dont la majeure partie était liée aux coûts de construction des installations avicoles de , en . Pour 2020, Les Aliments Maple Leaf continue de se concentrer sur la croissance rentable du Groupe des protéines animales et d'investir dans la croissance du Groupe des protéines végétales, en plus de maintenir l'exécution de ses activités conformément à ses priorités stratégiques.

(i) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Points saillants de nature financière





Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin Mesure(i) (non audité) 2020

2019 Variation 2020 2019 Variation Ventes 1 094,6 $ 1 022,7 $ 7,0 % 2 117,3 $ 1 929,8 $ 9,7 % Résultat net 25,7 $ (6,3) $ n. s.(ii) 21,9 $ 43,8 $ (49,8) % Bénéfice (perte) de base par action 0,21 $ (0,05) $ n. s.(ii) 0,18 $ 0,35 $ (48,6) % Résultat d'exploitation ajusté(iii) 66,7 $ 65,2 $ 2,2 % 111,8 $ 107,3 $ 4,2 % Résultat ajusté par action(iii) 0,35 $ 0,33 $ 6,1 % 0,56 $ 0,53 $ 5,7 % Flux de trésorerie disponibles(iii) 55,5 $ 7,8 $ 611,5 % (76,6) $ (33,6) $ 128,0 %

(i) Toutes les mesures financières sont exprimées en millions de dollars, sauf le résultat de base et le résultat ajusté par action. (ii) Non significatif. (iii) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Pour le deuxième trimestre de 2020, les ventes se sont établies à 1 094,6 millions de dollars, comparativement à 1 022,7 millions de dollars au dernier exercice, soit une augmentation de 7,0 % imputable aux groupes des protéines animales et végétales. La croissance des ventes du Groupe des protéines animales est principalement attribuable à la hausse des volumes de production de porc, à une composition favorable liée à la croissance dans le secteur de la production durable de viande, à des exportations vers les marchés asiatiques ainsi qu'à l'incidence positive du change. Les ventes du Groupe des protéines animales ont également bénéficié des mesures d'établissement de prix mises en œuvre au troisième trimestre de 2019. La croissance de 41,4 % des ventes du Groupe des protéines végétales témoigne des investissements dans de nouveaux produits dans les catégories à croissance rapide.

En cumul annuel pour 2020, les ventes se sont élevées à 2 117,3 millions de dollars, comparativement à 1 929,8 millions de dollars au dernier exercice, soit une augmentation de 9,7 %. La croissance des ventes témoigne des progrès constants réalisés dans des secteurs stratégiques clés du Groupe des protéines animales, qui a enregistré des augmentations de 9,0 %, tandis que le Groupe des protéines végétales a affiché une croissance de 34,3 %.

Pour le deuxième trimestre de 2020, le bénéfice net s'est chiffré à 25,7 millions de dollars (0,21 $ par action de base), comparativement à une perte nette de 6,3 millions de dollars (perte de 0,05 $ par action de base) à l'exercice précédent. Le solide rendement commercial des groupes des protéines animales et végétales a été annulé par les investissements stratégiques dans le Groupe des protéines végétales afin de stimuler la croissance des ventes, ainsi que par l'incidence des coûts associés à la COVID-19. Les résultats de l'exercice précédent ont également subi l'incidence d'une perte plus élevée causée par les variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté ci-dessous.

En cumul annuel pour 2020, le bénéfice net s'est chiffré à 21,9 millions de dollars (0,18 $ par action de base), comparativement à 43,8 millions de dollars (0,35 $ par action de base) à l'exercice précédent. Le solide rendement commercial des groupes des protéines animales et végétales a été plus qu'annulé par les investissements stratégiques dans le Groupe des protéines végétales pour stimuler la croissance des ventes, ainsi que par l'incidence des coûts associés à la COVID-19 et l'incidence d'une perte plus élevée causée par les variations de la juste valeur hors caisse des actifs biologiques et des contrats de dérivés, qui sont exclus du calcul du résultat d'exploitation ajusté ci-dessous.

Le résultat d'exploitation ajusté pour le deuxième trimestre de 2020 s'est établi à 66,7 millions de dollars comparativement à 65,2 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action s'est établi à 0,35 $ au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 0,33 $ à l'exercice précédent, en raison de facteurs semblables à ceux qui ont été énumérés ci-dessus.

En cumul annuel en 2020, le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 111,8 millions de dollars, comparativement à 107,3 millions de dollars à l'exercice précédent. Le résultat ajusté par action s'est établi à 0,56 $ pour 2020, comparativement à 0,53 $ à l'exercice précédent, en raison de facteurs semblables à ceux qui ont été énumérés ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures clés et sur les résultats par secteur d'exploitation, consultez la section intitulée « Secteurs d'exploitation ».

Remarque : Plusieurs éléments sont exclus de l'analyse du résultat sous-jacent, puisqu'ils ne sont pas représentatifs des activités d'exploitation courantes de la société. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué pour obtenir la description et le rapprochement de toutes les mesures financières non conformes aux IFRS.

Secteurs d'exploitation

La société comprend deux segments isolables : Ces segments offrent des produits différents et sont dotés d'une structure organisationnelle, de marques et de stratégies financières et de marketing distinctes. Les principaux décideurs sur le plan de l'exploitation de la société examinent régulièrement les rapports internes de ces activités. Le rendement du Groupe des protéines animales est fondé sur la croissance des revenus, le bénéfice d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté. Le Groupe des protéines végétales mesure son rendement principalement en fonction des taux de croissance des revenus, tout en gérant les marges brutes et en contrôlant les frais de vente et les charges générales et administratives, ce qui permet de générer des taux de croissance élevés des revenus.

Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les périodes de trois mois closes le 30 juin 2020 et le 30 juin 2019.



Trimestre clos le 30 juin 2020 Trimestre clos le 30 juin 2019(i) (En millions de dollars)(ii)

(non audité) Groupe des

protéines

animales Groupe des

protéines

végétales Coûts non

affectés(iii) Total

Groupe des

protéines

animales Groupe des

protéines

végétales

Coûts non

affectés(iii) Total Ventes 1 040,4 $ 60,6

(6,4) 1 094,6

983,3 $ 42,9

(3,5) 1 022,7 $ Profit brut 176,6 $ 7,9

(17,2) 167,3

162,4 $ 9,3

(60,7) 111,0 $ Frais de vente et charges générales et administratives 83,7 $ 34,1

-- 117,8

89,5 $ 16,9

-- 106,4 $ Résultat opérationnel ajusté(iv) 92,9 $ (26,3)

-- 66,7

72,9 $ (7,6)

-- 65,2 $ BAIIA ajusté(iv) 138,2 $ (22,6)

-- 115,7

112,7 $ (4,7)

-- 108,0 $ Marge du BAIIA ajusté(iv) 13,3 % (37,2) % S.O. 10,6 % 11,5 % (10,9) % S.O. 10,6 %

(i) Les données comparatives ont été présentées de manière à correspondre aux résultats des secteurs isolables courants. (ii) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. (iii) Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. (iv) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Le tableau ci-dessous présente le résumé des ventes, du profit brut, des frais de vente et charges générales et administratives, du résultat d'exploitation ajusté, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté par secteur d'exploitation pour les semestres clos le 30 juin 2020 et le 30 juin 2019.



Semestre clos le 30 juin 2020 Semestre clos le 30 juin 2019(i) (En millions de dollars)(ii)

(non audité) Groupe des protéines animales Groupe des protéines végétales Coûts non affectés(iii) Total Groupe des protéines animales Groupe des protéines végétales Coûts non affectés(iii) Total Ventes 2 021,7 $ 107,0

(11,4) 2 117,3 $ 1 854,4 $ 79,7

(4,3) 1 929,8 $ Profit brut 333,9 $ 14,6

(53,9) 294,7 $ 294,2 $ 17,8

(21,5) 290,5 $ Frais de vente et charges générales et administratives 171,8 $ 65,0

-- 236,7 $ 175,9 $ 28,8

-- 204,7 $ Résultat opérationnel ajusté(iv) 162,1 $ (50,3)

-- 111,8 $ 118,3 $ (11,0)

-- 107,3 $ BAIIA ajusté(iv) 249,3 $ (43,1)

-- 206,2 $ 197,5 $ (5,1)

-- 192,5 $ Marge du BAIIA ajusté(iv) 12,3 % (40,3) % S.O. 9,7 % 10,7 % (6,4) % S.O. 10,0 %

i) Les données comparatives ont été présentées de manière à correspondre aux résultats des secteurs isolables courants. (ii) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. (iii) Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. (iv) Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué.

Groupe des protéines animales

Le Groupe des protéines animales comprend les produits de viandes préparées, les repas prêts à cuire et prêts à manger, les produits de porc et de volaille frais à valeur ajoutée vendus au détail, à des services alimentaires et à l'industrie ainsi que les activités agricoles liées au porc et à la volaille. Le Groupe des protéines animales comprend des marques de premier plan comme Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, SchneidersMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat CoMC, SwiftMD et de nombreuses marques régionales importantes.

Les ventes au deuxième trimestre de 2020 ont augmenté de 5,8 % pour s'établir à 1 040,4 millions de dollars, comparativement à 983,3 millions de dollars à l'exercice précédent, en raison d'une augmentation du nombre de porcs transformés, d'un changement favorable de la composition des produits vers une production durable des viandes et des produits de marque, de la croissance des exportations vers les marchés asiatiques et de l'incidence positive du change. Les mesures d'établissement de prix mises en œuvre au cours du troisième trimestre de 2019 pour atténuer la hausse du coût des intrants ont également contribué au rendement des ventes. L'augmentation de la demande dans le secteur de la vente au détail a été compensée par la baisse de la demande dans les services alimentaires à la suite de COVID-19.

En cumul annuel pour 2020, les ventes ont augmenté de 9,0 % pour s'établir à 2 021,7 millions de dollars, comparativement à 1 854,4 millions de dollars à l'exercice précédent, croissance stimulée par un changement favorable de la composition des produits vers une production durable des viandes et des produits de marque, l'augmentation du nombre de porcs transformés, la croissance des exportations vers les marchés asiatiques et la forte augmentation des volumes dans la vente au détail par suite d'une poussée de la demande à la fin de mars en lien avec la COVID-19. Les mesures d'établissement de prix mises en œuvre au cours du troisième trimestre de 2019 pour atténuer la hausse du coût des intrants ont également contribué au rendement des ventes.

Le profit brut du deuxième trimestre de 2020 s'est établi à 176,6 millions de dollars (marge brute de 17,0 %) comparativement à 162,4 millions de dollars (marge brute de 16,5 %) à l'exercice précédent. Le rendement du profit brut est lié à la composition favorable des produits et des canaux de distribution attribuable à l'expansion du secteur de la production durable de viande et d'autres produits de marque, en plus de la croissance des exportations vers les marchés asiatiques. La hausse des coûts attribuable aux dépenses engagées en réponse à la COVID-19 pour protéger les employés de la société et maintenir la production a partiellement annulé le solide rendement, qu'il s'agisse des résultats commerciaux ou de l'exploitation des usines. Ces mesures comprenaient des versements de primes à la main-d'œuvre, l'achat d'équipement de protection individuelle, la mise en place d'installations sanitaires et d'autres mesures préventives.

Le profit brut en cumul annuel pour 2020 est de 333,9 millions de dollars (marge brute de 16,5 %) comparativement à 294,2 millions de dollars (marge brute de 15,9 %) à l'exercice précédent. L'augmentation du profit brut est attribuable à l'amélioration soutenue de la composition des ventes et du rendement opérationnel amorcée au quatrième trimestre de 2019.

Pour le deuxième trimestre de 2020, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 83,7 millions de dollars (8,0 % des ventes), comparativement à 89,5 millions de dollars (9,1 % des ventes) à l'exercice précédent. Malgré la hausse des dépenses élevées engagées en réponse à la COVID 19, les économies réalisées pour certaines dépenses discrétionnaires comme les voyages, les conférences et la formation, ainsi que dans la publicité et les promotions, combinées à l'incidence positive de l'augmentation des ventes, ont permis, au deuxième trimestre, de réduire les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage des ventes.

En cumul annuel pour 2020, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 171,8 millions de dollars (8,5 % des ventes), comparativement à 175,9 millions de dollars (9,5 % des ventes) à l'exercice précédent. La variation des frais de vente et charges générales et administratives s'inscrit dans la tendance des facteurs énumérés ci-dessus.

Le résultat d'exploitation ajusté pour le deuxième trimestre de 2020 se chiffre à 92,9 millions de dollars, comparativement à 72,9 millions de dollars au dernier exercice, dans la tendance des facteurs susmentionnés.

En cumul annuel, le résultat d'exploitation ajusté de 2020 s'est établi à 162,1 millions de dollars, comparativement à 118,3 millions de dollars à l'exercice précédent. La variation du résultat d'exploitation ajusté s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés.

La marge du BAIIA ajusté était de 13,3 %, comparativement à 11,5 % à l'exercice précédent, dans la tendance des facteurs susmentionnés.

En cumul annuel, la marge du BAIIA ajusté était de 12,3 %, comparativement à 10,7 % pour l'exercice précédent, cette hausse s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Groupe des protéines végétales

Le Groupe des protéines végétales comprend des produits à base de protéines végétales réfrigérées, des produits à base de protéines végétales en grain de grande qualité et des produits de fromage végétalien vendus au détail, aux services alimentaires et à l'industrie. Le Groupe des protéines végétales comprend des marques prédominantes comme LightlifeMC et Field Roast Grain Meat CoMC.

Les ventes du deuxième trimestre de 2020 se sont établies à 60,6 millions de dollars, comparativement à 42,9 millions de dollars l'an dernier, ce qui représente une hausse de 41,4 % ou 36,5 % après l'exclusion de l'incidence du taux de change. La croissance est principalement attribuable à la distribution accrue de nouveaux produits et aux augmentations continuelles des volumes dans le portefeuille de produits actuel.

En cumul annuel pour 2020, les ventes se sont chiffrées à 107,0 millions de dollars, comparativement à 79,7 millions de dollars l'an dernier, ce qui représente une croissance de 34,3 % ou 31,1 % après l'exclusion de l'incidence du taux de change. Les facteurs de croissance sont conformes aux facteurs susmentionnés.

Le profit brut du deuxième trimestre de 2020 s'est établi à 7,9 millions de dollars (marge brute de 13,0 %) comparativement à 9,3 millions de dollars (marge brute de 21,6 %) à l'exercice précédent. La diminution du profit brut a été attribuée à la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et aux dépenses associées à la COVID-19, notamment des versements de primes à la main-d'œuvre, et l'achat d'équipement de protection individuelle.

Le profit brut en cumul annuel pour 2020 est de 14,6 millions de dollars (marge brute de 13,7 %) comparativement à 17,8 millions de dollars (marge brute de 22,4 %) à l'exercice précédent. La diminution du profit brut a été attribuée aux facteurs susmentionnés et à l'augmentation des dépenses commerciales.

Au deuxième trimestre de 2020, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 34,1 millions de dollars (56,3 % des ventes), comparativement à 16,9 millions de dollars (39,4 % des ventes) à l'exercice précédent. La hausse des frais de vente et charges générales et administratives tient compte de l'évolution de la stratégie de protéines végétales de la société pour stimuler la croissance des ventes et acquérir des parts de marché dans un contexte de croissance rapide. Afin de soutenir cette stratégie, des investissements importants en publicité, promotion et marketing ont été réalisés au cours du trimestre pour accroître la notoriété de la marque, soutenir le lancement de nouveaux produits et élargir le réseau de distribution. De plus, la société a investi dans le renforcement de la capacité organisationnelle et élargi son éventail de produits d'innovation.

En cumul annuel pour 2020, les frais de vente et charges générales et administratives se sont établis à 65,0 millions de dollars (60,7 % des ventes), comparativement à 28,8 millions de dollars (36,1 % des ventes) à l'exercice précédent. La variation dans les frais de vente et charges générales et administratives s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Au deuxième trimestre de 2020, le résultat d'exploitation ajusté s'est soldé par une perte de 26,3 millions de dollars, comparativement à une perte de 7,6 millions de dollars au dernier exercice. La baisse du résultat d'exploitation ajusté s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Le résultat d'exploitation ajusté en cumul annuel pour 2020 est une perte de 50,3 millions de dollars, comparativement à une perte de 11,0 millions de dollars à l'exercice précédent. La variation du résultat d'exploitation ajusté s'inscrit dans la tendance des facteurs susmentionnés.

Autres considérations

Le 16 juillet 2020, la société a annoncé la vente de son usine de transformation de la volaille à Drummondville, au Québec, et de l'approvisionnement connexe à Giannone Poultry de Saint-Cuthbert, au Québec.

Le 29 juillet 2020, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,16 $ par action, soit 0,64 $ par action sur une base annuelle, payable le 30 septembre 2020, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 septembre 2020. Sauf indication contraire de la société au plus tard à la date de paiement du dividende, le dividende sera considéré comme admissible au crédit d'impôt pour dividendes amélioré.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique aura lieu à 08:00, HE, le 30 juillet 2020, afin de passer en revue les résultats financiers du deuxième trimestre de Les Aliments Maple Leaf. Pour y participer, veuillez composer le 416 764-8650 ou le 1 888 664-6383. Les personnes qui ne peuvent participer à la conférence pourront écouter un enregistrement qui sera disponible une heure après l'événement au 416 764-8677 ou au 1 888 390-0541 (code d'accès : 686480 #).

Une webdiffusion de la conférence téléphonique du deuxième trimestre sera également disponible à : https://www.mapleleaffoods.com/investors/events/

Il est possible de consulter la version intégrale des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et du rapport de gestion connexe de la société à partir de son site Web.

Un document à l'intention des investisseurs sur les résultats financiers de la société pour le deuxième trimestre peut être consulté en ligne à l'adresse www.mapleleaffoods.com/fr/, sous Information financière à la page Investisseurs.

Perspectives pour 2020

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les gens, les collectivités et les organisations ont été importantes. Les Aliments Maple Leaf, qui fournit des aliments aux populations à l'échelle nationale et internationale, a été désignée comme service essentiel. Cette responsabilité atténue certaines des répercussions financières et opérationnelles très importantes que nombre d'autres secteurs ont subies. Cependant, le contexte actuel fait augmenter les coûts d'exploitation et est associé à de possibles fermetures de courte durée des installations de transformation nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du personnel des usines.

Au deuxième trimestre, les coûts bruts liés à la COVID-19 se sont chiffrés à environ 19 millions de dollars, conformément aux attentes. Ces coûts ont été partiellement annulés par des réductions discrétionnaires des frais de vente et des charges générales et administratives, ce qui s'est traduit par une incidence nette d'environ 11 millions de dollars sur le BAIIA ajusté de la société. Il est prévu que les coûts supplémentaires abruts ssociés à la COVID-19 s'élèveront à environ 25 millions de dollars pour le reste de 2020, et qu'une plus grande proportion de ces dépenses sera engagée au troisième trimestre par rapport au quatrième trimestre. Ces coûts sont principalement associés à l'augmentation des coûts pour l'équipement de protection individuelle, les installations sanitaires et à d'autres dépenses associées à la pandémie. La société croit réussir à atténuer en partie ces dépenses par une réduction des frais de vente et charges générales et administratives.

Compte tenu du rendement financier de Les Aliments Maple Leaf depuis le début de l'exercice, ainsi que de l'estimation de la hausse des coûts de la société liée à la COVID-19 pour le reste de l'exercice, Les Aliments Maple Leaf prévoit d'atteindre les objectifs suivants pour 2020 :

Groupe des protéines animales - Croissance rentable

Croissance moyenne à élevée à un chiffre des revenus grâce à la production durable de viande et aux ventes plus élevées sur les marchés asiatiques.

Augmentation de la marge brute en raison des avantages continus du changement de la composition des viandes préparées découlant de la croissance dans la production durable de viande et de la rénovation de la marque, conjuguée à des conditions dans le secteur des produits du porc plus conformes à la moyenne quinquennale ainsi qu'aux contributions découlant de la hausse des ventes sur les marchés asiatiques. Ces facteurs devraient plus que compenser la hausse des coûts liée à la COVID-19.

Élargissement de la marge du BAIIA ajusté, faisant des progrès importants vers l'atteinte de la cible de la marge du BAIIA ajusté en 2022 de 14,0 à 16,0 %, en fonction des facteurs susmentionnés, de la réduction des coûts et de la réduction des frais de vente et charges générales et administratives afin d'atténuer les coûts associés à la COVID-19.

Groupe des protéines végétales - Investir pour la croissance

Croissance des revenus d'environ 30,0 % par rapport aux niveaux de 2019, ce qui est conforme aux objectifs stratégiques à long terme. Cette croissance est attribuable à l'innovation continue des produits, à la notoriété de la marque, ce qui se traduit par une augmentation de la demande, une augmentation des points de distribution et une forte croissance du marché sous-jacent.

Augmentation de la marge brute semblable aux niveaux de 2019, car on s'attend à ce que les marges des produits augmentent de façon graduelle, tout en étant touchées par les inefficacités inhérentes à une entreprise en croissance rapide ainsi qu'à la hausse des coûts associés à la COVID-19.

Les frais de vente et charges générales et administratives devraient s'élever à environ 150 millions de dollars (110,0 millions de dollars américains). La société continuera d'investir dans la publicité, la promotion et le marketing pour accroître la notoriété de la marque, tout en augmentant ses talents et ses activités pour développer la structure organisationnelle nécessaire à cette entreprise en pleine croissance.

Capitaux

La société estime que les capitaux de construction devraient représenter environ 70,0 % des dépenses en immobilisations cette année, dont une partie importante est liée à la construction de l'installation avicole de London , en Ontario . Les autres projets comprennent d'autres améliorations de la capacité et de l'efficacité de notre secteur de viandes préparées, des investissements dans la capacité des protéines végétales de l'installation de Walker Drive à Brampton , en Ontario , ainsi que d'autres travaux de conception, d'ingénierie et sur le chantier à Shelbyville , en Indiana . En raison principalement de la pandémie de COVID-19, qui a eu une incidence tant sur l'échéancier que sur le rythme des travaux de construction et d'amélioration des installations, Les Aliments Maple Leaf estime maintenant que ses dépenses en immobilisations totales pour l'année se situeront entre 500 et 600 millions de dollars.

Parmi les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur nos activités, que nous ne pouvons évaluer ni contrôler en raison de la pandémie de COVID-19, mentionnons :

La volatilité des marchés des produits du porc et de la volaille de même que le taux de change.

L'équilibre entre la demande des secteurs de la vente au détail et des services alimentaires.

Des perturbations ou fermetures potentielles futures de la production.

La durée des mesures gouvernementales, y compris la distanciation sociale.

En plus des priorités financières et opérationnelles, Les Aliments Maple Leaf est d'avis qu'il est crucial de partager la valeur et d'exploiter son entreprise au profit de tous les intervenants. Les piliers directeurs de l'entreprise afin d'être la « société ayant les pratiques de production de protéines les plus durables au monde » comprennent des aliments plus sains, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète, et ils sont au cœur de la conduite des affaires de Les Aliments Maple Leaf. À cette fin, les priorités de la société sont les suivantes :

Engagement visant à atteindre la carboneutralité.

Des aliments plus sains : diriger le réel mouvement alimentaire et amorcer le virage pour faire en sorte que les principales marques soient des produits de porc et de volaille « élevés sans antibiotiques ».

De meilleurs soins : privilégier le bien-être animal, notamment en poursuivant l'initiative visant le transfert de toutes les truies sous gestion dans des systèmes d'enclos ouverts d'ici 2021.

De meilleures collectivités : investir environ 1,0 % du bénéfice avant impôt pour promouvoir la sécurité alimentaire durable.

Une meilleure planète : mettre l'accent sur l'élimination du gaspillage dans toutes les ressources consommées par la société, y compris la nourriture, l'énergie, l'eau, l'emballage et le temps.

Mise à jour relative à la COVID-19

En tant que service essentiel, Les Aliments Maple Leaf se concentre sur la protection de la santé et du bien-être de ses employés, le maintien de la continuité des activités et l'élargissement de son rayonnement social. Pour s'assurer d'une gestion efficace dans ce contexte sans précédent, la société a pris un certain nombre de mesures pour adapter ses pratiques commerciales et d'exploitation, notamment en renforçant ses politiques et procédures liées à la sécurité et en communiquant et collaborant étroitement avec les autorités de la santé publique. Ces mesures ont pour effet d'alourdir la structure des coûts de la société à moyen terme en raison de l'augmentation des coûts liés à la main-d'œuvre, à l'équipement de protection individuelle, aux installations sanitaires et des autres dépenses associées à la pandémie. En outre, Les Aliments Maple Leaf a fait don de 2,5 millions de dollars pour appuyer les travailleurs de la santé de première ligne et a lancé la campagne #ApartTogether pour soutenir les secours alimentaires d'urgence par l'intermédiaire du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire.

La santé et la sécurité des employés sont primordiales, de même que la sécurité de l'approvisionnement alimentaire de la société. À ce jour, Les Aliments Maple Leaf a connu une interruption minimale de sa production globale; la société s'attend à ce d'autres perturbations opérationnelles surviennent éventuellement. Dans l'ensemble, la société est d'avis que les efforts proactifs et exhaustifs qui ont été déployés devraient atténuer les répercussions sur l'exploitation. Alors que les conditions et les directives liées à la situation de la COVID-19 continuent d'évoluer, Les Aliments Maple Leaf continuera de s'adapter et d'adopter des pratiques exemplaires qui accordent la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés et à la stabilité de l'approvisionnement alimentaire.

Même si l'incidence à moyen terme de la COVID-19 demeure incertaine, l'objectif et la stratégie à long terme de Les Aliments Maple Leaf demeurent inchangés.

Mesures financières non conformes aux IFRS

La société utilise les mesures non conformes aux IFRS suivantes : le résultat d'exploitation ajusté, le résultat ajusté par action, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les capitaux de construction, la dette nette, les flux de trésorerie disponibles et le rendement de l'actif net. La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent de l'information utile aux investisseurs pour évaluer le rendement financier de la société pour les raisons mentionnées ci-après. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés ouvertes, et elles ne doivent pas être considérées comme des substituts d'autres mesures financières établies conformément aux IFRS.

Résultat d'exploitation ajusté, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le résultat d'exploitation ajusté, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la direction pour évaluer le résultat d'exploitation financier. Le résultat d'exploitation ajusté est défini comme le résultat avant impôt, ajusté pour tenir compte des éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise et des éléments pour lesquels l'incidence économique des opérations se reflétera dans le résultat des périodes futures lorsque l'actif sous-jacent sera vendu ou transféré. Le BAIIA ajusté est défini comme le résultat d'exploitation ajusté, majoré des amortissements des immobilisations incorporelles et ajusté pour des éléments inclus dans les autres charges qui ne sont pas tenus pour représentatifs des activités d'exploitation courantes de l'entreprise. La marge du BAIIA ajusté est calculée en fonction du BAIIA ajusté divisé par les ventes.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net avant impôts comme constaté aux termes des IFRS dans les états financiers consolidés avec le résultat d'exploitation ajusté et le BAIIA ajusté pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin, comme il est indiqué ci-dessous. La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS sont utiles pour évaluer le rendement des activités d'exploitation courantes de la société, ainsi que sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins en liquidités, ce qui comprend le programme d'investissement en capital de la société.



Trimestre clos le 30 juin 2020 Trimestre clos le 30 juin 2019(i) (En millions de dollars)(ii)

(non audité) Groupe des protéines

animales Groupe des protéines

végétales Coûts non affectés(iii) Total Groupe des protéines

animales Groupe des protéines

végétales Coûts non affectés(iii) Total Bénéfice (perte) avant impôt 92,8 $ (26,3)

(29,3) 37,2 $ 74,0 $ (7,7)

(73,6) (7,4) $ Charges d'intérêts et autres coûts de financement --

--

8,1 8,1

--

--

9,1 9,1

Autres (produits) charges (1,4)

--

4,1 2,7

0,3

0,1

3,9 4,3

Frais de restructuration et autres frais connexes 1,5

--

-- 1,5

(1,4)

--

-- (1,4)

Bénéfice (perte) d'exploitation 92,9 $ (26,3)

(17,2) 49,5 $ 72,9 $ (7,6)

(60,7) 4,6 $ Diminution de la juste valeur des actifs biologiques --

--

26,7 26,7

--

--

38,3 38,3

(Profit) perte latent(e) sur les contrats de dérivés --

--

(9,5) (9,5)

--

--

22,4 22,4

Résultat d'exploitation ajusté 92,9 $ (26,3)

-- 66,7 $ 72,9 $ (7,6)

-- 65,2 $ Amortissements 44,0

3,7

-- 47,7

40,1

3,1

-- 43,2

Éléments inclus dans autres (produits) charges qui sont tenus pour représentatifs des activités courantes(iv) 1,4

--

-- 1,3

(0,3)

(0,1)

-- (0,4)

BAIIA ajusté 138,2 $ (22,6)

-- 115,7 $ 112,7 $ (4,7)

-- 108,0 $ Marge du BAIIA ajusté 13,3 % (37,2) % S.O. 10,6 % 11,5 % (10,9) % S.O. 10,6 %

(i) Les données comparatives ont été présentées de manière à correspondre aux résultats des secteurs isolables courants. (ii) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. (iii) Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. (iv) Comprend principalement les règlements d'assurance, les gains et pertes sur la vente d'actifs à long terme et la dépréciation d'actifs.



Semestre clos le 30 juin 2020 Semestre clos le 30 juin 2019 (i) (En millions de dollars)(ii)

(non audité) Groupe des protéines

animales Groupe des protéines

végétales Coûts non affectés(iii) Total Groupe des protéines

animales Groupe des protéines

végétales Coûts non affectés(iii) Total Bénéfice (perte) avant impôt 161,0 $ (50,4)

(76,5) 34,2 $ 116,3 $ (11,1)

(43,7) 61,6 $ Charges d'intérêts et autres coûts de financement --

--

16,0 16,0

--

--

16,5 16,5

Autres (produits) charges (0,2)

--

6,7 6,5

0,6

0,1

5,7 6,4

Frais de restructuration et autres frais connexes 1,3

--

-- 1,3

1,4

--

-- 1,4

Bénéfice (perte) d'exploitation 162,1 $ (50,3)

(53,9) 57,9 $ 118,3 $ (11,0)

(21,5) 85,8 $ Diminution de la juste valeur des actifs biologiques --

--

41,3 41,3

--

--

12,0 12,0

Perte latente sur les contrats de dérivés --

--

12,5 12,5

--

--

9,5 9,5

Résultat d'exploitation ajusté 162,1

(50,3)

-- 111,8 $ 118,3 $ (11,0)

-- 107,3 $ Amortissements 87,0

7,3

-- 94,2

79,8

6,0

-- 85,8

Éléments inclus dans autres (produits) charges qui sont tenus pour représentatifs des activités courantesiv) 0,2

--

-- 0,2

(0,6)

(0,1)

-- (0,7)

BAIIA ajusté 249,3 $ (43,1)

-- 206,2 $ 197,5 $ (5,1)

-- 192,5 $ Marge du BAIIA ajusté 12,3 % (40,3) % S.O. 9,7 % 10,7 % (6,4) % S.O. 10,0 %

i) Les données comparatives ont été présentées de manière à correspondre aux résultats des secteurs isolables courants. (ii) Les totaux ne sont pas nécessairement justes en raison de l'arrondissement. (iii) Les coûts non affectés comprennent l'élimination de ventes intersectorielles et les coûts connexes des marchandises vendues, ainsi que les coûts non affectés qui comprennent les charges qui ne peuvent être séparées des secteurs isolables et ne font pas partie des mesures utilisées par la société pour évaluer les résultats d'exploitation d'un secteur. (iv) Comprend principalement les réglements d'assurance, les gains et pertes sur la vente d'acifs à long term et la dépréciation d'actifs.

Résultat ajusté par action

Le résultat ajusté par action, qui est une mesure non conforme aux IFRS, est utilisé par la direction pour évaluer les résultats financiers d'exploitation. Il est défini comme le bénéfice de base par action et est ajusté de la même manière que le résultat d'exploitation ajusté. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice de base par action présenté aux termes des IFRS dans les états financiers consolidés et le résultat ajusté par action pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin comme il est indiqué ci-après. La direction est d'avis qu'il s'agit de la mesure la plus appropriée pour évaluer les résultats financiers étant donné qu'elle est représentative des activités courantes de la société.

($ par action)

(non audité) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2020 2019 2020 2019 Bénéfice (perte) de base par action 0,21 $ (0,05) $ 0,18 $ 0,35 $ Frais de restructuration et autres frais connexes(i) 0,01

(0,01)

0,01

0,01

Éléments inclus dans les autres charges qui ne sont pas tenus pour représentatifs des activités courantes(ii) 0,03

0,03

0,05

0,04

Variation de la juste valeur des actifs biologiques 0,16

0,23

0,25

0,07

(Profit) perte latent(e) sur les contrats de dérivés (0,06)

0,13

0,07

0,06

Résultat ajusté par action 0,35 $ 0,33 $ 0,56 $ 0,53 $

(i) Comprend l'incidence par action des frais de restructuration et autres frais connexes, après impôt. (ii) Comprend principalement les frais juridiques et les provisions ainsi que les coûts de transaction, après impôt.

Capitaux de construction

Les capitaux de construction, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisés par la direction pour évaluer le montant des ressources en capital investies dans des projets de développement stratégique précis qui ne sont pas encore en production commerciale. Les capitaux de construction sont représentés par les investissements de plus de 50 millions de dollars dans les projets qui sont liés aux initiatives stratégiques à long terme, et pour lesquels aucun rendement n'est attendu avant au moins 12 mois; l'actif ne sera plus classé dans la catégorie des capitaux de construction après l'entrée en exploitation. Les initiatives stratégiques actuelles comprennent principalement les investissements dans l'installation avicole de London, en Ontario; les autres améliorations de la capacité et de l'efficacité de notre secteur de viandes préparées; et des investissements dans la capacité des protéines végétales de l'installation de Walker Drive à Brampton, en Ontario, et dans l'installation de production de protéines végétales à Shelbyville, en Indiana. Le tableau suivant présente un résumé des activités des capitaux de construction et de financement par emprunt pour les périodes indiquées ci-dessous.

(en milliers de dollars)

(non audité) 2020

2019

Solde d'ouverture au 1er janvier 105 211 $ 22 422 $ Ajouts 56 926

18 100

Solde au 31 mars 162 137 $ 40 522 $ Ajouts 62 760

23 127

Solde au 30 juin 224 897 $ 63 649 $ Financement par emprunt des capitaux de construction(i) 224 897 $ 63 649 $

(i) On suppose que ce montant est entièrement financé par emprunt dans la mesure où la société a une dette nette en cours.

Dette nette

Le tableau suivant présente un rapprochement de la dette nette et des montants présentés aux termes des IFRS dans les états financiers consolidés de la société au 30 juin, comme il est indiqué ci-dessous. La société établit la dette nette en prenant en compte la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et en déduisant la dette à long terme et la dette bancaire. La direction est d'avis que cette mesure est utile pour l'évaluation du montant de levier financier utilisé.

(en milliers de dollars)

(non audité) Au 30 juin 2020

2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie 111 229 $ 66 927 $ Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an (924) $ (874) $ Dette à long terme (716 986)

(469 421)

Total de la dette (717 910) $ (470 295) $ Dette nette (606 681) $ (403 368) $

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux IFRS, sont utilisés par la direction pour évaluer la trésorerie après investissement dans l'entretien ou l'expansion de la base d'actifs de la société. Ils correspondent aux flux de trésorerie d'exploitation, moins les entrées de trésorerie aux actifs à long terme. Le tableau suivant calcule les flux de trésorerie disponibles pour les périodes indiquées ci-dessous :

(en milliers de dollars)

(non audité) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2020 2019 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 147 139 $ 73 117 $ 101 342 $ 91 831 $ Entrées d'actifs à long terme (91 626)

(65 280)

(177 918)

(125 415)

Flux de trésorerie disponibles 55 513 $ 7 837 $ (76 576) $ (33 584) $

Rendement de l'actif net

Le rendement de l'actif net est calculé en divisant le résultat d'impôt sur le revenu d'exploitation (ajusté pour les éléments qui ne sont pas considérés comme représentatifs des opérations sous-jacentes de l'entreprise) par l'actif net mensuel moyen. L'actif net est défini comme le total de l'actif (à l'exclusion de la trésorerie et des actifs d'impôt différé) moins le passif ne portant pas intérêt (à l'exclusion des passifs d'impôt différé). La direction croit que le rendement de l'actif net est une base appropriée pour évaluer le rendement financier à long terme.

Énoncés prospectifs

Le présent document et les communications publiques, orales ou écrites, de la société contiennent souvent des « énoncés prospectifs », selon la définition qu'en donne la loi sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles, les estimations, les projections, les croyances, les jugements et les hypothèses fondés sur l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif a été formulé et fait à la lumière de l'expérience de la société et de sa perception des tendances historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs de la société ainsi que des énoncés liés aux opinions, plans, cibles, buts, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la société. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « poursuivre », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner », « échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « proposer », « but », et des expressions similaires suggérant des événements futurs ou des performances futures. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et concernent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

De par leur nature, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels divergent substantiellement de ceux qui avaient été prévus. La société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais que rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Le lecteur ne devrait pas se fier sans réserve à de tels énoncés prospectifs.

L'information prospective spécifique contenue dans le présent document peut comprendre, sans s'y limiter, des énoncés concernant ce qui suit :

les répercussions de la COVID-19;

le rendement futur, y compris les objectifs, buts et cibles financiers futurs, les dépenses en immobilisations prévues de même que les frais de vente et charges générales et administratives prévus pour la société et chacun de ses segments d'exploitation;

l'exécution de la stratégie commerciale de la société, y compris le développement et le calendrier prévu des initiatives commerciales, l'expansion et le repositionnement de la marque, et d'autres possibilités de croissance, ainsi que leurs répercussions;

l'incidence des conditions du commerce international sur les activités de la société, y compris l'accès aux marchés, les répercussions associées à la propagation de maladies animales exotiques comme la peste porcine africaine (PPA), et d'autres facteurs sociaux, économiques et politiques qui ont une incidence sur le commerce;

les conditions concurrentielles et la capacité de la société de se positionner de façon concurrentielle sur les marchés où elle est en concurrence;

les projets d'immobilisations, y compris la planification, la construction, les dépenses estimatives, les calendriers, les approbations, la capacité prévue, les dates de mise en service et les avantages prévus de la construction de nouvelles installations et de l'agrandissement des installations existantes;

la politique de dividendes de la société, y compris les niveaux futurs et la viabilité des dividendes en espèces, le traitement fiscal de ces derniers et les dates futures de versement des dividendes;

l'incidence des prix des produits de base sur les activités et le rendement financier de la société, y compris l'utilisation et l'efficacité des instruments de couverture;

les flux de trésorerie futurs prévus et leur suffisance, les sources de capitaux à des taux attrayants, les obligations contractuelles futures, les options de financement futures, le renouvellement des facilités de crédit et la disponibilité de capitaux pour financer les plans de croissance; les obligations d'exploitation et le versement de dividendes;

les risques opérationnels, y compris l'exécution, la surveillance et l'amélioration continue des programmes de salubrité des aliments, les initiatives en matière de santé des animaux et les initiatives de réduction des coûts de la société;

la mise en œuvre, le coût et l'incidence des initiatives de protection de l'environnement, ainsi que le coût futur prévu des mesures d'assainissement liées aux passifs environnementaux;

l'adoption de nouvelles normes comptables et son incidence sur la situation financière de la société;

les attentes concernant le rendement des régimes de retraite, y compris l'actif, le passif et les cotisations futurs des régimes de retraite;

les faits nouveaux et les répercussions des actions en justice réelles ou potentielles.

Divers facteurs ou hypothèses sont habituellement appliqués par la société pour tirer des conclusions ou pour établir les prévisions, les projections, les prédictions ou les estimations formulées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la société, y compris les renseignements obtenus de sources tierces, et comprennent, sans s'y limiter :

les attentes concernant l'incidence et les répercussions futures de la COVID-19 et l'adaptation nécessaire de l'exploitation, du comportement des clients et des consommateurs et des modèles économiques;

l'environnement concurrentiel, les conditions connexes du marché et les mesures de la part de marché, le comportement attendu des concurrents et des clients et les tendances des préférences des consommateurs;

le succès de la stratégie commerciale de la société, y compris l'exécution de la stratégie dans chacun des Groupes de protéines animales et de protéines végétales;

les prix courants des produits de base, les taux d'intérêt, les taux d'imposition et les taux de change;

la situation économique et la dynamique sociopolitique entre le Canada , les États-Unis, le Japon et la Chine, ainsi que la capacité de la société d'accéder aux marchés de ces pays;

, les États-Unis, le Japon et la Chine, ainsi que la capacité de la société d'accéder aux marchés de ces pays; la propagation de maladies animales exotiques (y compris la PPA), les stratégies de préparation pour gérer cette propagation et les répercussions sur tous les marchés des protéines;

la disponibilité de capitaux pour financer les besoins futurs en immobilisations associés aux opérations, aux actifs et aux projets existants;

les attentes concernant la participation aux régimes de retraite de la société et leur financement;

la disponibilité d'une couverture d'assurance pour gérer certaines expositions au risque de responsabilité;

l'étendue des passifs et des recouvrements futurs liés aux revendications juridiques;

les lois réglementaires, fiscales et environnementales en vigueur;

les coûts d'exploitation et le rendement futurs, y compris la capacité de la société de réaliser des économies d'exploitation et de maintenir des volumes de ventes élevés, un roulement élevé des stocks et un roulement élevé des comptes débiteurs.

Les lecteurs sont prévenus que ces hypothèses pourraient se révéler erronées en tout ou en partie. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans tout énoncé prospectif.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants :

les répercussions de la COVID-19 sur l'exploitation et le rendement financier de la société, ainsi que sur les tendances macroéconomiques;

la concurrence, les conditions du marché et les activités des concurrents et des clients;

la salubrité des aliments, la responsabilité des consommateurs et les rappels de produits;

la santé du bétail, y compris l'incidence de pandémies potentielles;

le commerce international et l'accès aux marchés, ainsi que les dynamiques sociales, politiques et économiques qui les touchent;

la disponibilité et l'accès aux capitaux;

la décision à l'égard de tout remboursement de capital aux actionnaires;

l'exécution des projets d'immobilisations, y compris les coûts, le calendrier et les variables réglementaires;

la salubrité des aliments, la responsabilité des consommateurs et les rappels de produits;

la cybersécurité ainsi que la maintenance et l'exploitation des systèmes et processus d'information de la société;

les acquisitions et les cessions;

les changements climatiques

les fluctuations des marchés de la dette et des actions;

les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change;

les actifs et passifs des régimes de retraite;

la nature cyclique du coût et de l'approvisionnement des porcs et la nature concurrentielle du marché du porc en général;

l'efficacité des stratégies de couverture des produits de base et des taux d'intérêt;

l'incidence des variations de la valeur de marché des actifs biologiques et des instruments de couverture;

le système de gestion de l'approvisionnement pour la volaille au Canada ;

; la disponibilité des ingrédients pour les protéines végétales;

la propriété intellectuelle, y compris l'innovation de produits, le développement de produits, la stratégie de la marque et la protection des marques de commerce;

la consolidation des opérations et l'accent mis sur les protéines;

le recours à des fabricants à façon;

la réputation;

les conditions météorologiques;

la conformité à la réglementation gouvernementale et l'adaptation aux changements législatifs;

les réclamations juridiques réelles et envisagées;

l'incidence des changements dans les goûts des consommateurs et leurs habitudes d'achat;

les règlements environnementaux et les passifs environnementaux éventuels entraînés par ceux-ci;

la consolidation du commerce de détail;

les questions d'emploi, y compris le respect des lois en vigueur dans le cadre du droit du travail dans de nombreux territoires de compétence, les risques liés à d'éventuels arrêts de travail en raison du non-renouvellement de conventions collectives, au recrutement et au maintien en poste de personnel qualifié et au fait de se fier au personnel clé et à la planification de la relève;

le prix des produits;

la gestion de la chaîne d'approvisionnement de la société;

l'incidence des modifications apportées aux Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et à d'autres normes comptables que la société doit respecter à des fins de réglementation;

d'autres facteurs décrits dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » présentée dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

La société tient à rappeler au lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

Les lecteurs sont également prévenus que certains des renseignements prospectifs, tels que les énoncés concernant les dépenses en immobilisations futures, la croissance de la marge du BAIIA ajusté dans le Groupe des protéines animales, les objectifs de ventes et de marge de croissance prévus dans le Groupe des protéines végétales et les frais de vente et charges générales et administratives peuvent être considérés comme des perspectives financières aux fins de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces perspectives financières sont présentées pour évaluer les bénéfices futurs potentiels et les utilisations futures prévues des flux de trésorerie, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les lecteurs ne doivent pas présumer que ces perspectives financières seront réalisées.

Des informations sur les facteurs de risques sont présentées de façon plus détaillée dans la rubrique intitulée « Facteurs de risque » que vous trouverez dans le rapport de gestion annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, lequel est accessible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Pour une analyse des facteurs de risque, consultez la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020. Il y aurait lieu de se reporter à cette rubrique pour plus de précisions. D'autres renseignements concernant la société, y compris sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont valeur qu'à la date des présentes. À moins que la loi ne l'impose, la société ne prend aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf est un fabricant de produits alimentaires sous des marques phares notamment Maple LeafMD, Maple Leaf PrimeMD, SchneidersMD, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, SwiftMD, LightlifeMD, et Field Roast Grain Meat Co.MC. La société emploie environ 13 500 personnes et exploite ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Bilans intermédiaires consolidés

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Au 30 juin

2020 Au 30 juin

2019(i) Au 31 décembre

2019(i) ACTIFS





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie 111 229 $ 66 927 $ 97 285 $ Comptes débiteurs 163 753

161 979

154 969

Billets à recevoir 33 783

40 049

31 699

Stocks 422 308

396 800

385 534

Actifs biologiques 78 249

107 565

119 016

Charges payées d'avance et autres actifs 43 653

47 265

51 494

Actifs détenus en vue de la vente 34 167

33 798

34 293



887 142 $ 854 383 $ 874 290 $ Immobilisations corporelles 1 512 093

1 321 425

1 386 482

Actifs au titre du droit d'utilisation 237 618

233 629

227 426

Placements 17 076

3 523

3 448

Autres actifs à long terme 10 638

14 518

12 497

Goodwill 664 598

657 358

657 179

Immobilisations incorporelles 356 323

350 545

352 713

Total de l'actif 3 685 488 $ 3 435 381 $ 3 514 035 $ PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 436 794 $ 384 002 $ 445 774 $ Partie courante des provisions 3 247

1 853

3 973

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 924

874

899

Tranche de l'obligation découlant d'un contrat de location-acquisition échéant à moins d'un an 42 295

39 796

39 505

Impôt sur le résultat à payer 11 060

13 751

205

Autres passifs courants 40 651

45 984

44 698



534 971 $ 486 260 $ 535 054 $ Dette à long terme 716 986

469 421

538 429

Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition 212 871

208 782

204 013

Avantages du personnel 180 597

160 436

116 742

Provisions 43 202

44 483

44 929

Autres passifs à long terme 19 768

2 015

3 026

Passif d'impôt différé 91 067

117 596

121 972

Total du passif 1 799 462 $ 1 488 993 $ 1 564 165 $





Capitaux propres



Capital social 844 700 $ 845 735 $ 840 005 $ Résultats non distribués 1 075 805

1 119 678

1 137 450

Surplus d'apport 3 240

--

--

Cumul des autres éléments du résultat global (13 789)

1 375

2 793

Actions propres (23 930)

(20 400)

(30 378)

Total des capitaux propres 1 886 026 $ 1 946 388 $ 1 949 870 $ Total des passifs et des capitaux propres 3 685 488 $ 3 435 381 $ 3 514 035 $

(i) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours.

États consolidés intermédiaires du résultat net

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin (non audité) 2020 2019 2020 2019









Ventes 1 094 574 $ 1 022 699 $ 2 117 341 $ 1 929 789 $ Coût des ventes 927 260

911 723

1 822 668

1 639 292

Profit brut 167 314 $ 110 976 $ 294 673 $ 290 497 $ Frais de vente et charges générales et administratives 117 833

106 421

236 734

204 675

Bénéfice avant ce qui suit : 49 481 $ 4 555 $ 57 939 $ 85 822 $ Frais de restructuration et autres frais connexes (reprises) 1 507

(1 429)

1 338

1 391

Autres charges 2 719

4 281

6 488

6 358

Bénéfice avant charges d'intérêts et impôt sur le résultat 45 255 $ 1 703 $ 50 113 $ 78 073 $ Charges d'intérêts et autres coûts de financement 8 068

9 078

15 960

16 511

Bénéfice (perte) avant impôt 37 187 $ (7 375) $ 34 153 $ 61 562 $ Charge d'impôt 11 528

(1 033)

12 206

17 800

Résultat net 25 659 $ (6 342) $ 21 947 $ 43 762 $









Bénéfice (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires :







Bénéfice (perte) de base par action 0,21 $ (0,05) $ 0,18 $ 0,35 $ Bénéfice dilué (perte diluée) par action 0,21 $ (0,05) $ 0,18 $ 0,35 $ Nombre moyen pondéré d'actions (en millions)







De base 123,1

123,7

123,0

123,6

Dilué 124,2

123,7

124,2

125,4



États intermédiaires consolidés des autres éléments du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2020 2019 2020 2019









Résultat net 25 659 $ (6 342) $ 21 947 $ 43 762 $ Autres éléments de la perte globale





Pertes actuarielles qui ne seront pas reclassées dans le résultat net





(après l'impôt de 12,7 millions de dollars et de 15,2 millions de dollars; 6,6 millions de dollars et 15,9 millions de dollars en 2019) (37 066) $ (18 618) $ (44 286) $ (45 000) $ Éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net :





Variation de l'écart de conversion cumulé





(après l'impôt de 0,0 million de dollars et 0,0 million de dollars; 0,0 million de dollars et 0,0 million de dollars en 2019) (8 063) $ (7 557) $ 13 537 $ (15 717) $ Variation du change sur la dette à long terme désigné





comme couverture d'investissement net (après l'impôt de 1,4 million de dollars et 2,1 millions de dollars; 1,1 million de dollars et 2,1 millions de dollars en 2019) 7 819

6 277

(11 300)

11 461

Variation des profits ou des pertes latent(e)s





sur les couvertures de flux de trésorerie (après l'impôt de 0,1 million de dollars et 6,6 millions de dollars; 0,4 million de dollars et 0,7 million de dollars en 2019) (388)

1 307

(18 819)

2 099

Total des éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net (632) $ 27 $ (16 582) $ (2 157) $ Total des autres éléments de la perte globale (37 698) $ (18 591) $ (60 868) $ (47 157) $ Perte globale (12 039) $ (24 933) $ (38 921) $ (3 395) $

États intermédiaires consolidés des variations des capitaux propres





Cumul des autres éléments du résultat global(i)





(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Capital social Résultats non distribués Surplus d'apport Ajustement

pour écart de

conversion Profits et pertes

latents sur les couvertures de

flux de trésorerie Actions propres Total des

capitaux

propres Solde au 31 décembre 2019 840 005 $ 1 137 450 -- 4 274 (1 481) (30 378) 1 949 870 $ Bénéfice net --

21 947 -- -- -- -- 21 947

Autres éléments du résultat global(ii) --

(44 286) -- 2 237 (18 819) -- (60 868)

Dividendes déclarés (0,32 $ par action) --

(39 306) -- -- -- -- (39 306)

Charge de rémunération fondée sur des actions --

-- 7 841 -- -- -- 7 841

Impôt différé sur la rémunération fondée sur des actions --

-- 500 -- -- -- 500

Exercice d'options sur actions 773

-- -- -- -- -- 773

Règlement de la rémunération fondée sur des actions --

-- (9 738) -- -- 6 448 (3 290)

Rachat d'actions 3 922

-- 4 637 -- -- -- 8 559

Solde au 30 juin 2020 844 700 $ 1 075 805 3 240 6 511 (20 300) (23 930) 1 886 026 $







Cumul des autres éléments du résultat global(i)





(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Capital social Résultats non distribués Surplus d'apport Ajustement

pour écart de

conversion Profits et pertes

latents sur les couvertures de

flux de trésorerie Actions propres Total des

capitaux

propres Solde au 31 décembre 2018 849 655 $ 1 178 389 4 649 8 518 (4 986) (29 386) 2 006 839 $ Incidence des nouvelles normes IFRS --

(1 100) -- -- -- -- (1 100)

Bénéfice net --

43 762 -- -- -- -- 43 762

Autres éléments du résultat global(ii) --

(45 000) -- (4 256) 2 099 -- (47 157)

Dividendes déclarés (0,29 $ par action) --

(35 910) -- -- -- -- (35 910)

Charge de rémunération fondée sur des actions --

-- 9 404 -- -- -- 9 404

Impôt différé sur la rémunération fondée sur des actions --

-- 1 160 -- -- -- 1 160

Obligation au titre des actions rachetées (6 891)

-- (8 221) -- -- -- (15 112)

Exercice d'options sur actions 2 971

-- -- -- -- -- 2 971

Règlement de la rémunération fondée sur des actions --

(20 463) (6 992) -- -- 13 986 (13 469)

Achat d'actions par la fiducie responsable des unités d'actions temporairement incessibles --

-- -- -- -- (5 000) (5 000)

Solde au 30 juin 2019 845 735 $ 1 119 678 -- 4 262 (2 887) (20 400) 1 946 388 $

(i) Éléments qui sont ou qui peuvent être reclassés ultérieurement dans le résultat net. ii) La variation des gains et pertes actuariels qui ne sera pas reclassée dans le résultat net et qui a été reclassée dans les résultats non distribués est incluse dans les autres éléments du résultat global.

États intermédiaires consolidés des flux de trésorerie



(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin (non audité) 2020 2019(i) 2020 2019(i) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :















Activités d'exploitation















Résultat net 25 659 $ (6 342) $ 21 947 $ 43 762 $ Ajouter (déduire) les éléments sans effet sur la trésorerie :







Variation de la juste valeur des actifs biologiques 26 676

38 290

41 335

12 027

Amortissements 47 687

43 205

94 244

85 825

Rémunération fondée sur des actions 3 975

4 254

7 841

9 404

Impôts sur les bénéfices reportés 620

(206)

(6 897)

5 700

Impôt exigible 10 908

(827)

19 103

12 100

Charges d'intérêts et autres coûts de financement 8 068

9 078

15 960

16 511

Perte sur la vente d'actifs à long terme 230

523

566

717

Dépréciation d'actifs 1 572

--

1 572

--

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés non désignés (10 074)

21 693

12 666

7 073

Intérêts sur les obligations locatives 2 224

2 290

4 367

4 525

Variation du passif au titre des régimes de retraite 2 175

421

4 419

950

Impôt sur le résultat payé, montant net --

(4 915)

(8 344)

(30 784)

Intérêts payés (9 240)

(8 868)

(18 939)

(17 698)

Variation de la provision pour frais de restructuration et autres frais connexes 744

(2 030)

(386)

146

Variation de la marge des dérivés 12 163

(5 063)

(11 794)

2 525

Autres 368

(308)

1 5187

(64)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation 23 384

(18 078)

(77 836)

(60 888)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 147 139 $ 73 117 $ (101 342) $ 91 831 $ Activités de financement







Dividendes versés (19 740) $ (17 941) $ (39 306) $ (35 910) $ Augmentation nette de la dette à long terme (139)

10 436

164 722

100 297

Paiement de l'obligation découlant d'un contrat de location acquisition (9 005)

(8 530)

(18 114)

(16 871)

Exercice d'options sur actions 773

2 971

773

2 971

Paiement des coûts de financement (562)

(4 785)

(599)

(4 828)

Rachat d'actions propres --

(5 000)

--

(5 000)

Entrées (sorties) liées aux activités de financement (28 673) $ (22 849) $ 107 476 $ 40 659 $ Activités d'investissement







Entrées d'actifs à long terme (91 626)

(65 280) $ (177 918) $ (125 415) $ Acquisition d'entreprise, moins la trésorerie acquise --

--

--

(847)

Inscription à l'actif des charges d'intérêts (1 816)

(431)

(3 011)

(569)

Produit de la vente d'actifs à long terme 8

75

8

75

Achat de placements (101)

--

(13 953)

--

Paiement de la charge d'impôt assumée à l'acquisition --

--

--

(11 385)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (93 535) $ (65 636) $ (194 874) $ (138 141) $ Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 24 931 $ (15 368) $ 13 944 $ (5 651) $ Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 86 298

82 295

97 285

72 578

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période 111 229 $ 66 927 $ 111 229 $ 66 927 $

(i) Certaines données comparatives ont été redressées de manière à être conformes à la présentation de l'exercice en cours.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Janet Craig, 905 285-5898; Relations avec les médias : Janet Riley, 905 285-1515

Liens connexes

http://www.mapleleaf.ca