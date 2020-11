Une année après avoir réalisé la carboneutralité, les Aliments Maple Leaf a été classée au deuxième rang mondial par l'indice Coller FAIRR Protein Producer Index, le seul classement global de la durabilité des 60 plus grandes sociétés productrices de protéines animales cotées en bourse au monde

MISSISSAUGA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), un important producteur nord-américain de protéines de viande et à base végétale durables de qualité supérieure a annoncé qu'elle a été classée deuxième et l'une de seulement trois investissements « à faible risque » à l'échelle mondiale dans l'indice 2020 du Coller FAIRR Protein Producer Index, marquant ainsi une autre étape clé son parcours déterminé pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.



Le Coller FAIRR Protein Producer Index* est un classement environnemental, social et de gouvernance primé des 60 plus grandes sociétés productrices de protéines animales cotées en bourse au monde. Les entreprises reçoivent des pointages par rapport à dix facteurs de durabilité, y compris : gouvernance, émissions de gaz à effet de serre; déforestation et perte de la biodiversité; utilisation et raréfaction de l'eau; déchets et pollution; antibiotiques; conditions de travail; bien-être animal; salubrité alimentaire; et protéines de remplacement.



« Nous sommes reconnaissants d'apprendre que les progrès significatifs que nous avons faits sur notre parcours vers la durabilité tout au long de 2020 sont reconnus par le Coller FAIRR Protein Producer Index, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. Chez les Aliments Maple Leaf, nous sommes persuadés que le changement réel découle de la prise de mesures concrètes. Nous agissons avec un sentiment d'urgence afin de remédier à l'impact négatif des émissions de carbone et de créer de meilleurs aliments, de meilleurs soins, de meilleures collectivités et une meilleure planète, immédiatement et pour les générations à venir. »

En 2019, les Aliments Maple Leaf était classée septième à l'échelle mondiale à l'indice Coller FAIRR Index et au cours de la dernière année, depuis qu'elle a réalisé la carboneutralité et qu'elle est devenue l'une de seulement trois entreprises de protéines animales au monde à adopter, pour les émissions, des cibles basées sur la science de l'initiative Science-Based Targets, l'entreprise est passée au deuxième rang. En plus d'être l'une des entreprises alimentaires les mieux classées au monde, les Aliments Maple Leaf est le seul producteur de protéines canadien compris dans ce classement et le producteur de protéines le plus haut classé en Amérique du Nord.



« La durabilité est une partie intégrante de tout ce que nous faisons et produisons chez les Aliments Maple Leaf, dit M. McCain. Nous sommes fiers de voir notre dévouement à l'égard d'une planète en santé et d'un avenir sain pour tout le monde reflété par notre rang mondial en tant que l'une des entreprises de produits de protéines les plus durables sur terre - et de prouver que la durabilité et une entreprise florissante ne sont pas des objectifs mutuellement exclusifs. Les Aliments Maple Leaf a l'intention d'être chef de file en matière de durabilité pendant de nombreuses années à venir et nous avons d'ambitieux objectifs basés sur la science qui vont nous propulser vers notre objectif de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. »

Le leadership des Aliments Maple Leaf dans le secteur des protéines à base végétale fut l'un des facteurs clés qui ont contribués à la hausse de l'entreprise dans le classement mondial. En effet, les Aliments Maple Leaf est la seule entreprise à obtenir un pointage de 100 % dans la catégorie d'autres sources de protéines dans le Coller FAIRR Index de 2020 et la seule entreprise à avoir établi l'objectif de réaliser un chiffre de 3 milliards de dollars en ventes de protéines végétales d'ici 2029.* En 2020, les Aliments Maple Leaf a amélioré son leadership au titre des autres sources de protéines en introduisant la nouvelle catégorie des protéines hybrides avec le lancement de Maple Leaf 50/50MC. Une réponse directe à l'intérêt croissant des consommateurs pour l'alimentation flexitarienne et les protéines à base végétale, les produits 50/50MC de Maple Leaf sont faits de 50 % de viande de qualité supérieure et de 50 % de protéines naturelles et à base végétale pour les consommateurs qui veulent choisir des protéines durables pour eux-mêmes, leur famille et la planète - sans abandonner complètement la viande.

Chez les Aliments Maple Leaf, la durabilité est une initiative de l'ensemble de l'entreprise et ce, pour tous les aspects de ses activités. Les prochaines étapes son parcours pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre comprennent la réalisation d'une réduction d'intensité de 50 % par rapport à son empreinte environnementale et au gaspillage d'aliments d'ici 2025 et de réduire les émissions de gaz à effet de serre absolues de types 1 et 2 et les émissions de type 3 par tonne de produit fabriqué de 30 % d'ici 2030 en appliquant des cibles basées sur la science. Les Aliments Maple Leaf s'est également engagée à maintenir son empreinte carbone nette à zéro en s'efforçant d'éviter et de réduire les émissions et en compensant les émissions inévitables qui ne peuvent être réduites à l'heure actuelle. L'entreprise a investi dans 11 projets environnementaux à fort impact à travers l'Amérique du Nord qui comprennent le réacheminement des déchets, l'énergie renouvelable et les initiatives en foresterie.

Pour en apprendre davantage sur la durabilité chez les Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/durabilite/

Pour en apprendre davantage sur les marques des Aliments Maple Leaf, visitez : mapleleaffoods.com/fr/nos-marques/

Pour en apprendre davantage sur les investissements des Aliments Maple Leaf dans des projets environnementaux à impact élevé, visitez :

https://mapleleaf.worksclient.ca/wp-content/uploads/2019/11/Maple-Leaf-Foods-Carbon-Projects-Fact-Sheet.pdf

À propos des Aliments Maple Leaf



Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles de l'entreprise et des hypothèses portant sur son rendement environnemental, sa durabilité et ses efforts de réduction d'émissions, ainsi que sur l'efficacité de ces efforts et ces initiatives. Étant donné que ces énoncés prospectifs relèvent d'événements futurs, les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs tels que : le rendement en matière d'exploitation, les résultats des initiatives de durabilité et de réduction des émissions, le rendement de tierces parties auxquelles les compensations sont achetées et les processus de certification des compensations par de tierces parties. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, évaluations, prévisions et projections actuelles, mais il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats ou les événements anticipés par l'entreprise se réaliseront. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le rapport de gestion annuel de l'entreprise pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, sa notice annuelle la plus récente (les deux pouvant être consultés sur SEDAR au www.sedar.com) et son rapport sur la durabilité le plus récent disponible au www.mapleleaffoods.com/fr/durabilite/.

*Coller FAIRR Protein Producer Index, le 11 novembre 2020 [https://www.businesswire.com/news/home/20201111005107/en/Food-Giant-Pledges-Undermined-by-%E2%80%9CPlodding%E2%80%9D-Meat-and-Dairy-Industry-On-COVID-and-Climate]

